240 साल बाद आसमान में लौटा ये शिकारी पक्षी, जानें इतने समय से कहां छिप कर रह रहा था!

Science News Hindi: ब्रिटेन का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी सफेद पूंछ वाला चील जो 240 साल पहले इंग्लैंड से गायब हो गया था अब वापस आ गया है. नवंबर की एक शाम को ससेक्स के आसमान में आर्डिंग्ली जलाशय के ऊपर दो बहुत बड़ी परछाइयां दिखीं. लगभग 8 फीट के पंखों वाले ये चील तुरंत पहचाने गए. 13 नवंबर को स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की. यह कोई अनोखी घटना नहीं है बल्कि यह उस लंबे समय से चल रहे सरकारी प्रयास का हिस्सा है जिसका मकसद इस प्रतिष्ठित शिकारी पक्षी को उसके प्राकृतिक घर में वापस लाना है.

क्यों गायब हो गए थे चील?

सफेद पूंछ वाले चील(Sea Eagles)कभी पूरे इंग्लैंड में पाए जाते थे. लेकिन 18वीं सदी के अंत तक इंसानों द्वारा किए गए लगातार शिकार के कारण वो इस इलाके से खत्म हो गए थे. अब फॉरेस्ट्री इंग्लैंड और रॉय डेनिस वाइल्डलाइफ फउंडेशन मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें नेचुरल इंग्लैंड भी सहयोग कर रहा है.

कैसे आए वापस?

'आइल ऑफ वाइट' परियोजना के तहत 2019 में संस्थाओं ने स्कॉटलैंड से चील के बच्चों को लाकर आइल ऑफ वाइट में छोड़ा. इन पक्षियों को बड़े पिंजरों में पाला गया और फिर जंगल में छोड़ दिया गया. उनका लक्ष्य था कि इग्लैंड के साउथ तट पर 7 से 8 प्रजनन जोड़ों को बनाना. इसके बाद अगस्त 2025 तक 45 सफेद पूंछ वाले चील छोड़े जा चुके हैं. आर्डिंग्ली में चीलों का दिखना यह बताता है कि वे न केवल जिंदा हैं बल्कि उन जगहों पर लौट रहे हैं जहां वो पहले रहते थे.

क्या ये प्रयास काम आया?

सबसे बड़ी सफलता 2023 में मिली जब ससेक्स में एक Sea Eagle के बच्चे का जन्म हुआ. 1700 के दशक के बाद इंग्लैंड में यह पहली ऐसी घटना थी. 2024 में दो और 2025 में ससेक्स और डोरसेट दोनों में प्रजनन की पुष्टि हुई जिससे जंगली में पैदा हुए बच्चों की संख्या छह हो गई. यह सफलता दिखाती है कि अब यहां का पर्यावरण इन बड़े शिकारियों को स्थायी निवासी के रूप में समर्थन दे सकता है.