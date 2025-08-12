अब नहीं होगी बिजली की किल्लत...फिनलैंड ने रेत से बना डाली अनोखी बैटरी, जानें इस तकनीक से किसे होगा फायदा?

Finland made Battery from Sand: फिनलैंड ने एक बड़े कमाल की तकनीक खोजी है जहां रेत को बैटरी की तरह इस्तेमाल किया गया है. ये कोई छोटी-मोटी बैटरी नहीं बल्कि 13 मीटर ऊंचा टावर है जिसमें 2000 टन रेत भरी हुई है. इस तरीके को सस्ता और पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छा बताया जा रहा है. अगर यह सफल होता है तो दुनिया ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देख सकती है जहां Lithium Battery की जगह रेत को बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करती है और इसके क्या-क्या फायदे हैं.

कैसे काम करती है ये बैटरी?

फिनलैंड द्वारा बनाई गई ये बैटरी लिथियम बैटरी से बिल्कुल अलग है. इसमें बिजली को इकट्ठा करने या जमा करने के लिए रेत का इस्तेमाल होता है. जब सूरज और हवा से जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है तो उस एक्स्ट्रा बिजली से रेत को 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है जिससे एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है. ये गर्मी रेत में कई महीनों तक सुरक्षित रह सकती है. जरूरत पड़ने पर इसे निकालकर घरों या कारखानों को गर्मी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके फायदे क्या-क्या हैं?

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि ये लंबे समय तक चल सकती है. इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि यह बैटरी आपके फोन से भी ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकती है. इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है ये आपके जेब से कम पैसे खर्च कराएगी क्योंकि ये सस्ती और टिकाऊ होने के साथ पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है.

पर्यावरण के लिए कैसे है फायदेमंद?

फिनलैंड की बनाई गई ये नई और अनोखी तकनीक गर्मी को स्टोर करके ऊर्जा का सही इस्तेमला करने में मदद करेगी. ठंड के समय में जब सूरज और हवा से कम ऊर्जा मिलती है को यह बैटरी में जमा की गई गर्मी को निकालकर घरों को गर्म रखने में मदद कर सकती है. साथ ही इससे कोयले या तेल से फैलने वाले प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का इस्तेमाल कम होगा. इस तकनीक से फिनलैंड का 2035 तक Climate Neutral बनने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बहुत कम हो जाएगा.

किन देशों के आएगी काम?

यह रेतीली बैटरी सस्ती और बनाने में आसान है इसलिए इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है. यह उन देशों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जहां सर्दियां लंबी होती हैं और घरों को गर्म रखने की जरूरत पड़ती है. इसे और बेहतर करने के बाद इसे बिजली बनाने में भी इस्तेमला किया जा सकता है. इसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह तरीका सफल रहा तो यह पुरानी बैटरियों की जगह ले सकता है और साफ ऊर्जा(Renewable Energy)को और अधिक लोकप्रिय बना सकता है.