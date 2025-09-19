मंगल ग्रह पर दिखा 'मुस्कुराता चेहरा', Mars ऑर्बिटर की तस्वीर देख झटका खा गए वैज्ञानिक

Life on Mars: वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर एक अजीब मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा है. दरअसल, यह अनोखी आकृति एक पुरानी झील का बचा हुआ हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले सूख गई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें मंगल पर कभी मौजूद जीवन के संकेत हो सकते हैं. ESA ने 7 सितंबर 2024 को इंस्टाग्राम पर मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर शेयर की थी. यह आकृति 2 उल्कापिंडों के गड्ढे और एक पुराने नमक के गोले से बनी है. इस तस्वीर को ESA के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने खींचा था. यह 2016 से मंगल से वातावरण में मीथेन और दूसरी गैसों की जांच कर रहा है.

कितना बड़ा है ये प्राकृतिक चेहरा?

इस तस्वीर को पिछले साल 3 अगस्त को साइंटिफिक डेटा नाम की पत्रिका में छापा गया था. इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक्सोमार्स ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों का इस्तेमाल करके मंगल ग्रह पर मौजूद क्लोराइड नमक के टीलों की पहली विश्वसनीय सूची बनाई. वैज्ञानिकों ने पूर मंगल ग्रह पर 965 ऐसे टीलो की पहचान की जिनका आकार 300 से 3,000 मीटर तक था. हालांकि, यह स्माइली कितना बड़ा है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है.

क्या मंगल पर भी पानी था?

बहुत साल पहले मंगल ग्रह पर पानी हुआ करता था और वहां झीलें, नदियां और एक उथला महासागर था बिल्कुल धरती की तरह. लेकिन, 2 से 3 अरब साल पहले वहां के मौसम में एक बड़ा बदलाव आया और सारा पानी सूख गया. ऐसा इसलिए हुए क्योंकि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया और सूरज की हवाओं ने धीरे-धीरे मंगल के ज्यादातर वायुमंडल को खत्म कर दिया.

वैज्ञानिकों का क्या कहना है?

इस खोज के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि, जब मंगल ग्रह पर झीलों का आखिरी पानी सूख गया तो ये नमकीन जमाव पीछे रह गए. कुछ जगहों पर तो ये नमक ही इस बात का इकलौता सबूत हैं कि वहां कभी पानी था. लेकिन ये भंडार मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत खोजने के लिए भी जरूरी हो सकते हैं.