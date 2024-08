VIDEO: लैंडिंग के वक्त आग का गोला बना Falcon 9 रॉकेट, SpaceX के सभी लॉन्च पर रोक... एलन मस्क को बड़ा झटका

Science News: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एलन मस्क की कंपनी SpaceX को बेहद तगड़ा झटका लगा है. स्पेसएक्स के बूस्टर रॉकेट के बुधवार को नीचे उतरते समय आग की चपेट में आने के बाद कंपनी के लॉन्च रोक दिए गए हैं. अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने फ्लोरिडा तट पर तड़के हुई दुर्घटना के बाद कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट को उड़ान भरने से रोक दिया और जांच के आदेश दिए. इस दौरान जान-माल का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं मिली है.

अभी यह नहीं बताया जा सकता कि स्पेसएक्स की आगामी ‘क्रू’ उड़ानों पर इसका कितना असर होगा. बूस्टर रॉकेट ने ‘केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन’ से उड़ान भरी और सभी 21 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को कक्षा में पहुंचा दिया लेकिन बूस्टर में समुद्री मंच पर उतरने के कुछ ही क्षणों बाद आग लग गई.

SpaceX के साथ पहला ऐसा हादसा

यह पिछले कई वर्षों में हुई पहली ऐसी दुर्घटना है. इस विशेष बूस्टर ने 23वीं बार उड़ान भरी थी जो स्पेसएक्स के लिए एक रिकॉर्ड है. एफएए ने कहा कि दुर्घटना के संबंध में कंपनी के निष्कर्षों और सुधारात्मक कार्रवाई को उसे स्वीकृत करना होगा. इसके बाद ही स्पेसएक्स को ‘फाल्कन 9’ के प्रक्षेपण की मंजूरी मिल सकेगी.

देखें हादसे का वीडियो

SpaceX Landing Fail: After a successful launch for Starlink, SpaceX Falcon 9's first stage booster tipped over following touchdown on “A Shortfall of Gravitas” droneship. Landed perfectly, then it starts to tilt! This was the booster's 23rd launch. Which, in itself, is amazing! pic.twitter.com/M2jIEYmwzJ

— John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) August 28, 2024