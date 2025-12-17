घने जंगल में फोटोग्राफी कर रही थी महिला, तभी चट्टानों पर दिखे विशाल जीवों के निशान; खुल गया 21 करोड़ साल पुराना रहस्य

Dinosaur Latest Research News: इटली के एक नेशनल पार्क (प्राकृतिक जंगल) में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के हाथ ऐसी बड़ी चीज लग गई है, जिसे विज्ञान जगत में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. वैज्ञानिकों को खोज के दौरान जंगल में हजारों की तादाद में डायनासोर के पैरों के निशान मिले हैं. ये निशान करीब 210 मिलियन यानी 21 करोड़ साल पुराने हैं. हैरत की बात ये है कि ये निशान वहां पर हजारों सालों से मौजूद थे. इसके बावजूद किसी को आज तक इस बारे में पता नहीं चला.

वैज्ञानिकों को मिले डायनासोरों के ये अजीब निशान

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस जगह वैज्ञानिकों को ये निशान मिले हैं, वो इटालियन आल्प्स में है. इसी स्थान के पास 2026 में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं. यह जगह स्टेल्वियो नेशनल पार्क में है, जो इटली-स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर के पास एक घाटी में है. यह बहुत दूर-दराज का एरिया है और वहां पर कोई रास्ता भी नहीं जाता.

रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि नेशनल पार्क से मिले कुछ निशान तो 15 इंच बड़े हैं. उनमें से कई निशानों में उंगलियां और पंजे बिलकुल क्लियर दिखते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये निशान लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर प्रोसॉरोपॉड्स के हैं.

फोटोग्राफर के कौतुहल ने खोल दिया प्रकृति का राज

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सितंबर में एक फोटोग्राफर एलियो डेला फेरेरा नेशनल पार्क गई थी. वहां पर उसने सीधी चट्टान की दीवार पर ये निशान देखे. ये निशान सैकड़ों मीटर के एरिया में फैले हुए थे. कौतुहलवश उसने उन अजीब निशानों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. जिसके बाद उन फोटोज के विश्लेषण से अब यह बड़ा राज उजागर हुआ है.

उत्तरी इटली के लोम्बार्डी रीजन के हेड अत्तिलियो फॉन्टाना ने मीडिया को बताया, नेशनल पार्क में मिले डायनासोर के पैरों के ये निशान पूरी दुनिया में सबसे बड़े कलेक्शन में से एक है.

शिकार से बचने के लिए अपनाते थे ये ट्रिक

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डायनासोर के ज़माने में ये पहाड़ी दीवार ऐसी नहीं थी. करीब 250-201 मिलियन साल पहले के ट्रायासिक पीरियड में ये इलाका संभवत नीचा और समुद्री तट सपाट होता था. उस तट में कीचड़ या रेत भरी हुई थी. बाद में ये एल्पाइन चेन का हिस्सा बन गया.

मिलान के पुरातत्व विज्ञानी क्रिस्टियानो डाल सासो के अनुसार, जिस जगह ये निशान मिले हैं. वह एक जमाने में डायनासोरों से भरी हुई थी. वे झुंड में रहते थे और अजीब तरीके से व्यवहार करते थे. अपने से ज्यादा किसी खतरनाक शिकारी से बचने वाले वे गोल घेरा बनाकर एकजुट हो जाते थे.

दो पैरों पर चलते थे शाकाहारी डायनासोर

उन्होंने बताया कि जिस तरह बड़े पंजों के निशान मिले हैं, वे शाकाहारी प्रोसॉरोपॉड्स के हो सकते हैं. वह डायनासोर मनुष्यों की तरह दो पैरों पर चलता था. हालांकि कुछ निशानों में आगे के पैरों के भी प्रिंट्स जैसे दिख रहे हैं. संभवत आराम करते वक़्त डायनासोरों ने आगे के पैर जमीन पर टिका दिए होंगे, जिसकी वजह से ये निशान पड़े.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह खोज बहुत बड़ी तो है. लेकिन इससे डायनासोरों के बारे में पूरा सच सामने नहीं आता. इसके लिए वैज्ञानिकों को ड्रोन और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डिटेल जुटानी होगी. बताते चलें कि धरती पर रहे विशालकाय पूर्वजों के बारे में पूरी दुनिया में खोज चल रही है.

इससे पहले नॉर्थ डकोटा के हेल क्रीक में टी-रेक्स और मोसासॉर का दांत मिला थे. इनमें मोसासॉर समुद्री जीव थे और नमकीन पानी में रहते थे. इसके बावजूद उसके दांत समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर मिले. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वे मीठे पानी में भी एडजस्ट हो गए थे.