मंगल ग्रह पर दिखा 'मुस्कुराता चेहरा', Mars ऑर्बिटर की तस्वीर देख झटका खा गए वैज्ञानिक
Advertisement
trendingNow12928451
Hindi Newsविज्ञान

मंगल ग्रह पर दिखा 'मुस्कुराता चेहरा', Mars ऑर्बिटर की तस्वीर देख झटका खा गए वैज्ञानिक

Smiley Face on Mars: मंगल ग्रह पर अपने शोधों में आए दिन वैज्ञानिक कुछ ने कुछ दिलचस्प दिखाते रहते हैं. ऐसी ही एक तस्वीर वैज्ञानिकों ने शेयर की थी जिसमें मंगल ग्रह पर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह पर दिखा 'मुस्कुराता चेहरा', Mars ऑर्बिटर की तस्वीर देख झटका खा गए वैज्ञानिक

Life on Mars: वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर एक अजीब मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा है. दरअसल, यह अनोखी आकृति एक पुरानी झील का बचा हुआ हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले सूख गई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें मंगल पर कभी मौजूद जीवन के संकेत हो सकते हैं. ESA ने 7 सितंबर 2024 को इंस्टाग्राम पर मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर शेयर की थी. यह आकृति 2 उल्कापिंडों के गड्ढे और एक पुराने नमक के गोले से बनी है. इस तस्वीर को ESA के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने खींचा था. यह 2016 से मंगल से वातावरण में मीथेन और दूसरी गैसों की जांच कर रहा है.

कितना बड़ा है ये प्राकृतिक चेहरा?
इस तस्वीर को पिछले साल 3 अगस्त को साइंटिफिक डेटा नाम की पत्रिका में छापा गया था. इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक्सोमार्स ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों का इस्तेमाल करके मंगल ग्रह पर मौजूद क्लोराइड नमक के टीलों की पहली विश्वसनीय सूची बनाई. वैज्ञानिकों ने पूर मंगल ग्रह पर 965 ऐसे टीलो की पहचान की जिनका आकार 300 से 3,000 मीटर तक था. हालांकि, यह स्माइली कितना बड़ा है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में भारत का सम्मान...48 करोड़ किमी दूर एस्टेरॉयड को मिला 'नर्मदा' का नाम, क्या है NASA का लूसी मिशन

Add Zee News as a Preferred Source

क्या मंगल पर भी पानी था?
बहुत साल पहले मंगल ग्रह पर पानी हुआ करता था और वहां झीलें, नदियां और एक उथला महासागर था बिल्कुल धरती की तरह. लेकिन, 2 से 3 अरब साल पहले वहां के मौसम में एक बड़ा बदलाव आया और सारा पानी सूख गया. ऐसा इसलिए हुए क्योंकि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया और सूरज की हवाओं ने धीरे-धीरे मंगल के ज्यादातर वायुमंडल को खत्म कर दिया. 

यह भी पढ़ें: USA Spacecraft: 908 दिन बाद लौटा अमेरिका सेना का 'सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट', इसकी खासियत जान उड़ जाएंगे होश

वैज्ञानिकों का क्या कहना है?
इस खोज के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि, जब मंगल ग्रह पर झीलों का आखिरी पानी सूख गया तो ये नमकीन जमाव पीछे रह गए. कुछ जगहों पर तो ये नमक ही इस बात का इकलौता सबूत हैं कि वहां कभी पानी था. लेकिन ये भंडार मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत खोजने के लिए भी जरूरी हो सकते हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mars Orbiter Missionsmiley face on mars

Trending news

जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
;