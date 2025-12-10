Advertisement
धरती से उड़कर एलियंस से मिलने कहां पहुंच गया वो? 48 साल बाद आई चौंकाने वाली खबर

वो करीब पांच दशक से सफर में है. शायद इतना लंबा यात्री धरती पर कोई नहीं होगा. तब भारत के जो पीएम थे वे अब इस दुनिया में नहीं हैं. दो पीढ़ी बीत चुकी है लेकिन वह स्पेस की गहराइयों में चला ही जा रहा है. अब उसके बारे में एक बड़ा अपडेट आया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:16 PM IST
धरती से उड़कर एलियंस से मिलने कहां पहुंच गया वो? 48 साल बाद आई चौंकाने वाली खबर

हमारे मम्मी-पापा को शायद याद हो, करीब 50 साल पहले रहस्यों से भरे अंतरिक्ष की ओर धरती से एक यान भेजा गया था. वो साल था 1977. तब भारत में इमर्जेंसी खत्म हो चुकी थी. आज वही यान धरती से सबसे ज्यादा दूर पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है. हां, हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर. नासा ने इसे स्पेस का डीप सर्च करने के लिए भेजा था. अब 48 साल बाद उसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. 

पहले यह जान लीजिए कि वो यान अब स्पेस में इतना दूर चला गया है कि कभी लौटकर धरती पर नहीं आने वाला. वो स्पेस में खो सा गया है. कहां और कितनी दूर जाएगा, किसी को खबर नहीं. हां, इतना जरूर है कि यह घटनाक्रम दिखाता है कि हमारा ब्रह्मांड इंसानों की सोच से भी कई गुना बड़ा है. 

NASA का यह Voyager 1 जल्द ही एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बनने वाला है. ताजा अपडेट यह है कि नवंबर 2026 में यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से एक लाइट-डे की दूरी पर पहुंच जाएगा. अभी Voyager 1 करीब 15.8 अरब मील दूर अपनी यात्री जारी रखे हुए हैं. 

आज मैसेज भेजेंगे तो 24 घंटे बाद मिलेगा

नासा के एक्सपर्ट ने बताया है कि लाइट-डे उस दूरी को कहते हैं जहां प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले सिग्नल या कमांड को पृथ्वी से स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे. इसका मतलब यह हुआ कि एक लाइट-डे 16 अरब मील (26 अरब किमी) के बराबर है. अगले एक साल बाद Voyager की टीम स्पेसक्राफ्ट से कुछ करने के लिए कहेगी, तो Voyager को जवाब देने में एक और दिन लगेगा. यानी अगर सोमवार सुबह 8 बजे एक कमांड भेजा जाता है कि गुड मॉर्निंग Voyager 1 तो वोयाजर 1 का जवाब बुधवार सुबह लगभग 8 बजे धरती पर वापस मिलेगा. 

भारत से खास कनेक्शन

आज की पीढ़ी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस यान के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भेजा गया है जिसमें हिंदुस्तानी गीत- जात कहां हो की रिकॉर्डिंग है. धरती की खूबसूरत चीजों और इंसानों की रचना दिखाने के लिए ताजमहल जैसी 115 तस्वीरें भेजी गई हैं. प्लूटो की कक्षा से भी आगे ये Voyager 1 निकल चुका है. धरती पर साइंटिस्ट मानते हैं कि एक दिन यह एलियंस की दुनिया को धरती का मैसेज देने में सफल होगा. हालांकि इसमें कई सौ साल लग सकते हैं या शायद कभी भी नहीं. 

