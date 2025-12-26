Advertisement
लुत्प होने के 20 साल बाद वापस लौटी मछली, खतरे के साये में मिली जिंदगी; वैज्ञानिकों में जगी उम्मीद

Extinct Fish Rediscovered: 20 साल तक लुप्त मानी जा रही एक छोटी मछली अचानक फिर से मिल गई है. बोलीविया के एक दूर-दराज इलाके में वैज्ञानिकों ने Moema claudiae नाम की इस दुर्लभ मछली को जिंदा खोज निकाला है. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली है. यह दिखाती है कि सही हालात मिलने पर प्रकृति खुद को बचा भी सकती है.

Dec 26, 2025
Extinct Fish Rediscovered: वैज्ञानिकों ने बोलीविया में ऐसी मछली को दोबारा खोजा है जिसे लंबे समय से खत्म माना जा रहा था. इस मछली का नाम Moema claudiae है. यह एक मौसमी किलिफिश है. बारिश के मौसम में बनने वाले छोटे तालाबों में रहती है. पिछले 20 सालों से यह मछली कहीं नजर नहीं आई थी. माना जाने लगा था कि शायद यह अब धरती पर मौजूद ही नहीं है.

20 साल बाद दिखी मछली
Moema claudiae को आखिरी बार 20 साल से भी ज्यादा पहले देखा गया था. जिस जगह पर यह मछली पहले पाई जाती थी वहां अब खेती हो रही है. जंगल काट दिए गए और तालाब भी खत्म हो गए है. वैज्ञानिकों ने कई बार इसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी. इसी वजह से इसे IUCN की लिस्ट में बेहद Critically Endangered माना गया था

छोटे से तालाब में मिली नई जिंदगी
वैज्ञानिक हाइंज आर्नो ड्रावर्ट और थॉमस ओटो लिट्ज़ एक रिसर्च के दौरान बोलीविया के एक दूर के इलाके में पहुंचे. वहां उन्हें जंगल के छोटे से टुकड़े के बीच एक तालाब मिला. चारों तरफ खेतों से घिरा था. इसी तालाब में उन्हें Moema claudiae जिंदा दिखी. यह पिछले दो दशकों में पहली बार था जब इस मछली को देखा गया. वैज्ञानिकों ने पहली बार इस मछली की जिंदा तस्वीरें लीं. साथ ही उन्होंने इसके व्यवहार और रहने के तरीके को भी करीब से समझा और देखा. इससे पहले इस मछली के बारे में बहुत कम जानकारी थी.

बता दें कि इस तालाब में Moema claudiae के अलावा ऐसी ही छह और मौसमी किलिफिश प्रजातियां भी मिलीं. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दुनिया की सबसे ज्यादा अलग-अलग किलिफिश प्रजातियों वाला इलाका बन गया है. यह जगह अमेजन के जंगल और ल्यानोस डी मोक्सोस सवाना के बीच स्थित है.

जंगल कटने से बढ़ता खतरा
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यह जगह अब भी सुरक्षित नहीं है. पिछले 25 सालों में बोलीविया करीब 1 करोड़ हेक्टेयर जंगलों को खो चुका है. खेती के लिए जंगल और आर्द्र इलाके तेजी से खत्म हो रहे हैं. अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह मछली और ऐसे कई जीव फिर से हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज उम्मीद जगाती है कि अगर इस इलाके को बचाया गया तो Moema claudiae को फिर से सुरक्षित किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: गलती से लैब एक्सपेरिमेंट बना विज्ञान की सबसे बड़ी खोज! वैज्ञानिकों ने लैब में पकड़ी हाइड्रोजन की सबसे रहस्यमयी चाल

 

