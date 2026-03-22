धरती पर छा जाएगा अंधेरा! 2 साल के अंदर सैटेलाइट्स पर होगा 'AI हमला'; वैज्ञानिकों ने दी बड़ी वार्निंग

Space Cyberattack Warning: जरा सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठें और आपके फोन में सिग्नल न हो, जीपीएस (GPS) काम करना बंद कर दे, ATM से पैसे न निकलें और टीवी-इंटरनेट पूरी तरह गुल हो जाए. तो क्या होगा? यह किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आने वाले समय की कड़वी हकीकत हो सकती है. स्पेस साइंटिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अगले 2 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस हैकर्स हमारे सैटेलाइट्स पर इतना बड़ा हमला कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया का संपर्क एक दूसरे से टूट जाएगा.

हमारी जिंदगी में सैटेलाइट की बड़ी भूमिका

आज हम हर छोटे-बड़े काम के लिए कहीं न कहीं सैटेलाइट पर टिके हुए हैं. फोन में नेटवर्क चलाना हो, गाड़ी में GPS से रास्ता देखना हो या टीवी पर चैनल देखना हो, अब सब कुछ सैटेलाइट से जुड़ा है. यहां तक कि बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट भी काफी हद तक इसी सिस्टम पर निर्भर करते हैं. ऐसे में युद्ध या किसी और भी स्थिति में सामने वाले देश को कमजोर करने के लिए हैकर्स उस देश की सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह उस देश के लिए काफी बड़ा नुकसान होगा.

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क्या है 'सैटेलाइट कयामत' (Satellite Apocalypse)?

आज हमारी पूरी दुनिया स्पेस में तैरते हजारों सैटेलाइट्स पर टिकी है. बैंकिंग से लेकर रक्षा सौदों तक और बिजली ग्रिड से लेकर मौसम की भविष्यवाणी तक, सब कुछ ऊपर से मिल रहे सिग्नल पर निर्भर करता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब हैकर्स AI का इस्तेमाल करके इन सैटेलाइट्स के कंट्रोल सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं. अगर किसी ने एक साथ कई बड़े सैटेलाइट्स को हैक कर लिया या उन्हें अपनी कक्षा (Orbit) से भटका दिया, तो वे आपस में टकरा सकते हैं. इससे स्पेस में इतना मलबा (Space Junk) जमा हो जाएगा कि आने वाले कई दशकों तक कोई नया रॉकेट या सैटेलाइट ऊपर नहीं भेजा जा सकेगा. इसे ही वैज्ञानिक एपोकैलिप्स या कयामत कह रहे हैं.

AI बना हैकर्स का सबसे घातक हथियार

आपको बता दें कि पुराने जमाने के साइबर हमले इंसानों द्वारा किए जाते थे, जिन्हें पकड़ना आसान होता था. लेकिन अब AI खुद-ब-खुद नए कोड लिखता है और सिक्योरिटी सिस्टम की कमियां ढूंढ लेता है. AI के हमले इतनी तेजी से होते हैं कि जब तक इंसानी इंजीनियरों को पता चलता है, तब तक सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका होता है. इसी को देखते हुए हैकर्स अब सीधे सैटेलाइट के प्रोपल्शन सिस्टम (इंजन) को निशाना बना रहे हैं, जिससे उन्हें धरती पर गिराया जा सके या अंतरिक्ष में ही नष्ट किया जा सके.

पुराने सिस्टम बन रहे आसान निशाना

कई सैटेलाइट ऐसे हैं, जो सालों पहले बनाए गए थे. उस समय साइबर सिक्योरिटी को लेकर इतनी तैयारी नहीं थी. ऐसे में ये पुराने सिस्टम आज के दौर में ज्यादा कमजोर साबित हो रहे हैं और आसानी से हैकर्स का निशाना बन सकते हैं. पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष में सैटेलाइट की संख्या तेजी से बढ़ी है. अलग-अलग देश और कंपनियां लगातार नए सैटेलाइट भेज रही हैं. ऐसे में अगर एक सैटेलाइट भी गड़बड़ करता है, तो उसका असर बाकी सिस्टम पर भी पड़ सकता है और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

भारत और दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता?

भारत का अपना नाविक (NavIC) सिस्टम और दर्जनों संचार सैटेलाइट इस समय अंतरिक्ष में हैं. अगर ये सिस्टम प्रभावित होते हैं, तो देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान हो सकता है. अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश पहले से ही अपनी स्पेस आर्मी तैयार कर रहे हैं, लेकिन AI का खतरा किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए है.

क्या है बचने का रास्ता?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें सैटेलाइट्स में सेल्फ-हीलिंग AI सिक्योरिटी सिस्टम लगाना होगा. इसके साथ ही पुराने सैटेलाइट्स को जल्द से जल्द हटाना होगा, जिससे वे मलबे का कारण न बनें. इन सब में समय बहुत कम है, सिर्फ 24 महीने, और खतरा बहुत बड़ा है. इसके साथ ही अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'स्पेस ट्रीटी' को अपडेट करने की मांग भी उठ रही है, जिससे अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बनने से रोका जा सके.

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