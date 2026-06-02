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इंसानों ने नहीं बल्कि चिम्पैंजी ने सिखाया है दोस्ती निभाना! वैज्ञानिकों के इस नए खुलासे से दुनिया हैरान

क्या आप जानते हैं कि इंसानों में बेस्ट फ्रेंड और आम जान-पहचान वाले दोस्त बनाने की आदत कहां से आई? यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च के मुताबिक, इंसानों ने अपना फ्रेंड सर्कल मैनेज करने का यह हुनर चिम्पैंजी से सीखा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:51 AM IST
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इंसानों ने अपना फ्रेंड सर्कल मैनेज करने का यह हुनर चिम्पांजी से सीखा है.
इंसानों ने अपना फ्रेंड सर्कल मैनेज करने का यह हुनर चिम्पांजी से सीखा है.

हम और आप अपनी जिंदगी में दोस्ती का दायरा कैसे तय करते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे बेहद करीबी दोस्त होते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं. फिर कुछ ऐसे दोस्त आते हैं जिनसे हम कभी-कभार बात करते हैं और आखिर में वो लोग आते हैं जिन्हें हम सिर्फ दूर से 'हाय-हेलो' करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों में दोस्ती की यह लेयर या 'फ्रेंड सर्कल' बनाने की आदत कहाँ से आई? वैज्ञानिकों ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक नई रिसर्च के मुताबिक, इंसानों ने दोस्तों का यह ताना-बाना बुनने की कला खुद नहीं खोजी, बल्कि यह आदत हमें लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों यानी चिम्पैंजी और बोनोबो बंदरों से विरासत में मिली है.

चिम्पैंजी के सामाजिक जीवन पर बड़ी रिसर्च

यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिडाड कार्लोस III डी मैड्रिड के वैज्ञानिकों ने चिम्पैंजी और बोनोबो प्रजाति के 24 अलग-अलग ग्रुप्स का गहरा अध्ययन किया है. इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने बंदरों के सबसे खास सामाजिक व्यवहार 'ग्रूमिंग' (एक-दूसरे के बालों से जुएं निकालना और साफ-सफाई करना) पर फोकस किया. जब ये जीव एक-दूसरे के बाल संवारते हैं, तो यह सिर्फ सफाई नहीं होती बल्कि वे एक-दूसरे पर अपना समय और भरोसा निवेश कर रहे होते हैं. यही व्यवहार यह तय करता है कि उनके ग्रुप में कौन किसके लिए कितना खास है.

गणितीय मॉडल से खुला दोस्ती का राज

वैज्ञानिकों ने इस व्यवहार को समझने के लिए एक गणितीय मॉडल (Mathematical Model) तैयार किया. जब इस मॉडल से डेटा का मिलान किया गया, तो जो पैटर्न सामने आया वह बिल्कुल इंसानी व्यवहार जैसा था. रिसर्च में पाया गया कि ज्यादातर चिम्पैंजी अपने ग्रूमिंग का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ चुनिंदा और बेहद करीबी साथियों पर ही खर्च करते हैं. वहीं बाकी बचे हुए ग्रुप के सदस्यों के साथ वे बहुत कम समय बिताते हैं. ठीक इसी तरह इंसान भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए ज्यादा वक्त निकालते हैं और बाकी लोगों को दूर रखते हैं.

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चिम्पैंजी और बोनोबो का अलग मिजाज

रिसर्च में यह भी देखा गया कि चिम्पैंजी और बोनोबो दोनों का फ्रेंड सर्कल बनाने का तरीका एक जैसा है, लेकिन दोनों का स्वभाव थोड़ा अलग है. बोनोबो बंदर बहुत खुले मिजाज के होते हैं और वे अपने ग्रुप में सभी के साथ लगभग बराबर समय बिताते हैं और दोस्ती का दायरा बड़ा रखते हैं. इसके विपरीत, चिम्पैंजी बहुत चूजी होते हैं. वे अपने 'इन्नर सर्कल' यानी खास दोस्तों की लिस्ट में हर किसी को शामिल नहीं करते और बहुत सोच-समझकर ही किसी पर भरोसा करते हैं.

उम्र बढ़ने के साथ छोटा होता है फ्रेंड सर्कल

इस स्टडी का सबसे हैरान करने वाला पहलू उम्र से जुड़ा हुआ है. जैसे-जैसे चिम्पैंजी बूढ़े होते जाते हैं, वे अपने दोस्तों की लिस्ट छोटी करने लगते हैं. वे केवल उन दो-चार साथियों के साथ ही वक्त बिताते हैं जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है. इंसानों में भी यह आम बात है कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए हमारा फ्रेंड सर्कल सिमट जाता है. हालांकि, बोनोबो बंदरों में उम्र बढ़ने के साथ ऐसा कोई बदलाव नहीं देखा गया और वे जीवनभर नए दोस्त बनाते रहते हैं.

विकासवाद का एक अटूट हिस्सा है दोस्ती

इस रिसर्च के हेड वैज्ञानिक एडविन वैन लीवेन का कहना है कि यह खोज बताती है कि समाज को व्यवस्थित करने और सामाजिक रिश्तों को बांटने के बुनियादी नियम सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हैं. यह दिखाता है कि अपनी ऊर्जा और समय को कुछ खास रिश्तों में निवेश करने और बाकी नेटवर्क को सामान्य रखने की यह कला इंसानों के आने से बहुत पहले से इस धरती पर मौजूद थी. इंसानों ने तो बस इस लाखों साल पुरानी आदत को आज भी जारी रखा है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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