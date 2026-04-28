Advertisement
trendingNow13196591
Hindi Newsविज्ञानजमीन धंस रही और समुद्र बढ़ रहा... चेन्नई के 65 लाख लोगों पर मंडरा रहा खतरा? रिसर्च ने बढ़ाई चिंता

जमीन धंस रही और समुद्र बढ़ रहा... चेन्नई के 65 लाख लोगों पर मंडरा रहा खतरा? रिसर्च ने बढ़ाई चिंता

हाल में ही एक शोध में पाया गया है कि चेन्नई में हर साल समुद्र किनारे जमीन 1.5 सेंटीमीटर तक धंस रही है और समुद्र का स्तर हर साल 2.8 मिलीमीटर बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों ने इसे एक खतरे का संकेत माना है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो आने वाले कुछ वर्षों में लाखों लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमीन धंस रही और समुद्र बढ़ रहा... चेन्नई के 65 लाख लोगों पर मंडरा रहा खतरा? रिसर्च ने बढ़ाई चिंता

Climate Change News: दुनिया के अधिकांश हिस्सों में जलवायु प्ररिवर्तन का प्रभाव देखने को मिल रहा है. इस बीच वैज्ञानिकों का मानना है कि चेन्नई की जमीन हर साल 1.5 सेंटीमीटर तक धंस रही है और समुद्र का स्तर हर साल 2.8 मिलीमीटर बढ़ रहा है. यह एक बड़े खतरे का संकेत है. 

जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा, तो आने वाले 25 सालों में करीब 10 लाख से अधिक लोग बाढ़ के उच्च जोखिम वाले इलाकों में आ सकते हैं. इसके साथ ही वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे शहर के निचले तटीय इलाकों का लगभग एक तिहाई हिस्सा तूफानी लहरों से खतरे में पड़ सकता है. अनुमान लगाया गया है कि चेन्नई में भीषण बाढ़ के खतरे में रहने वाली आबादी 2030 में 52 लाख से बढ़कर 2050 तक 65 लाख हो जाएगी. 

अध्ययन में क्या आया सामने? 

बता दें कि इस अध्ययन का नेतृत्व मोहाली (पंजाब) स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के पोस्टडॉक्टोरल भू-वैज्ञानिक अर्पण शास्त्री ने किया है. उन्होंने बताया कि शहर के कई बड़े आवासीय और व्यावसायिक इलाके विनाशकारी बाढ़ के खतरे में हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि चेन्नई के तट पर औसतन हर साल पांच तूफान आते हैं. यही कारण है कि चेन्नई शहर दुनिया के सबसे तूफान-प्रवण इलाकों में से एक है.  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़े: अगर 41°C है, तो शरीर को 45°C वाली गर्मी क्यों लग रही है? 'Feels Like' तापमान है असली विलेन, जानें हीट इंडेक्स का पूरा गणित

करने होंगे ये उपाय 

वैज्ञानिकों का मत है कि आने वाले समय में आपदा से बचने के लिए हमें प्रकृतिक व्यवस्था से कम छेड़छाड़ करना होगा. माना जाता है कि चेन्नई में बार-बार चक्रवात और बाढ़ आती है, इसकी मुख्य वजह आंधाधुंध निर्माण कार्य है. बहुमंजिला इमारतों का निर्माण या अनियोजित विकास से पानी का बहाव काफी रुक रहा है. जिस कारण प्राकृतिक संरचना का नुकसान पहुंच रहा है.  इस बात पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और इसको लेकर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की शानदार जीत

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

chennaiChennai News

Trending news

बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
assembly election exit poll 2026
बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
Himachal Pradesh
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
Salim Dola
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
Patiala Track Blast
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
IMD
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
S-400
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने वॉट्सऐप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने वॉट्सऐप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल