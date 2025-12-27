Advertisement
गैलेक्सियां होंगी चकनाचूर! जब टकराएंगे 3 शैतानी ब्लैक होल; वैज्ञानिकों ने बताई पूरी सच्चाई

गैलेक्सियां होंगी चकनाचूर! जब टकराएंगे 3 'शैतानी' ब्लैक होल; वैज्ञानिकों ने बताई पूरी सच्चाई

Triple Active Black Holes: वैज्ञानिकों ने पहली बार तीन अलग-अलग गैलेक्सियों के सक्रिय ब्लैक होल एक साथ मौजूद होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा गया है. यह दुर्लभ घटना गैलेक्सियों के टकराव और रेडियो तरंगों के जरिए पहचान के कारण संभव हुई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:05 PM IST
गैलेक्सियां होंगी चकनाचूर! जब टकराएंगे 3 'शैतानी' ब्लैक होल; वैज्ञानिकों ने बताई पूरी सच्चाई

Triple Active Black Holes: खगोल वैज्ञानिकों ने दूर अंतरिक्ष से मिले रेडियो डेटा की जांच के दौरान एक चौंकाने वाली खोज की है. उन्हें तीन तेज रेडियो सिग्नल बहुत पास-पास दिखाई दिए हैं. शुरुआत में इसे संयोग माना गया, लेकिन गहराई से देखने पर साफ हुआ कि ये तीनों सिग्नल अलग-अलग गैलेक्सियों के केंद्र से आ रहे हैं. खास बात यह है कि ये तीनों गैलेक्सियां आपस में टकराने की प्रक्रिया में हैं. हर गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है और तीनों इस समय सक्रिय हैं. यानी वे पदार्थ को निगल रहे हैं और ऊर्जा छोड़ रहे हैं. ऐसा नजारा पहले केवल सिद्धांतों में देखा गया था, अब पहली बार इसका साफ उदाहरण मिला है.

तीन गैलेक्सियां और उनके तीन ब्लैक होल
यह अध्ययन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम तीन अलग-अलग गैलेक्सियों से बना है, जो धीरे-धीरे एक-दूसरे में मिल रही हैं. आमतौर पर जब दो गैलेक्सियां मिलती हैं, तो उनके केंद्र के ब्लैक होल भी पास आ जाते हैं. ऐसे दोहरे ब्लैक होल सिस्टम पहले देखे जा चुके हैं. लेकिन यहां मामला अलग है. यहां एक साथ तीन गैलेक्सियां और उनके तीन ब्लैक होल शामिल हैं. सबसे अहम बात यह है कि तीनों ब्लैक होल इस समय सक्रिय अवस्था में हैं, जो इस खोज को बेहद खास बनाती है.

तीन सक्रिय ब्लैक होल एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ माना जाता है. इसके लिए जरूरी है कि तीन गैलेक्सियां एक ही समय में एक ही क्षेत्र में आकर टकराएं. इतना ही नहीं, टकराव के दौरान तीनों ब्लैक होल को खाने के लिए पर्याप्त गैस और धूल भी मिलनी चाहिए. आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि सभी ब्लैक होल एक साथ सक्रिय हो जाएं. यही वजह है कि यह खोज वैज्ञानिकों के लिए काफी अहम है. इससे यह भी समझ आता है कि ब्रह्मांड में ऐसे जटिल सिस्टम वास्तव में बन सकते हैं.

रेडियो तरंगों के जरिए 
इन ब्लैक होल्स की पहचान रेडियो तरंगों के जरिए की गई. जब कोई ब्लैक होल सक्रिय होता है, तो उसके पास गिरने वाली गैस और धूल गर्म होकर ऊर्जा छोड़ती है. कई बार यह ऊर्जा तेज रेडियो तरंगों के रूप में बाहर निकलती है. इन रेडियो संकेतों को दूरबीनों से आसानी से पकड़ा जा सकता है. इस मामले में वैज्ञानिकों को तीन अलग-अलग रेडियो स्रोत मिले, जो तीनों गैलेक्सियों के केंद्र से जुड़े पाए गए. इससे यह साफ हो गया कि ये तीनों अलग-अलग सक्रिय ब्लैक होल हैं.

गैलेक्सियों का टकराव
वैज्ञानिकों का मानना है कि गैलेक्सी मर्जर यानी गैलेक्सियों का टकराव, ब्लैक होल को सक्रिय करने में बड़ी भूमिका निभाता है. टकराव के कारण गैस और तारे अपनी जगह से हिल जाते हैं और केंद्र की ओर खिसकते हैं. यही पदार्थ ब्लैक होल को भोजन देता है. इस खोज से यह साबित होता है कि एक ही सिस्टम में तीन सक्रिय ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं. भले ही यह अभी साफ नहीं है कि ऐसे सिस्टम कितने आम हैं, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं संभव हैं और सही तकनीक से इन्हें देखा जा सकता है.
harsh singh

Black holes

Trending news

