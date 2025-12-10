Advertisement
विज्ञान

जाला नहीं, ये है स्टील का धागा! बार्क स्पाइडर के सिल्क ने तोड़ा मजबूती का रिकॉर्ड, वैज्ञानिक भी हैरान

Worlds Strongest Web Study: दुनिया में कई तरह की मकड़ियां पाई जाती हैं, हालांकि मेडागास्कर की बार्क स्पाइडर को उसका बेहद मजबूत जाल बहुत ही खास बना देता है. नई स्टडी में पता चला है कि दुनिया का सबसे मजबूत मकड़ी जाल सिर्फ Female मकड़ियां ही बनाती हैं. मेडागास्कर की बार्क स्पाइडर प्रजाति का जाल स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है. कई बार यह पूरा नदी पार कर सकता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि मादा के जाले की मजबूती नर मकड़ी के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यागा होती है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:24 PM IST
strongest spider silk
strongest spider silk

Worlds Strongest Web Study: अंतरराष्ट्रीय रिसर्चर्स ने  Caerostris darwini और C. kuntneri नाम की दो बार्क स्पाइडर प्रजातियों के सिल्क की जांच की है. उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए इनके धागे की मोटाई मापी और फिर इन्हें तब तक खींचा जब तक धागा टूट न जाए. ऐसे में मादा मकड़ी का सिल्क नर के मुकाबले में काफी मजबूत पाया गया. रिसर्च के मुताबिक मादा मकड़ियां आकार में नर से तीन गुना बड़ी होती हैं, 

बता दें कि यही कारण है कि उन्हें बड़ा और ताकतवर जाल बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से ड्रैगनफ्लाई जैसे बड़े शिकार कर सकें. जबकि छोटे नर और बच्चे पतंगों जैसे छोटे कीड़ों का शिकार करके ही जीवित रह सकते हैं. इसी जरूरत के कारण मादा मकड़ियों का सिल्क किसी भी तरह से मजबूत विकसित होता है.

बता दें कि बार्क स्पाइडर पूरी नदी पार करने वाला जाल बनाने के लिए भी जानी जाती हैं, या कहें तो इसलिए ही प्रसिद्ध है. जो किसी भी अन्य जीव से ज्यादा जटिल इंजीनियरिंग क्षमता का उदाहरण है. वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्रकृति की सबसे मजबूत प्राकृतिक सामग्री हो सकती है.

ये स्पाइडर प्रकृति के बनावट का सबसे शानदार उदाहरण है. मादा मकड़ी के जाले के बाद वैज्ञानिकों भी यह पाया है कि यह किसी स्टील जैसा मजबूत है. प्रकृति के इस अजूबे के सामने वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया है. 

