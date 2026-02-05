एशिया का 'वॉटर टावर' हो रहा है खाली...हर साल 24 अरब टन पानी गायब, 4 करोड़ लोगों पर संकट

Science News: साल 2003 से 2020 के बीच सैटेलाइट से मिले डेटा से पता चला है कि जमीन के नीचे का पानी बहुत तेजी से कम हुआ है. इसकी वजह से एक दर्जन से ज्यादा देशों में खेती, पीने के पानी और प्रकृति के संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है. यह उन 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए बड़ा संकट है जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों पर निर्भर है. हिमालय और तिब्बत के पठार को एशिया की वाटर टावर कहा जाता है क्योंकि यहीं से एशिया की बड़ी नदियों को पानी मिलता है. अब इसी टंकी का जमीनी पानी सूख रहा है.

रिसर्च में क्या आया सामने?

पानी की सबसे ज्यादा कमी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के आस-पास के इलाकों में देखी गई है. इन जगहों पर आबादी बहुत ज्यादा है और खेती के लिए पानी का खूब इस्तेमाल होता है. अकेले गंगा-ब्रह्मपुत्र के इलाकों में हर साल 12.8 अरब टन जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है.

क्या है गिरावट के पीछे की वजह?

AI की मदद से पता चला है कि इस गिरावट के पीछे 38% हाथ इंसानों का है. हम सिंचाई के लिए जरूरत से ज्यादा जमीन का पानी निकाल रहे हैं. जांच में पाया गया कि इलाके में 80% कुओं का जलस्तर बहुत नीचे गिर चुका है. हम चावल और कपास जैसी फसलों के लिए इतना ज्यादा पानी निकाल रहे हैं कि प्रकृति उसे दोबारा नहीं भर पा रही है.

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?

वैज्ञानिकों ने न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसने पिछले 20 सालों के डेटा को परखा और 6 मुख्य चीजों पर नजर रखी जिसमें- बारिश, तापमान, सूरज की रोशनी, पिघलते ग्लेशियर, जमी हुई बर्फ और इंसानी काम शामिल है. बारिश और गर्मी इसके लिए 47% जिम्मेदार है और आधे की करीब बदलाव बारिश की कमी और बढ़ते तापमान की वजह से हो रहे हैं.

इंसान बने सबसे बड़े खतरा

इस स्टडी में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि अब प्रकृति से ज्यादा इंसान पानी खत्म कर रहे हैं. 2008 से 2010 के बीच बड़ा बदलाव आया और अब खेती और बढ़ती आबादी के लिए पानी का इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन से भी बड़ी वजह बन गई है. इसके अलावा, पहाड़ों पर जमी बर्फ और ग्लेशियर पिघलने से पानी के जमीन के अंदर जाने का तरीका बदल गया है.