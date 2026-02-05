Advertisement
trendingNow13098366
Hindi Newsविज्ञानएशिया का वॉटर टावर हो रहा है खाली...हर साल 24 अरब टन पानी गायब, 4 करोड़ लोगों पर संकट

एशिया का 'वॉटर टावर' हो रहा है खाली...हर साल 24 अरब टन पानी गायब, 4 करोड़ लोगों पर संकट

Water Scarcity: एशिया के ऊंचे पहाड़ों के नीचे मौजूद जमीन का पानी तेजी से कम हो रहा है. हर साल 24 अरब टन से ज्यादा पानी खत्म हो रहा है. इस गिरावट की वजह से नीचे के मैदानी इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए पीने और खेती के पानी का संकट पैदा हो गया है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया का 'वॉटर टावर' हो रहा है खाली...हर साल 24 अरब टन पानी गायब, 4 करोड़ लोगों पर संकट

Science News: साल 2003 से 2020 के बीच सैटेलाइट से मिले डेटा से पता चला है कि जमीन के नीचे का पानी बहुत तेजी से कम हुआ है. इसकी वजह से एक दर्जन से ज्यादा देशों में खेती, पीने के पानी और प्रकृति के संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है. यह उन 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए बड़ा संकट है जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों पर निर्भर है. हिमालय और तिब्बत के पठार को एशिया की वाटर टावर कहा जाता है क्योंकि यहीं से एशिया की बड़ी नदियों को पानी मिलता है. अब इसी टंकी का जमीनी पानी सूख रहा है. 

रिसर्च में क्या आया सामने?
पानी की सबसे ज्यादा कमी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के आस-पास के इलाकों में देखी गई है. इन जगहों पर आबादी बहुत ज्यादा है और खेती के लिए पानी का खूब इस्तेमाल होता है. अकेले गंगा-ब्रह्मपुत्र के इलाकों में हर साल 12.8 अरब टन जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है. 

यह भी पढ़ें: चांद पर अब अमर होने का मौका...इस खास 'टाइम कैप्सूल' के जरिए भेजें अपना DNA और यादें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है गिरावट के पीछे की वजह?
AI की मदद से पता चला है कि इस गिरावट के पीछे 38% हाथ इंसानों का है. हम सिंचाई के लिए जरूरत से ज्यादा जमीन का पानी निकाल रहे हैं. जांच में पाया गया कि इलाके में 80% कुओं का जलस्तर बहुत नीचे गिर चुका है. हम चावल और कपास जैसी फसलों के लिए इतना ज्यादा पानी निकाल रहे हैं कि प्रकृति उसे दोबारा नहीं भर पा रही है. 

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?
वैज्ञानिकों ने न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसने पिछले 20 सालों के डेटा को परखा और 6 मुख्य चीजों पर नजर रखी जिसमें- बारिश, तापमान, सूरज की रोशनी, पिघलते ग्लेशियर, जमी हुई बर्फ और इंसानी काम शामिल है. बारिश और गर्मी इसके लिए 47% जिम्मेदार है और आधे की करीब बदलाव बारिश की कमी और बढ़ते तापमान की वजह से हो रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: 3600 करोड़ का मेगा प्लान! भारत जमीन से अंतरिक्ष पर रखेगा पैनी नजर, अब लद्दाख बनेगा नया स्पेस हब

इंसान बने सबसे बड़े खतरा
इस स्टडी में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि अब प्रकृति से ज्यादा इंसान पानी खत्म कर रहे हैं. 2008 से 2010 के बीच बड़ा बदलाव आया और अब खेती और बढ़ती आबादी के लिए पानी का इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन से भी बड़ी वजह बन गई है. इसके अलावा, पहाड़ों पर जमी बर्फ और ग्लेशियर पिघलने से पानी के जमीन के अंदर जाने का तरीका बदल गया है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

falling groundwater level NewsWater Crisis

Trending news

चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े