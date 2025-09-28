Advertisement
trendingNow12939492
Hindi Newsविज्ञान

मंगल ग्रह पर 'मकड़ी' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, ESA के मार्स ऑर्बिटर की सबसे बड़ी खोज

Spiders on Mars: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की सतह पर कुछ नई और दिलचस्प चीजें देखी हैं.  इन खोजों से लाल ग्रह को समझने में मदद मिलती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह पर 'मकड़ी' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, ESA के मार्स ऑर्बिटर की सबसे बड़ी खोज

Science News in Hindi: मंगल ग्रह धरती के बाहर जीवन खोजने के लिए वैज्ञानिकों का प्राथमिकता रहा है और इसी में एक नई खोज से उम्मीद बढ़ी है. वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के नए नजारों में अजीब मकड़ियों जैसी आकृति को देखा है.  European Space Agency के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने मंगल की सतह पर कुछ खास भूगर्भीय चीजें देखी हैं. मार्क एक्सप्रेस की तस्वीरों से पता चलता है कि मंगल ग्रह की बर्फ में दरारें हैं और इनमें से गैस और काली धूल बाहर निकल रही है. जब ये फव्वारे नीचे जमीन पर जम जाते हैं तो काले धब्बे बन जाते हैं जो 45 मीटर से 1 किलोमीटर तक बड़े हैं. 

इन तस्वीरों से क्या पता चलता है?
लाल ग्रह पर ये काली आकृतियां तब बनती हैं जब बसंत(Spring)की धूप पड़ती है तो वह सर्दियों में जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की परतों पर पड़ती है. ये धब्बे जमीन के अंदर किसी हलचल का संकेत देते हैं. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीली सतह के नीचे छिपे हुए मकड़ी जैसे जीवों के होने का भी संकेत देते हैं. आसान भाषा में कहें तो, जब सूरज की गर्मी से मंगल पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ पिघलकर गैस बनती है. इसके बाद वह जोर से निकलती है और ये काले धब्बे बनते हैं. 

यह भी पढ़ें: 10 दिन 4 एस्ट्रोनॉट्स...'Integrity' से चांद तक का सफर करेगा NASA, जानें कौन हैं वो अंतरिक्ष यात्री?

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल पर कहां देखी गईं मकड़ियां?
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मंगलयान एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह की बर्फ के नीचे बनने वाले मकड़ी जैसे पैटर्न की साफ तस्वीरें ली हैं. ये पैटर्न इंका सिटी नाम की जगह के पास देखे गए हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि, ये तस्वीरें मंगल पर भूवैज्ञानिक गतिविधियों के और सबूत देती हैं.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'कछुआ' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

कब हुई थी इंका सिटी की खोज?
मंगल पर इंका सिटी वो जगह है जिसे 1972 में NASA के मेरिनर 9 अंतरिक्ष यान ने देखा था. इसमें सीधी रेखाओं वाली लकीरें दिखती हैं जो इमारतों के खंडहर जैसी लगती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लकीरें शायद रेत के टीलों या बर्फ की चट्टानों से जुड़ी प्रक्रियाओं की वजह से बनी होंगी. साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इंका सिटी एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर है जो किसी एस्टेरॉयड के टकराने से बना होगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

spiders on mars

Trending news

किसी प्रचार रैली में इतनी जाने पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जाने पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
;