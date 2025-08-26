सुअर के फेफड़े बचाएंगे इंसान की जान! पहले किडनी और अब दिल, क्या-क्या बदलाव करेंगे वैज्ञानिक

Science News in Hindi: 25 अगस्त को Nature Medicine में छपी एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने बताया कि, उन्होंने पहली बार इंसान के शरीर के सुअर के फेफड़ों(Lungs)को ट्रांस्प्लांट किया है. वैज्ञानिकों ने बताया कि, शुरुआत में सूजन के लक्षण दिखने के बाद भी प्रत्यारोपित किए गए फेफड़ों के टिश्यू 9 दिनों तक जीवित रहे. इस प्रक्रिया को ऐसे व्यक्ति पर किया गया था जिसे ब्रेन-डेड घोषित कर दिया गया था. हालांकि यह तरीका अभी पूरी तरह से इलाज करने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन ये प्रयोग वैज्ञानिकों की कई तरीके से और नई चीजों को सीखने में काफी मदद कर सकता है.

क्यों की गई ये रिसर्च?

दुनिया भर में अंगों की कमी से होने वाली समस्या को सुलझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक अलग-अलग प्रजातियों के बीच अंगों के प्रत्यारोपण(Xenotransplantation)पर रिसर्च कर रहे हैं. अकेले USA मे ही हर दिन औसतन 13 लोगों की मौत अंग ना मिलने की वजह से होती है. 2021 में डॉक्टरों ने पहली बार इंसान के शरीर में सुअर की किडनी लगाई थी. इसके कुछ महीनों बाद पहली बार सुअर के दिल इंसान के शरीर में लगाया.

शोध से क्या नतीजे मिले?

रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स ने सुअर के फेफड़ों को 39 साल के व्यक्ति में लगाया जिसे ब्रेन हैमरेज के बाद ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था. टीम ने पाया कि, उस व्यक्ति के शरीर ने तुरंत फेफड़े को अस्वीकार नहीं किया. हालांकि ऑपरेशन होने के 1 दिन बाद उसमें थोड़ा तरल(Liquid)भर गया और सूजन आ गई. ऑपरेशन के तीसरे दिन ही व्यक्ति के Immune System ने फेफड़े पर हमला शुरु कर दिया.

वैज्ञानिकों को क्या मानना है?

मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में कार्डियक जेनोट्रांस्प्लांट प्रोग्राम के डायरेक्टर मुहम्मद मोहिउद्दीन, जो इस रिसर्च टीम का हिस्सा नहीं थे, कहते हैं कि, इन सभी सवालों की वजह से फेफड़े का जेनोट्रांस्प्लांट जल्द ही इलाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा. मोहिउद्दीन की टीम ने 2022 में पहला सूअर का दिल इंसान में लगाया था.

