36,000 किमी ऊंचाई से दिखा 'जहरीला हॉटस्पॉट', ESA के सैटेलाइ ने दिखाया- 'धरती पर फैल रही है गैस की चादर'

Air Quality Index: सेंटीनल-4(Sentinel-4)सैटेलाइट से मिली पहली तस्वीरों में इटली की पो घाटी के ऊपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसे के हॉटस्पॉट दिखाई दिए हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 26, 2025, 01:36 PM IST
36,000 किमी ऊंचाई से दिखा 'जहरीला हॉटस्पॉट', ESA के सैटेलाइ ने दिखाया- 'धरती पर फैल रही है गैस की चादर'

Science Latest News: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA)ने धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई वायु प्रदूषण(Air Pollution)की तस्वीरों साझा की हैं. यह यूरोपीय संघ के कोपरनिकस सेंटिनल-4 मिशन के लिए बड़ी उपलब्धि है जिसने पूरे यूरोप में वायु प्रदूषण की निगरानी में बेहद जरूरी कदम उठाया है. यह मिशन, जो मेटियोसैट थर्ड जनरेशन साउंडर(MTG-S1)उपग्रह पर है, ने अपनी पहली तस्वीरें ली हैं. इन तस्वीरों में वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन गैसों की मात्रा दिखाई गई है.

ESA ने इसपर क्या जानकारी दी?
ESA ने बताया, सेंटिनल-4 स्पेक्ट्रोमीटर अभी भी अपने पूरे काम के लिए तैयार होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है. इसलिए ये पहली तस्वीरें केवल एक शुरुआती झलक हैं कि आगे क्या होने वाला है. सेंटिनल-4 हर घंटे उसी क्षेत्र की जांच करता है क्योंकि यह भूस्थिक कक्षा(Geostationary Orbit)में है जो धरती से लगभग 36,000 किमी ऊपर है. 

इस मिशन से क्या जानकारी मिलती है?
यह मिशन एयर क्वालिटी के बार में हर घंटे नई जानकारी देता है जिससे संबंधित अधिकारी प्रदूषण के स्तर में तेजी से हो रहे बदलावों पर नजर रख सकें और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए समय पर चेतावनी जारी कर सकें. Sentinel-4 कई तरह के प्रदूषकों का पता लगा सकता है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं. ये गैसें सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों की मुख्य वजह होती हैं.

तस्वीर में क्या दिखाई दिया?
इस तस्वीर से पता चलता है कि, इटली की पो घाटी(Po Valley)के ऊपर नाइट्रोजन डाइॉक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है. बाल्कन, बुल्गारिया और ग्रीस में ओजोन गैस का स्तर बढ़ा हुआ है. माउंट एटना ज्वालामुखी सहित प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों में सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं भी दिखा है. ESA के सेंटिनल-4 परियोजना प्रबंधक डिडिएर मार्टिन ने कहा, हम इन पहले शुरुआती नतीजों को देखकर बहुत खुश हैं और मैं इस मिशन में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

