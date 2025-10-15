वैज्ञानिकों ने सुलझाया 3 अरब साल पुराना रहस्य, बताया-'धरती पर इस जगह से हुई थी जीवन की शुरुआत'

First Oxygen on Earth: पुराने समय में समुद्र में पाए जाने वाले 2 तत्व निकेल और यूरिया समझा सकते हैं कि धरती पर ऑक्सीजन देरी से क्यों आई. लगभग 2.4 से 2.1 अरब साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी जिसे महान ऑक्सीकरण घटना(Great Oxidation Event)कहते हैं. इसने हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ा दी थी. इस नए शोध से पता चला है कि, उस समय छोटे-छोटे रासायनिक बदलावों ने तय किया कि ऑक्सीजन और बढ़ेगी और इसकी जांच की जा सकती है.

किसने की ये रिसर्च?

ओकोयामा यूनिवर्सिटी के डॉ. दिलन रत्नायके ने इस रिसर्च का नेतृत्व किया. उनकी टीम ने साइनोबैक्टीरिया नाम के जीवों पर ध्यान दिया. ये ऐसे बैक्टिरिया हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं और इन्होंने ही धरती की सतह के रसायन को बदला था. डॉ.रत्नायके ने बताया, हमने दिखाया कि साइनोबैक्टिरिया के यूरिया जरूरी था. साथ ही, निकेल कैसे प्राकृतिक रूप से यूरिया बनने पर असर डालता था.

क्या करते हैं यूरिया और निकेल?

यूरियाज, निकेल का इस्तेमाल करके यूरिया को अमोनिया में बदलता है जो एर तरह का एंजाइम है. क्योंकि यूरियाज को काम करने के लिए निकेल चाहिए, इसलिए समुद्र के पानी में निकेल की मात्रा में बदलाव से साइनोबैक्टीरिया को बढ़ोतरी या तो धीमी हो सकती है या तो तेज. यूरिया सिर्फ बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर ही जरूरी नहीं था. निकेल ने कोशिकाओं के बाहर भी Urea बनने के तरीके से प्रभावित किया. इससे यह मजबूत हुआ कि Nickel की आपूर्ति पोषक तत्वों के बहाव को प्रभावित करती है.

यूरिया बनाने के लिए क्या प्रयोग किया?

यूरिया बनाने के लिए वैज्ञानिकों के साइनाइड और अमोनियन के मिश्रण पर यूवी-सी किरणें, छोटी तरंगों वाली UV Rays जिनका माप 200 से 280 नैनोनीटर था, डालीं. यह तरीका शुरुआती धरती पर हो सकता था क्योंकि उस समय Ozone Layer नहीं थी जो इन किरणों को रोकती.

वैज्ञानिकों को क्या 2 जानकारी मिली?

साइनोकोकस(Synechococcus)पीसीसी 7002 नाम के जीव पर प्रयोग किया तो उन्हें पता चला कि, Urea ने इन जीवों को एक तय मात्रा तक बढ़ने में मदद की. लेकिन जब यूरिया की मात्रा लगभग 2 मीलोमील प्रति लीटर से ज्यादा हो गई तो ये कोशिकाएं कमजोर पड़ गईं और बंद कर दिया. इससे पता चला कि उन परिस्थितियों में यह यूरिया की मात्रा एक कठोर सीमा थी.

इस खोज का क्या महत्व है?

बहुत पुराने समय में मीथेनोजेनेसिस के सबूत लगभग 3.5 अरब साल पहले के गर्म पानी के खनिजों में मिलते हैं. माना जाता है कि, उस समय के जीवों ने धातुओं के बदलाव को महसूस किया होगा जिनके निशान पत्थरों में कैद लोहे की संरचनाओं में आज भी मौजूद हैं.

क्या थी ऑक्सीजन बढ़ने की वजह?

जब निकेल की मात्रा मध्यम स्तर पर थी तो यूरिया धूप की रोशनी से बनता रहा और इसने साइनोबैक्टीरिया(ऑक्सीजन बनाने वाले जीव)को बढ़ने के लिए खाना दिया. इसस स्थानीय जगहों पर Oxygen लंबे समय तक बनती रही. जैसे-जैसे यूरिया और निकेल की मात्रा कम होती गई ये साइनोबैक्टीरिया इतने लंबे समय तक बढ़ते रहे कि इन्होंने पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा दिया. यह अध्ययन जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित हुई है.