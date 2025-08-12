अब नहीं होगी बिजली की किल्लत...फिनलैंड ने रेत से बना डाली अनोखी बैटरी, जानें इस तकनीक से किसे होगा फायदा?
Advertisement
trendingNow12876963
Hindi Newsविज्ञान

अब नहीं होगी बिजली की किल्लत...फिनलैंड ने रेत से बना डाली अनोखी बैटरी, जानें इस तकनीक से किसे होगा फायदा?

Lithium Batteries: फिनलैंड ने रेत को बैटरी में बदलकर एक नई शुरुआत की है. इस तकनीक में 13 मीटर ऊंचे टावर में 2000 टन रेत को रखा गया. ये रेत सूरज और हवा से मिली एक्स्ट्रा एनर्जी को 600 डिग्री तक गर्म करके कई महीनों तक स्टोर कर सकती है. यह तरीका सस्ता होने के साथ-साथ टिकाऊ और पर्यावरण के लिए अच्छा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब नहीं होगी बिजली की किल्लत...फिनलैंड ने रेत से बना डाली अनोखी बैटरी, जानें इस तकनीक से किसे होगा फायदा?

Finland made Battery from Sand: फिनलैंड ने एक बड़े कमाल की तकनीक खोजी है जहां रेत को बैटरी की तरह इस्तेमाल किया गया है. ये कोई छोटी-मोटी बैटरी नहीं बल्कि 13 मीटर ऊंचा टावर है जिसमें 2000 टन रेत भरी हुई है. इस तरीके को सस्ता और पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छा बताया जा रहा है. अगर यह सफल होता है तो दुनिया ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देख सकती है जहां Lithium Battery की जगह रेत को बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करती है और इसके क्या-क्या फायदे हैं. 

कैसे काम करती है ये बैटरी?
फिनलैंड द्वारा बनाई गई ये बैटरी लिथियम बैटरी से बिल्कुल अलग है. इसमें बिजली को इकट्ठा करने या जमा करने के लिए रेत का इस्तेमाल होता है. जब सूरज और हवा से जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है तो उस एक्स्ट्रा बिजली से रेत को 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है जिससे एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है. ये गर्मी रेत में कई महीनों तक सुरक्षित रह सकती है. जरूरत पड़ने पर इसे निकालकर घरों या कारखानों को गर्मी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 

इसके फायदे क्या-क्या हैं?
इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि ये लंबे समय तक चल सकती है. इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि यह बैटरी आपके फोन से भी ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकती है. इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है ये आपके जेब से कम पैसे खर्च कराएगी क्योंकि ये सस्ती और टिकाऊ होने के साथ पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है. 

पर्यावरण के लिए कैसे है फायदेमंद?
फिनलैंड की बनाई गई ये नई और अनोखी तकनीक गर्मी को स्टोर करके ऊर्जा का सही इस्तेमला करने में मदद करेगी. ठंड के समय में जब सूरज और हवा से कम ऊर्जा मिलती है को यह बैटरी में जमा की गई गर्मी को निकालकर घरों को गर्म रखने में मदद कर सकती है. साथ ही इससे कोयले या तेल से फैलने वाले प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का इस्तेमाल कम होगा. इस तकनीक से फिनलैंड का 2035 तक Climate Neutral बनने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बहुत कम हो जाएगा.

किन देशों के आएगी काम?
यह रेतीली बैटरी सस्ती और बनाने में आसान है इसलिए इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है. यह उन देशों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जहां सर्दियां लंबी होती हैं और घरों को गर्म रखने की जरूरत पड़ती है. इसे और बेहतर करने के बाद इसे बिजली बनाने में भी इस्तेमला किया जा सकता है. इसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह तरीका सफल रहा तो यह पुरानी बैटरियों की जगह ले सकता है और साफ ऊर्जा(Renewable Energy)को और अधिक लोकप्रिय बना सकता है.

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

finland sand battery

Trending news

गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
Gujarat High Court
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
vice president election
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
Politics
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: चीन पर लगातार नरमी बरत रहे ट्रंप, 90 दिन बढ़ाया टैरिफ सस्पेंशन
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: चीन पर लगातार नरमी बरत रहे ट्रंप, 90 दिन बढ़ाया टैरिफ सस्पेंशन
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
;