Advertisement
trendingNow13012584
Hindi Newsविज्ञान

240 साल बाद आसमान में लौटा ये शिकारी पक्षी, जानें इतने समय से कहां छिप कर रह रहा था!

Extinct Birds: कई सदियों पहले इंग्लैंड से गायब होने के बाद अब एक भयानक शिकारी पक्षी दक्षिणी आसमान में वापस लौट रहा है और वह सिर्फ कुछ देर के लिए आया हुआ मेहमान नहीं है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

240 साल बाद आसमान में लौटा ये शिकारी पक्षी, जानें इतने समय से कहां छिप कर रह रहा था!

Science News Hindi: ब्रिटेन का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी सफेद पूंछ वाला चील जो 240 साल पहले इंग्लैंड से गायब हो गया था अब वापस आ गया है. नवंबर की एक शाम को ससेक्स के आसमान में आर्डिंग्ली जलाशय के ऊपर दो बहुत बड़ी परछाइयां दिखीं. लगभग 8 फीट के पंखों वाले ये चील तुरंत पहचाने गए. 13 नवंबर को स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की. यह कोई अनोखी घटना नहीं है बल्कि यह उस लंबे समय से चल रहे सरकारी प्रयास का हिस्सा है जिसका मकसद इस प्रतिष्ठित शिकारी पक्षी को उसके प्राकृतिक घर में वापस लाना है.

क्यों गायब हो गए थे चील?
सफेद पूंछ वाले चील(Sea Eagles)कभी पूरे इंग्लैंड में पाए जाते थे. लेकिन 18वीं सदी के अंत तक इंसानों द्वारा किए गए लगातार शिकार के कारण वो इस इलाके से खत्म हो गए थे. अब फॉरेस्ट्री इंग्लैंड और रॉय डेनिस वाइल्डलाइफ फउंडेशन मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें नेचुरल इंग्लैंड भी सहयोग कर रहा है.

यह भी पढ़ें: समंदर का 36 करोड़ साल पुराना 'गब्बर'! 14 फीट की ऐसा समुद्री राक्षस जिसके दांतों की जगह लगे थे 2 धारी तलवार

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे आए वापस?
'आइल ऑफ वाइट' परियोजना के तहत 2019 में संस्थाओं ने स्कॉटलैंड से चील के बच्चों को लाकर आइल ऑफ वाइट में छोड़ा. इन पक्षियों को बड़े पिंजरों में पाला गया और फिर जंगल में छोड़ दिया गया. उनका लक्ष्य था कि इग्लैंड के साउथ तट पर 7 से 8 प्रजनन जोड़ों को बनाना. इसके बाद अगस्त 2025 तक 45 सफेद पूंछ वाले चील छोड़े जा चुके हैं. आर्डिंग्ली में चीलों का दिखना यह बताता है कि वे न केवल जिंदा हैं बल्कि उन जगहों पर लौट रहे हैं जहां वो पहले रहते थे.

यह भी पढ़ें: अर्जेंटीना में 8500 साल से छिपी हुई थी यह जनजाति! 300 से ज्यादा कंकालों से हुआ खुलासा

क्या ये प्रयास काम आया?
सबसे बड़ी सफलता 2023 में मिली जब ससेक्स में एक Sea Eagle के बच्चे का जन्म हुआ. 1700 के दशक के बाद इंग्लैंड में यह पहली ऐसी घटना थी. 2024 में दो और 2025 में ससेक्स और डोरसेट दोनों में प्रजनन की पुष्टि हुई जिससे जंगली में पैदा हुए बच्चों की संख्या छह हो गई. यह सफलता दिखाती है कि अब यहां का पर्यावरण इन बड़े शिकारियों को स्थायी निवासी के रूप में समर्थन दे सकता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Sea Eagle Cruises

Trending news

बांग्लादेश में 5.5 तीव्रता का भूकंप, पश्चिम बंगाल के आस-पास के इलाकों में डोली धरती
earthquake
बांग्लादेश में 5.5 तीव्रता का भूकंप, पश्चिम बंगाल के आस-पास के इलाकों में डोली धरती
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?