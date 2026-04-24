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Hindi Newsविज्ञानबुढ़ापे में भी रहेंगे जवान... बस जरूरी हैं ये 2 चीजें! 80 की उम्र में रहेगा 40 वाला दिमाग, वैज्ञानिकों ने खोजा सुपर-एजर्स का राज

बुढ़ापे में भी रहेंगे जवान... बस जरूरी हैं ये 2 चीजें! 80 की उम्र में रहेगा 40 वाला दिमाग, वैज्ञानिकों ने खोजा 'सुपर-एजर्स' का राज

How to Keep Brain Sharp After 80: क्या आपने कभी यह सोचा है कि 80 साल की उम्र पूरा करने के बाद भी याददाश्त बिलकुल 40 साल के जैसे बनी रह सकती है? सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि समय के साथ याददाश्त कमजोर होने लगती है. वहीं 80 साल की उम्र में तो भूलने की बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 80 साल की उम्र में भी 40 जैसा दिमाग रखते हैं. वैज्ञानिकों ने अब इस राज से पर्दा उठा से दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:47 AM IST
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बुढ़ापे में भी रहेंगे जवान... बस जरूरी हैं ये 2 चीजें! 80 की उम्र में रहेगा 40 वाला दिमाग, वैज्ञानिकों ने खोजा 'सुपर-एजर्स' का राज

Who are SuperAgers:  आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि भूलने की बीमारी बुढ़ापे में होती ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए उम्र मात्र एक गिनती होती है. उम्र बढ़ने के साथ इंसान की याददाश्त और सोचने-समझने की शक्ति कम होने लगती है, इस सोच को वैज्ञानिकों ने अब चुनौती दे दी है. 25 सालों तक चली रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्हें सुपर-एजर्स कहा जा रहा है. ये वही लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, लेकिन उनकी याददाश्त 40-50 साल के लोगों के जैसे ही है. 

रिसर्च में सामने आया है कि इसका राज सिर्फ उनकी डाइट में नहीं, बल्कि उनके दिमाग की खास बनावट और उनके सामाजिक रिश्तों में छिपा है. क्या हम भी अपने दिमाग को सुपर-एजर बना सकते हैं? आइए जानते हैं...

25 साल से ज्यादा समय से नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन के वैज्ञानिक ऐसे लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, लेकिन उनकी याददाश्त 40-50 साल के लोगों जैसी है, ऐसे लोगों को सुपर-एजर्स  कहा जा रहा है. इस रिसर्च ने यह चुनौती दी है कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग की ताकत कम होना तय है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ लोग बढ़ती उम्र में भी अपनी याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता को मजबूत बनाए रखते हैं.

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क्या है सुपर-एजर्स का राज?

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फेनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन की डॉ. सैंड्रा वेंट्रॉब के मुताबिक इन लोगों का दिमाग सामान्य बुजुर्गों से काफी अलग होता है. रिसर्च में दो मुख्य वजह सामने आई है-

प्रतिरोध (Resistance)
सुपर-एजर्स के दिमाग में अल्जाइमर पैदा करने वाले हानिकारक प्रोटीन जैसे एमिलॉयड और ताऊ बनते ही नहीं है.

लचीलापन (Resilience)
अगर ये प्रोटीन बनते भी हैं, तो दिमाग पर उनका असर नहीं पड़ता.

दिमाग की बनावट में क्या है खास?

वैज्ञानिकों ने जब इन सुपर-एजर्स के दिमाग की जांच की तो वे पूरी तरह से हैरान हो गए. सामान्य तौर पर उम्र के साथ दिमाग की बाहरी परत पतली होने लगती है, लेकिन सुपर-एजर्स में यह वैसी ही बनी रहती है.

सुपर-एजर्स के दिमाग में वॉन इकोनोमो नाम का खास न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा होती है जो सामाजिक व्यवहार से जुड़े हैं.

उनके एंटोरहिनल कॉर्टेक्स यानी मेमोरी का मुख्य हिस्सा की कोशिकाएं काफी बड़ी और स्वस्थ पाई गईं.

(ये भी पढे़ंः चीन के हाथ लगा अंतरिक्ष का 'एलियन मटेरियल'! आसमान से खुद चल कर आया, रात के अंधेरे...)

अकेलापन नहीं, महफिलें बचाएंगी याददाश्त!

रिसर्च में सामने आया है कि ये लोग शारीरिक रूप से भले ही अलग-अलग रूटीन फॉलो करते हों, लेकिन इनमें एक बात कॉमन थी, ये सभी बेहद सामाजिक एक्टिव थे. इनके गहरे सामाजिक रिश्ते और लोगों से मिलना-जुलना इनके दिमाग को जवान रखने में मदद करता है.

डॉ. तामर गेफेन के मुताबिक इन सुपर-एजर्स के ब्रेन डोनेशन की मदद से अब ऐसी दवाएं और तरीके बनाए जाएंगे जो भविष्य में अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को रोकने में मील का पत्थर साबित होंगे.

(ये भी पढ़ेंः सोने का तरीका बदल देगा ये Smart तकिया! सोते हुए घर में कुछ भी हुआ तो खोल देगा आंखें)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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