आंखों की पुतलियां बताती हैं आपके छुपे मन की बात! जानें कैसे फैलना और सिकुड़ना खोलता है आपके भावनाओं का राज

Pupil psychology: अध्ययन में सामने आया है कि हमारी आंखों की पुतलियां हमारे अवचेतन मन की प्रतिक्रिया को दिखाती हैं. जेम्स कुक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार, पुतलियों का फैलना या सिकुड़ना पूरी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है और इसे हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जब हमारा मन किसी चीज की ओर आकर्षित होता है या उत्तेजित महसूस करता है, तो शरीर का सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे पुतलियां फैल जाती हैं. वहीं, जब हम शांत होते हैं, तो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम इन्हें सिकोड़ देता है.

पुतलियां बड़ी क्यों हो जाती हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, पुतलियों का फैलना सिर्फ आकर्षण या ध्यान केंद्रित करने पर नहीं होता है. यह लड़ने, भागने, भोजन करने या किसी नशीली दवा के असर के दौरान भी हो सकता है. पुतलियों की प्रतिक्रिया हमारे भावनात्मक और मानसिक हालात को दर्शाती है. यदि किसी की पुतलियां सामान्य से बड़ी हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि उनका मन सक्रिय है और वे किसी बात पर ध्यान दे रहे हैं.

पुरुषों और महिलाओं के पुतलियों में फर्क

पुरुषों और महिलाओं के पुतलियों की प्रतिक्रिया में फर्क भी पाया गया है. पुरुषों की पुतलियां अक्सर उनकी पसंद और पसंदीदा चीजों के अनुसार फैलती हैं. वहीं, महिलाओं की पुतलियां अलग-अलग भावनाओं और परिस्थितियों पर ज्यादा संवेदनशील होती हैं. इसका मतलब यह है कि महिलाओं की पुतलियां अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अधिक स्पष्ट तरीके से दर्शाती हैं.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि बड़ी पुतली का मतलब हमेशा पसंद करना या आकर्षित होना नहीं होता है. डर, तनाव या किसी इनाम की उम्मीद जैसी स्थिति में भी पुतलियां फैल सकती हैं. इसलिए किसी के मन की बात को समझने के लिए पुतलियों के साथ उस व्यक्ति के आसपास के माहौल और हालात का ध्यान रखना जरूरी है.

पुतली, हमारी आंखों का काला हिस्सा, असल में आइरिस के बीच का एक छेद है. यह कैमरे के लेंस की तरह आंख में रोशनी को कंट्रोल करता है. तेज रोशनी में यह सिकुड़ जाती है और अंधेरे में फैल जाती है. इसकी काली रंगत इस वजह से होती है क्योंकि यह अंदर जाने वाली रोशनी को पूरी तरह सोख लेती है और बाहर नहीं आने देती है. यही कारण है कि पुतली हमारे मन और आसपास की स्थिति की सूक्ष्म जानकारी देने में सक्षम होती है.

