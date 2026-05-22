खेत में खुदाई कर रहा था किसान, अचानक हाथ लगा 82 साल पुराना 'खजाना'! बाहर निकाला तो बजने लगी घंटी

लिथुआनिया के एक किसान के लिए खेत की सामान्य खुदाई अचानक इतिहास की एक बड़ी खोज में बदल गई. कुपिश्किस जिले के अंताशावा कस्बे के पास किसान लॉरिनास ड्रूजास खेत में खुदाई कर रहे थे, तभी उनके उपकरण किसी बड़े धातु के वस्तु से टकराए. शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा होगा, लेकिन जैसे-जैसे मिट्टी हटाई गई, एक विशाल चर्च की घंटी बाहर आने लगी. यह वही घंटी थी जिसे स्थानीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय से गायब मानते थे. हालांकि यह खोज वर्ष 2024 में हुई थी, लेकिन 2026 में खुदाई के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई.

1908 में बनी थी यह ऐतिहासिक घंटी

स्थानीय जानकारी के अनुसार यह घंटी सेंट हायसिंथ चर्च की थी और इसे वर्ष 1908 में ढाला गया था. यह घंटी चर्च के टावर में लगी हुई थी, लेकिन 1940 के दशक की शुरुआत में अचानक गायब हो गई. कई दशकों तक किसी को यह नहीं पता था कि घंटी आखिर कहां चली गई. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि 82 साल तक जमीन के नीचे दबे रहने के बावजूद घंटी काफी अच्छी स्थिति में मिली. इसकी संरचना और आकार लगभग सुरक्षित पाए गए, जिसने इतिहासकारों और विरासत विशेषज्ञों को भी चौंका दिया.

गांव वालों ने खुद दफनाई थी घंटी

बाद में चर्च के पादरी Rimantas Gudelis ने बताया कि स्थानीय लोगों की पुरानी यादों और मौखिक इतिहास के अनुसार गांव वालों ने ही इस घंटी को जमीन में छिपाया था. उस समय युद्ध का दौर था और लोगों को डर था कि कब्जा करने वाली सेना चर्च की घंटी को जब्त कर लेगी. उस दौर में कांस्य और पीतल जैसी धातुओं की भारी मांग थी क्योंकि इनका उपयोग गोलियां, तोपों के पुर्जे और अन्य सैन्य उपकरण बनाने में किया जाता था. इसी वजह से यूरोप के कई इलाकों में चर्च की घंटियां उतारकर सरकारी गोदामों में भेजी जाती थीं और बाद में उन्हें पिघला दिया जाता था.

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द्वितीय विश्व युद्ध का था बड़ा खतरा

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरे यूरोप में हजारों चर्च घंटियों को जब्त किया गया था. कई समुदायों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बचाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए. कुछ लोगों ने घंटियों को झीलों में डुबो दिया, कुछ ने जंगलों में छिपा दिया, जबकि कई जगह उन्हें जमीन के नीचे दफना दिया गया. अंताशावा की यह घंटी भी शायद ऐसे ही प्रयास का हिस्सा थी. गांव वालों को डर था कि अगर घंटी चर्च में रही तो उसे भी युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाली धातु में बदल दिया जाएगा.

जर्मन और सोवियत कब्जे को लेकर भ्रम

सोशल मीडिया पर इस कहानी के कई संस्करण सामने आए. कुछ लोगों ने दावा किया कि घंटी को सोवियत सैनिकों से बचाने के लिए छिपाया गया था. हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि 1942 में लिथुआनिया नाजी जर्मनी के कब्जे में था, न कि सोवियत संघ के. विशेषज्ञों का मानना है कि घंटी को छिपाने का फैसला संभवतः जर्मन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे धातु जब्ती अभियानों के कारण लिया गया था. समय के साथ अलग-अलग पीढ़ियों की कहानियां एक-दूसरे में मिल गईं, जिसके कारण इस घटना के बारे में अलग-अलग दावे सामने आते रहे.

दशकों तक सिर्फ कहानी बनकर रह गई घंटी

गांव के बुजुर्गों के बीच घंटी के गायब होने की कहानी पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाती रही. कुछ लोग इसे प्रथम विश्व युद्ध से जोड़ते थे, कुछ द्वितीय विश्व युद्ध से, जबकि कुछ इसे युद्ध के बाद के स्टालिन काल की घटना मानते थे. हालांकि सभी कहानियों में एक बात समान थी कि घंटी को जानबूझकर बचाने के लिए छिपाया गया था. समय बीतने के साथ इसकी सही जगह लोगों की यादों से गायब हो गई और घंटी खेत के नीचे दबी रह गई.

अब क्या होगा इस ऐतिहासिक घंटी का?

2024 में खोजे जाने के बाद घंटी की जांच चर्च अधिकारियों और विरासत विशेषज्ञों ने की. शुरुआती जांच में यह काफी हद तक सुरक्षित पाई गई. फिलहाल विशेषज्ञ यह तय कर रहे हैं कि इसे दोबारा स्थापित करने से पहले किस तरह के संरक्षण और मरम्मत की जरूरत होगी. चर्च प्रशासन को उम्मीद है कि भविष्य में यह ऐतिहासिक घंटी फिर से सेंट हायसिंथ चर्च के टावर में अपनी जगह ले सकेगी. 82 साल तक मिट्टी के नीचे छिपी रही यह घंटी आज सिर्फ एक पुरानी वस्तु नहीं, बल्कि युद्धकालीन इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और लोगों के साहस की जीवित निशानी बन चुकी है.