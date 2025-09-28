मंगल ग्रह पर 'मकड़ी' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, ESA के मार्स ऑर्बिटर की सबसे बड़ी खोज

Science News in Hindi: मंगल ग्रह धरती के बाहर जीवन खोजने के लिए वैज्ञानिकों का प्राथमिकता रहा है और इसी में एक नई खोज से उम्मीद बढ़ी है. वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के नए नजारों में अजीब मकड़ियों जैसी आकृति को देखा है. European Space Agency के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने मंगल की सतह पर कुछ खास भूगर्भीय चीजें देखी हैं. मार्क एक्सप्रेस की तस्वीरों से पता चलता है कि मंगल ग्रह की बर्फ में दरारें हैं और इनमें से गैस और काली धूल बाहर निकल रही है. जब ये फव्वारे नीचे जमीन पर जम जाते हैं तो काले धब्बे बन जाते हैं जो 45 मीटर से 1 किलोमीटर तक बड़े हैं.

इन तस्वीरों से क्या पता चलता है?

लाल ग्रह पर ये काली आकृतियां तब बनती हैं जब बसंत(Spring)की धूप पड़ती है तो वह सर्दियों में जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की परतों पर पड़ती है. ये धब्बे जमीन के अंदर किसी हलचल का संकेत देते हैं. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीली सतह के नीचे छिपे हुए मकड़ी जैसे जीवों के होने का भी संकेत देते हैं. आसान भाषा में कहें तो, जब सूरज की गर्मी से मंगल पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ पिघलकर गैस बनती है. इसके बाद वह जोर से निकलती है और ये काले धब्बे बनते हैं.

यह भी पढ़ें: 10 दिन 4 एस्ट्रोनॉट्स...'Integrity' से चांद तक का सफर करेगा NASA, जानें कौन हैं वो अंतरिक्ष यात्री?

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल पर कहां देखी गईं मकड़ियां?

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मंगलयान एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह की बर्फ के नीचे बनने वाले मकड़ी जैसे पैटर्न की साफ तस्वीरें ली हैं. ये पैटर्न इंका सिटी नाम की जगह के पास देखे गए हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि, ये तस्वीरें मंगल पर भूवैज्ञानिक गतिविधियों के और सबूत देती हैं.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'कछुआ' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

कब हुई थी इंका सिटी की खोज?

मंगल पर इंका सिटी वो जगह है जिसे 1972 में NASA के मेरिनर 9 अंतरिक्ष यान ने देखा था. इसमें सीधी रेखाओं वाली लकीरें दिखती हैं जो इमारतों के खंडहर जैसी लगती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लकीरें शायद रेत के टीलों या बर्फ की चट्टानों से जुड़ी प्रक्रियाओं की वजह से बनी होंगी. साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इंका सिटी एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर है जो किसी एस्टेरॉयड के टकराने से बना होगा.