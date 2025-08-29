यूरोप की गलती बनेगी इंसानों की बर्बादी का कारण, महासागर में रिस रहा 200,000 बैरल परमाणु कचरा, वैज्ञानिक बोले – खतरा बहुत करीब है
यूरोप की गलती बनेगी इंसानों की बर्बादी का कारण, महासागर में रिस रहा 200,000 बैरल परमाणु कचरा, वैज्ञानिक बोले – खतरा बहुत करीब है

Dangers Of Radioactive Waste: 1946 से 1990 के बीच यूरोपीय देशों ने 200,000 से अधिक बैरल महासागर में फेंके. वैज्ञानिक इसे समुद्री रास्ते से आ रही इंसानों की बर्बादी का कारण बता रहे हैं, जिसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:31 PM IST
यूरोप की गलती बनेगी इंसानों की बर्बादी का कारण, महासागर में रिस रहा 200,000 बैरल परमाणु कचरा, वैज्ञानिक बोले – खतरा बहुत करीब है

परमाणु कचरे में प्लूटोनियम और यूरेनियम के छर्रे जैसे बेहद जहरीले रसायन होते हैं. ये हजारों सालों तक रेडियोएक्टिव बने रहते हैं, जिससे कृषि भूमि, मछली पकड़ने के पानी, मीठे पानी के स्रोतों और इंसानों के लिए खतरा पैदा होता है. फ्रांस के समुद्री वैज्ञानिकों को अटलांटिक महासागर की गहराइयों में 13,000 फीट नीचे 3,355 बैरल ऐसा ही कचरा मिला है. यह बैरल अटलांटिक महासागर के भीतर सैकड़ों मील दूर पाए गए हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि यह संख्या में और भी अधिक हो सकते हैं. 

1946 से 1990 के बीच यूरोपीय देशों ने 200,000 से अधिक बैरल समुद्र में फेंके थे, यह सोचकर कि यह जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित तरीका है. उस समय यह काम न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी (NEA) की देखरेख में किया गया था. लेकिन अब वैज्ञानिकों को डर है कि यह कचरा समुद्री जीवन के जरिए इंसानों तक पहुंच सकता है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.

इसे भी पढ़ें- 270 साल पुराने सबसे विनाशकारी भूकंप का रहस्य सुलझा, अटलांटिक महासागर में बन रही नई तबाही की लकीर, 'रिंग ऑफ फायर' देख वैज्ञानिक हैरान

समुद्र में फैल रहा परमाणु कचरा

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बैरल स्थायी रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ को नहीं रोक सकते. इन्हें 20 से 26 साल की उम्र के लिए डिजाइन किया गया था और वह समय अब पूरा हो चुका है. यानी अब इनमें से धीरे-धीरे रेडियोधर्मी तत्व समुद्र में फैल सकते हैं.

खतरा दूर नहीं

पहली रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ‘UlyX’ नामक अंडरवाटर रोबोट और सोनार तकनीक से समुद्र की गहराइयों का नक्शा तैयार किया उनका कहना है कि फिलहाल यह खतरा गहराई में होने की वजह से इंसानों के लिए सीधा खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय में इसका असर चिंताजनक हो सकता है.

समुद्र में दफन कचरा जानलेवा हो सकता है

इन बैरल्स में मौजूद कुछ तत्व जैसे ट्रिटियम बहुत कमजोर हैं, लेकिन बाकी में बीटा और गामा रेडिएशन हैं, जो समय के साथ खत्म तो होते हैं, लेकिन फिर भी नुकसानदेह हो सकते हैं. केवल 2 प्रतिशत रेडियोधर्मी तत्व अल्फा रेडिएशन वाले हैं, लेकिन ये भी खतरनाक माने जाते हैं.

समुद्री जीव-जंतुओं के लिए बढ़ता खतरा

कुछ रेडियोधर्मी तत्व जैसे स्ट्रॉन्शियम-90, कैल्शियम जैसा व्यवहार करते हैं और समुद्री जीवों के शरीर में आसानी से समा सकते हैं. जब इंसान ऐसे समुद्री जीवों को खाता है, तो रेडिएशन उसके शरीर में पहुंच सकता है. यह कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है और अन्य क्रोनिक बीमारियों को जन्म दे सकता है.

आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा खमियाजा

कई रेडियोधर्मी तत्व जैसे सीजियम-137 लगभग 30 साल तक एक्टिव रहते हैं, प्लूटोनियम-241 की उम्र लगभग 13 साल होती है, जबकि यूरेनियम-238 तो 4.5 अरब साल तक एक्टिव रह सकता है. यानी यह समस्या एक या दो पीढ़ियों तक सीमित नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों के लिए खतरा है.

खतरा भापने के लिए वैज्ञानिकों का अगला मिशन

फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की टीम इस मिशन के अगले चरण की तैयारी कर रही है, जो 2026 में शुरू होगा. तब समुद्र के पानी, तलछट और जीवों में रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा को मापा जाएगा, ताकि यह जाना जा सके कि यह खतरा कितनी तेजी से फैल रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- व्हेल शार्क की चमड़ी पर खुदी इंसानों की करतूतें, समुद्र पर मंडरा रहा इंसानी खतरा, 80% मछलियां घायल

 

;