ESA लॉन्च करेगा अंतरिक्ष में 'सुसाइ़ड मिशन', अपनी ही मौत को गले लगाएगा 27 करोड़ का यह सैटेलाइट

Europe Suicide Mission: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक बहुत ही अनोखा प्रयोग करने जा रही है. वैज्ञानिक ड्रैको (Draco) नाम के एक छोटे सैटेलाइट को जानबूझकर धरती से अंतरिक्ष पर गिराने वाले हैं. यह सैटेलाइट आकार में एक वॉशिंग मशीन जैसा है और इसका वजन लगभग 150-200 किलो तक है. इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा और इसका सफर सिर्फ 12 घंटे का होगा और इसका काम स्पेस से धरती पर गिरकर खुद को खत्म करना है. पिछले 70 सालों में तकरीबन 10,000 सैटेलाइट और रॉकेट के हिस्से धरती पर गिर चुके हैं.

ऐसा क्यों कर रहे हैं वैज्ञानिक?

जब इन सैटेलाइट्स और रॉकेट के टुकड़े वायुमंडल में आकर जलते हैं तो उस समय उनके साथ क्या होता है, वैज्ञानिकों के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है. यह सैटेलाइट गिरते समय वैज्ञानिकों को वह जानकारी भेजेगा जिससे भविष्य में अंतरिक्ष के कचरे को कम करने और सैटेलाइट्स को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने में मदद मिलेगी.

कैसे काम करेगा यह सैटेलाइट?

ESA ने इस मिशन के लिए करीब 27 करोड़ रुपए का बजट रखा है जिसके अंदर 40 सेंटीमीटर का एक छोटा कैप्सूल लगा है. यह कैप्सूल इतना मजबूत है कि कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती. इसमें 200 सेंसर और 4 कैमरे लगे हैं और जब यह सैटेलाइट गिरते समय आग के गोले में बदलेगा तब भी यह छोटा कैप्सूल सुरक्षित रहकर सब रिकॉर्ड कर लेगा.

क्या रिकॉर्ड करेगा यह सैटेलाइट?

यह कैप्सूल गिरते समय की भयानक गर्मी, हवा के दबाव और सैटेलाइट के टूटने के तरीके पर नजर रखेगा. एक्सपर्ट होल्गर क्रैग का कहना है कि, अगर हमें भविष्य में अंतरिक्ष के कचरे को खत्म करना है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई चीज ऊपर से गिरते समय कैसे और कहां टूटती है.

कैसे काम करेगा ड्रैको मिशन?

2013 में भी इस तरह की एक कोशिश की गई थी लेकिन ड्रैको उससे कहीं ज्यादा एडवांस है. यह गिरते समय का असली वीडियो, आग की लपटों की ताकत और सैटेलाइट के गलने की पूरी जानकारी देगा. इस सैटेलाइट को धरती से 1000 किमी ऊपर छोड़ा जाएगा जिसके बाद यह धीरे-धीरे नीचे गिरेगा. इसे वहां गिराया जाएगा जहां कोई इंसान न रहता हो.

क्या है इस मिशन का मकसद?

जब सैटेलाइट की धातुएं जलकर भाप बनती हैं तो वे ऊपरी वायुमंडल में फैल जाती हैं. वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि इन रसायनों से हमारी हवा और पर्यावरण पर क्या असर पड़ा रहा है. इस मिशन से मिली जानकारी की मदद से भविष्य में ऐसे सैटेलाइट बनाए जाएंगे जिनसे कम से कम कचरा और प्रदूषण फैले.