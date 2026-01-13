अंतरिक्ष में घूम रहा 500 मीटर का ‘राक्षस', एस्टेरॉयड बेल्ट में पहली बार ऐसा नजारा; क्या धरती से टकराएगा?

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष में घूम रहा 500 मीटर का ‘राक्षस, एस्टेरॉयड बेल्ट में पहली बार ऐसा नजारा; क्या धरती से टकराएगा?

Fastest Spinning Asteroid: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा उल्कापिंड खोजा है जो बहुत तेजी से घूम रहा है. इसने सबको हैरान कर दिया है. इस उल्कापिंड का नाम 2025 MN45 रखा गया है. यह अब तक खोजा गया सबसे तेज घूमने वाला बड़ा उल्कापिंड कह जा रहा है. अच्छी बात यह है कि यह धरती के लिए कोई खतरा नहीं है.

Jan 13, 2026
Fastest Spinning Asteroid: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक अनोखी खोज की है. चिली में मौजूद वेरा सी. रुबिन ऑब्जर्वेटरी की मदद से वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उल्कापिंड देखा है. यह अपनी ही धुरी पर बेहद तेजी से घूम रहा है. इस उल्कापिंड को 2025 MN45 नाम दिया गया है. यह खोज जनवरी 2026 में सामने आई है. इसकी जानकारी एक रिसर्च पेपर में दी गई है.

क्या है इस उल्कापिंड की खासियत
आमतौर पर उल्कापिंड कई घंटों या कई दिनों में एक चक्कर पूरा करते हैं. 2025 MN45 सिर्फ 1.88 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेता है. इतनी तेज रफ्तार से घूमने वाला यह पहला बड़ा उल्कापिंड है. जिसकी चौड़ाई 500 मीटर से भी ज्यादा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अब तक का रिकॉर्ड है. यह उल्कापिंड आकार में भी छोटा नहीं है. इसकी चौड़ाई करीब 2,300 फीट है. इतनी बड़ी चट्टान का इतनी तेजी से घूमना वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली बात है.

टूटा क्यों नहीं उल्कापिंड
ज्यादातर उल्कापिंड ढीले पत्थरों और धूल के ढेर होते हैं. इन्हें वैज्ञानिक रबल पाइल कहते हैं. अगर ऐसे उल्कापिंड इतनी तेजी से घूमें तो वे टूट सकते हैं. हालांकि 2025 MN45 अब भी एक टुकड़े में है. इससे वैज्ञानिकों को लगता है कि यह काफी मजबूत और ठोस चट्टान है.

कहां मिला यह उल्कापिंड
यह उल्कापिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया गया है. आमतौर पर इतनी तेजी से घूमने वाले उल्कापिंड धरती के पास पाए जाते हैं. बृहस्पति ग्रह के पास मौजूद इस इलाके में यह पहला ऐसा मामला है.

कैसे घूम रहा इतनी तेज
वैज्ञानिकों का मानना है कि हाल के समय में किसी बड़े टकराव की वजह से यह उल्कापिंड इतनी तेजी से घूमने लगा. किसी और अंतरिक्ष पिंड से टक्कर ने इसे इस हालत में पहुंचाया होगा.

धरती को कोई खतरा नहीं
वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि 2025 MN45 धरती के लिए खतरनाक नहीं है. यह एस्टेरॉयड बेल्ट में ही रहेगा और हमारी पृथ्वी से काफी दूर है. फिलहाल वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि इसके बारे में और जानकारी मिल सके.

