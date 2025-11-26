Advertisement
Hayli Gubbi: ज्वालामुखी की राख से AQI पर असर? IMD ने बताया- ज्वालामुखी की राख से दिल्ली को खतरा है या नहीं!

Ethiopia Volcanic Eruption: इथियोपिया में 10,000 से ज्यादा सालों से सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक फट गया. इसके फटने से राख और खराब हवा का धुआं बहुत ऊंचा उठा. यह धुआं उड़कर भारत और आस-पास के देशों तक पहुंच गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:53 AM IST
Hayli Gubbi Volcano: इथियोपिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से के एक बहुत पुराना और शांत ज्वालामुखी रविवार शाम को अचानक फट गया. यह ज्वालामुखी रविवार शाम को अचानक फट गया. यह ज्वालामुखी तकरीबन 12,000 साल बाद अचानक से फटा है. सैटेलाइट से पता चला है कि ज्वालामुखी से निकली गाढ़ी गैस का धुआं भारत की तरफ अब बढ़ रहा है. राख के बागल अरब सागर के रास्ते गुजरात पहुंचे और आधी रात के आसपास दिल्ली पहुंच गए. यह लगभग 500 मीटर ऊंचा पहाड़ है जो रिफ्ट वैली नाम की जगह पर है. यह इलाका ऐसा है जहां जमीन के नीचे 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं.

क्या जमीन पर भी होगा असर?
IMD के अधिकारियों का कहना है कि, ज्वालामुखी की राख सिर्फ बहुत ऊंचाई पर असर डालेगी, लगभग 8.5 किमी की ऊंचाई तक. इस कारण हवाई जहाज का आना-जाना प्रभावित होगा. लेकिन, जमीन के पास की हवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. इसलिए हमारे मौसम और सामान्य हवा पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. 

क्या दिल्ली पर भी असर होगा?
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली पर इस राख का असर होने की संभावना नहीं है. दिल्ली में पहले से बहुत ज्यादा हवा का प्रदूषण है लेकिन ज्वालामुखी की राख वहां असर नहीं करेगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि राख बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ही बनी रहेगी. Air India ने X पर बताया है कि ज्वालामुखी फटने के बाद कुछ जगहों से जाने वाले हवाई जहाजों की जांच करनी थी. सावधानी के तौर पर उनकी कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. 

राख का बादल कहां है?
ज्वालामुखी की राख का बादल अभी 15,000 फीट से 25,000 फीट की ऊंचाई पर घूम रहा है. यह 45,000 फीट तक भी ऊपर जा सकता है. यह ऊंचाई ऊपरी हवा में आती है जो उस जगह से बहुत ऊपर है जहां दिल्ली का AQI नापा जाता है. AQI मापने वाले सेंसर जमीन से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर हवा को जांचते हैं. इसलिए इतनी ऊंचाई पर घूम रही राख से दिल्ली की हवा की क्वालिटी पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. इस धुएं के बादल का मुख्य रूप से राख सल्फर डाइऑक्साइड और बारीक पत्थर के टुकड़े हैं.

विस्फोट के बाद क्या हुआ?
सैटेलाइट डाटा से पता चला है कि जिस दिन ज्वालामुखी फटा उस दिन लगभग 42,000 वर्ग किमी के बड़े इलाके में 43.67 हजार टन से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस फैल गई थी. इसके अलावा, राख का यह गुबार लाल सागर से होते हुए अरब सागर तक फैल रहा है. यह कुल मिलाकर लगभग 54 लाख वर्ग किमी का इलाका कवर कर रहा है जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर जगह है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

TAGS

Supervolcanic EruptionHayli GubbiEthiopia volcano eruption

