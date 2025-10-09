इनहेलर से 'जहर' उगल रही है धरती की हवा! 5 लाख गाड़ियों से ज्यादा प्रदूषण, अस्थमा की दवा पर मचा बवाल

Asthma Inhalers Produce Carbon Emission: यूसीएलए हेल्थ(UCLA Health)के नए अध्ययन के मुताबिक, अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज(COPD)के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इनहेलर कार्बन उत्सर्जन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं. यह खोज JAMA नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई है. यह अमेरिका में इनहेलर से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को मापने वाला अब तक का सबसे बड़ा शोध है. अध्ययन में पाया गया कि पिछले 10 साल में Inhaler की वजह से हर साल 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ जो लगङग 5 लाख 30 हजार गाड़ियों के बराबर है.

क्या थी प्रदूषण की वजह?

वैज्ञानिकों ने 2014 से 2024 तक के आंकड़ों की जांच की. इसमें अस्थमा और सीओपीडी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 3 तरह के इनहेलर शामिल थे. जांज में पाया गया कि, मीटर डोज इनहेलर(MDI) पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं. इसके अलावा कुल प्रदूषण में 98 फीसदी योगदान इन इनहेलरों का ही है. दरअसल, ये Inhalers हाइड्रोफ्लोरोएल्केन(HFA)नाम की गैस का इस्तेमाल करते हैं. यह HFA गैस एक बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जिसका इस्तेमाल एरोसोल स्प्रे में भी किया जाता है.

क्या हो सकता है विकल्प?

इसके उलट ड्राई पाउडर इनहेलर(DPI)और सॉफ्ट इनहेलर(SMI)में प्रणोदक गैस(Propellant Gas)का इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए इनसे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि, अगर डॉक्टर्स के नजरिए से सही हो तो इन कम प्रदूषण करने वाले विकल्पों को अपनाने से सांस की बीमारियों के इलाज से पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे असर को कम किया जा सकता है.

क्या है वैज्ञानिकों की सलाह?

इस पूरे अध्ययन के मुख्य लेखर और UCLA के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विलियम फेल्डमैन ने कहा, इनहेलर अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से होने वाले बढ़ते Carbon Emission में अपना योगदान दे रहे हैं जिससे पुरानी सांस की बीमारियों वाले कई मरीजों को खतरा हो रहा है. अच्छी बात यह है कि कम प्रदूषण करने वाले विकल्पों का इस्तेमाल करके मरीज और धरती दोनों को सुरक्षित रखने के कई सारे मौके हैं.

कैसे किया गया पूरा अध्ययन?

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय औषधि संहिता(NDC)के स्तर पर इनहेलर के नुस्खे जमा करने वाले अमेरिका में एक बड़े डाटाबेस का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद उन्होंने मान्य वैज्ञानिक अध्ययनों की मदद से कार्बन उत्सर्जन का अंदाजा लगाया. फिर उत्सर्जन की जांच दवा के प्रकार, इनहेलर के उपकरण, गैस के प्रकार, बीमारी के वर्ग, ब्रांड का स्टेटस, निर्माता, भुगतान करने वाले और फार्मेसी जैसी कई चीजों के आधार किया गया.

क्या है आगे की योजना?

शोधकर्ता अब अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं. वे मेडिकेड जैसे खास मरीज समूहों ने इनहेलर से होने वाले एमिशन की जांच करेंगे. साथ ही वो ये भी देखेंगे कि एक ही तरह के बीमारी में इस्तेमाल होने वाले कम उत्सर्जन वाले और ज्यादा उत्सर्जन वाले इनहेलर का इलाज की नतीजों पर क्या असर होता है. साथ ही, ने उन कीमतों और पेटेंट की नीतियों का भी पता लगाएंगे जिनका इस्तेमाल दवा कंपनियां कम प्रदूषण वाली इनहेलर तकनीक पेश कर सकती हैं.