साइंस भी हो गया फेल! इस जगह बिना स्टार्ट किए गाड़ियां खुद-ब-खुद चढ़ जाती हैं पहाड़, ये है भारत की सबसे रहस्यमयी जगह
साइंस भी हो गया फेल! इस जगह बिना स्टार्ट किए गाड़ियां खुद-ब-खुद चढ़ जाती हैं पहाड़, ये है भारत की सबसे रहस्यमयी जगह

magnetic hill: आज हम आपको लद्दाख के बेहद रहस्यमयी पहाड़ी मैग्नेटिक हिल के बारे में बताएंगे, यहां गाड़ियां बिना इंजन स्टार्ट किए खुद-ब-खुद पहाड़ चढ़ने लगती हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:29 PM IST
magnetic hill: आज हम जिस रहस्यमयी जगह के बारे में बताने वाले हैं उसपर आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में कई अजूबे हैं जो अपने अपने खुबयों में के लिए जाने जाते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, पर क्या आपको पता है ऐसी हीं रहस्यमयी जगह भारत में भी है जो अपने कमाल के कारण के लिए जाना जाता है. भारत के इस जगह पर गाड़ियां बिना स्टार्ट किए अपने आप पहाड़ी पर चढ़ने लग जाती हैं.

दरअसल हम भारत के उत्तर में बसे लद्दाख की कर रहे हैं जहां एक जगह है जिसे लोग मैग्नेटिक हिल के नाम से जानते हैं, ये जगह भी दुनिया के सबसे अजीब जगहों में से एक है, यहां जब कोई वाहन न्यूट्रल गियर में छोड़ दिया जाता है तो बाकी गाड़ी नीचे को ओर चलने लगते हैं पर इस जगह पर ऐसा नहीं होता है, यहां गाड़ियां ऊपर की ओर बढ़ने लगता है,  इसे मिस्ट्री हिल या ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार यहां आने वाले लोग इस नजारे को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं.

वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कमाल की घटना पहाड़ी में मौजूद मैग्नेटिक ग्रैविटी की कारण से होती है, इस पहाड़ी पर एक विशेष चुंबकीय बल मिलता है जिसकी वजह से गाड़ियां ऊपर की ओर खिंच जाती हैं, यही कारण है कि यहां दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करने चले आते हैं.

ब्लैक होल के हार्ट में बह रही है गैस की एक गुप्त नदी... जिससे हो सकता है नए तारे का जन्म!

लद्दाख के स्थानीय लोगों की माने तो वो लोग कहते हैं कि यहां कभी एक ऐसी सड़क थी जो सीधे स्वर्ग तक जाती थी, उनका मानना है कि जो लोग स्वर्ग जाने योग्य थे, वे इस रास्ते से ऊपर चले जाते थे, जबकि जो इसके लायक नहीं थे, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाए.

अगर आपको इस कमाल के जगह पर जाना है तो आपको ये जगह लेह-कारगिल हाईवे पर मिलेगी, ये जगह लेह शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मैग्नेटिक हिल के पास से ही सिंधु नदी भी बहती है जहां से आपको खूबसूरत नजारे देखने को भी मिलेंगे, जब यात्री यहां पहुंचते हैं तो एक पीले बोर्ड पर लिखा मिलता है कि गाड़ी को न्यूट्रल करें, जैसे ही गाड़ी न्यूट्रल की जाती है, वह बिना इंजन स्टार्ट किए धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है. 

 

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं

Laddakhmagnetic hill

;