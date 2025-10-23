वैज्ञानिकों ने कर दिखाया! 12,500 साल पहले मरे जीव को कर दिया ज़िंदा, क्या अगला नंबर डायनासोर का है?

Extinct dire wolves: विज्ञान ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है. अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त (Extinct) हो चुके एक जीव को फिर से इस धरती पर वापस लाने का दावा किया है. टेक्सास स्थित एक जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी, कोलोसल बायोसाइंसेस (Colossal Biosciences) ने विलुप्त हुए डायर वुल्फ (Dire Wolf) की प्रजाति के तीन शावकों को सफलतापूर्वक जन्म दिया है. यह बड़ी कामयाबी डी-एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है.किस जानवर को 'ज़िंदा' किया गया?

जिस जीव को 'पुनर्जीवित' करने का दावा किया जा रहा है, वह है डायर वुल्फ . यह एक विशाल भेड़िया प्रजाति थी, जो प्लीस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में रहती थी और लगभग 12,500 साल पहले ख़त्म हो गई थी. हॉलीवुड की मशहूर सीरीज़ 'गेम ऑफ थ्रोन्स' में भी इन्हें दिखाया गया है.

वैज्ञानिकों ने यह चमत्कार जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके किया है. उन्होंने 13,000 साल पुराने दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डायर वुल्फ का डीएनए निकाला. इसके बाद, CRISPR जैसी एडवांस तकनीक का उपयोग करके इस प्राचीन डीएनए को आधुनिक ग्रे वुल्फ (Gray Wolf) के जीनोम में 'एडिट' (बदलना) किया गया. इस प्रक्रिया से तीन शावकों—रोमुलस, रेमस और खलीसी (एक मादा)—को जन्म दिया गया, जो दिखने में हूबहू डायर वुल्फ जैसे हैं. हालांकि, वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पूरी तरह से मूल डायर वुल्फ नहीं हैं, बल्कि यह एक हाइब्रिड (Hybrid) प्रजाति है, जिसका 99.9% डीएनए आज के ग्रे वुल्फ जैसा है, लेकिन इसकी बनावट और फर प्राचीन डायर वुल्फ जैसे हैं.

क्या अगला नंबर डायनासोर का है?

इस सफलता के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब जुरासिक पार्क फ़िल्म की तरह डायनासोर को भी वापस लाया जा सकेगा? जवाब थोड़ा कठिन है. वैज्ञानिकों ने डायनासोर को वापस लाने की संभावना को असंभव बताया है. इसका मुख्य कारण यह है कि डायनासोर लगभग 6.6 करोड़ साल पहले विलुप्त हुए थे. डीएनए (DNA) समय के साथ टूट जाता है और नष्ट हो जाता है. वर्तमान में जो सबसे पुराना डीएनए मिला है, वह कुछ लाख साल पुराना ही है. 6.6 करोड़ साल बाद डायनासोर का कोई भी साबुत डीएनए मिलना असंभव है. डायनासोर के डीएनए के बिना, उन्हें क्लोन करना या डी-एक्सटिंक्शन तकनीक का इस्तेमाल करना संभव नहीं है.