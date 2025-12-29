Advertisement
trendingNow13057103
Hindi Newsविज्ञानआंखों की पुतलियां बताती हैं आपके छुपे मन की बात! जानें कैसे फैलना और सिकुड़ना खोलता है आपके भावनाओं का राज

आंखों की पुतलियां बताती हैं आपके छुपे मन की बात! जानें कैसे फैलना और सिकुड़ना खोलता है आपके भावनाओं का राज

Pupil psychology: आंखों की पुतलियां हमारे अवचेतन मन की भावनाओं और मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं, जैसे आकर्षण, तनाव या ध्यान केंद्रित होना, पुतलियों का फैलना या सिकुड़ना पूरी तरह शरीर के नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और इसे हम खुद नियंत्रित नहीं कर सकते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंखों की पुतलियां बताती हैं आपके छुपे मन की बात! जानें कैसे फैलना और सिकुड़ना खोलता है आपके भावनाओं का राज

Pupil psychology: अध्ययन में सामने आया है कि हमारी आंखों की पुतलियां हमारे अवचेतन मन की प्रतिक्रिया को दिखाती हैं. जेम्स कुक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार, पुतलियों का फैलना या सिकुड़ना पूरी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है और इसे हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जब हमारा मन किसी चीज की ओर आकर्षित होता है या उत्तेजित महसूस करता है, तो शरीर का सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे पुतलियां फैल जाती हैं. वहीं, जब हम शांत होते हैं, तो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम इन्हें सिकोड़ देता है.

पुतलियां बड़ी क्यों हो जाती हैं?
विशेषज्ञों के अनुसार, पुतलियों का फैलना सिर्फ आकर्षण या ध्यान केंद्रित करने पर नहीं होता है. यह लड़ने, भागने, भोजन करने या किसी नशीली दवा के असर के दौरान भी हो सकता है. पुतलियों की प्रतिक्रिया हमारे भावनात्मक और मानसिक हालात को दर्शाती है. यदि किसी की पुतलियां सामान्य से बड़ी हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि उनका मन सक्रिय है और वे किसी बात पर ध्यान दे रहे हैं.

पुरुषों और महिलाओं के पुतलियों में फर्क
पुरुषों और महिलाओं के पुतलियों की प्रतिक्रिया में फर्क भी पाया गया है. पुरुषों की पुतलियां अक्सर उनकी पसंद और पसंदीदा चीजों के अनुसार फैलती हैं. वहीं, महिलाओं की पुतलियां अलग-अलग भावनाओं और परिस्थितियों पर ज्यादा संवेदनशील होती हैं. इसका मतलब यह है कि महिलाओं की पुतलियां अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अधिक स्पष्ट तरीके से दर्शाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि बड़ी पुतली का मतलब हमेशा पसंद करना या आकर्षित होना नहीं होता है. डर, तनाव या किसी इनाम की उम्मीद जैसी स्थिति में भी पुतलियां फैल सकती हैं. इसलिए किसी के मन की बात को समझने के लिए पुतलियों के साथ उस व्यक्ति के आसपास के माहौल और हालात का ध्यान रखना जरूरी है.

पुतली, हमारी आंखों का काला हिस्सा, असल में आइरिस के बीच का एक छेद है. यह कैमरे के लेंस की तरह आंख में रोशनी को कंट्रोल करता है. तेज रोशनी में यह सिकुड़ जाती है और अंधेरे में फैल जाती है. इसकी काली रंगत इस वजह से होती है क्योंकि यह अंदर जाने वाली रोशनी को पूरी तरह सोख लेती है और बाहर नहीं आने देती है. यही कारण है कि पुतली हमारे मन और आसपास की स्थिति की सूक्ष्म जानकारी देने में सक्षम होती है.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

mind psychology

Trending news

दिग्विजय सिंह तब कांग्रेस को मजबूत करने से चूक गए, पिता का जनसंघ से नाता?
digvijay singh news
दिग्विजय सिंह तब कांग्रेस को मजबूत करने से चूक गए, पिता का जनसंघ से नाता?
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव