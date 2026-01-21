भारत ने अंतरिक्ष में बनाया नकली 'सूर्य ग्रहण', पहली बार कैमरे में कैद हुए सूरज के भयानक धमाके

Science News: यूरोप के प्रोबा-3 (Proba-3) मिशन ने सूरज की ऐसी शानदार तस्वीरें भेजी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गईं. इसमें सूरज की सतह पर होने वाले बड़े धमाकों को साफ देखा जा सकता है. इससे पता चलता है कि सूरज अंदर से कितना सक्रिय है. साल 2024 के अंत में भारत से 2 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे. ये दोनों अंतरिक्ष में एक-दूसरे के आगे-पीछे इस तरह चलते हैं कि वे सूरज की तेज रोशनी को पूरी तरह ढक लेते हैं. इससे एक बनावटी सूर्य ग्रहण पैदा होता है जिससे सूरज का बाहरी हिस्सा साफ दिखने लगता है जिसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है.

एक साथ दिखे तीन बड़े धमाके

हाल ही में 21 सितंबर 2025 का एक Time Lapse वीडियो सामने आया है जिसमें केवल 5 घंटे के अंदर ही सूरज पर 3 बड़े विस्फोट होते देखे गए. वैज्ञानिक आंद्रेई जुकोव ने बताया कि इतनी कम देर में तीन धमाके दिखना बहुत ही दुर्लभ और बड़ी बात है. भारत और यूरोप के इस मिशन ने अंतरिक्ष में नकली ग्रहण लगाकर सूरज की अनोखी तस्वीरें ली हैं.

कैसे काम करता है जादुई सेटअप?

दो सैटेलाइट्स की अनोकी जुगलबंदी इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं. ये दोनों अंतरिक्ष में एक-दूसरे से ठीक 144 मीटर की दूरी पर उड़ते हैं. एक यान में खास दूरबीन लगी है जबकि दूसरा यान सूरज के सामने एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है जिससे सूरज की सीधी और तेज रोशनी दूरबीन को अंधा ने कर दे.

बहुत बारीक हैं दोनों सैटेलाइट

मिलीमीटर वाली बारीकी ये दोनों यान इतनी सटीकता से चलते हैं कि इनके बीच की दूरी में एक मिमी का भी फर्क नहीं आता. इस खास सेटिंग की वजह से वैज्ञानिक सूरज के उस हिस्से की तस्वीरें ले पा रहे हैं जिन्हें पहले देखना नामुमकिन था. यह सूरज की सतह से काफी ऊंचाई तक की फोटो खींच सकता है.

solar prominence eruptions captured by Proba- This animation resulted from ASPIICS observing the Sun during an active period on 21 September 2025, with one image taken every five minutes, capturing three prominence eruptions in five hours. https://t.co/EbDd5ONK36… pic.twitter.com/iYPaJIXwWq — European Space Agency (@esa) January 19, 2026

सूरज की गर्मी और धमाकों का रहस्य

सूरज का बाहरी हिस्सा 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है. लेकिन हैरानी का बात यह है कि इतनी भयानक गर्मी के बीच भी कुछ ऐसी लहरें उठती हैं जिनका तापमान सिर्फ 10,000 डिग्री होता है. वैज्ञानिक जुकोव ने बताया कि सूरज की सतह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री है लेकिन उसके ऊपर की हवा उससे 200 गुना ज्यादा गर्म है.

क्या अब हर दिन दिखेगा सूर्य ग्रहण?

अभी सूरज अपने सोलर मैक्सिमम से गुजर रहा है और यह तकनीक हर 5 मिनट में सूरज की तस्वीरें ले रहा है. जनवरी 2026 में आए बड़े सौर तूफान के दौरान भी इसने बहुत जरूरी डेटा कलेक्ट किया. यह मिशन कई खास फिल्टरों का इस्तेमाल करता है जिससे वैज्ञानिक सूरज की गैसों की गहराई से जांच कर पाते हैं.

बिजली और इंटरनेट की होगी बचत

सूरज से निकलने वाली हमारी बिजली और मोबाइल-इंटरनेट को ठप कर सकते हैं. यह मिशन इन तूफानों की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा जिससे हम समय रहते अपनी तकनीक को बचा पाएंगे. जैसे भारत समुद्रयान से समुद्र की गहराई मापेगा वैसे ही यह मिशन सूरज की गहराई जानने की कोशिश कर रहा है.