1600 फुट की गहराई में अकेला शैतान... कैमरे में कैद हुआ अंटार्कटिका का 13 'फुटिया दैत्य'; वैज्ञानिकों के उड़े होश

Shark sighting antarctica deep sea: अंटार्कटिका का वो इलाका जहां पानी जमने की कगार पर होता है और जहां सन्नाटा पसरा रहता है, वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मचा दी है. जनवरी 2025 में, मिंडेरू यूडब्ल्यूए डीप सी रिसर्च सेंटर के कैमरों ने 1600 फुट की गहराई में एक 13 फुट लंबी भारी-भरकम शार्क को धीरे-धीरे तैरते हुए रिकॉर्ड किया है. अब तक माना जाता था कि अंटार्कटिका का तापमान शार्क के जीवित रहने के लिए बहुत कम है, लेकिन इस खोज ने सालों पुराने दावों को धराशायी कर दिया है. अब सवाल ये उठता है कि क्या जलवायु परिवर्तन के कारण ये शार्क यहां पहुंच गया था, या फिर ये हमेशा से यहां रहता था.

अंटार्कटिका में नहीं रहती थी शार्क?

ये वीडियो मिंडेरू यूडब्ल्यूए डीप सी रिसर्च सेंटर की टीम ने रिकॉर्ड किया था. कैमरा साउथ शेटलैंड द्वीप समूह के पास समुद्र में लगाया गया था. ये इलाका अंटार्कटिक प्रायद्वीप के नजदीक है. यह पूरा क्षेत्र दक्षिणी महासागर का हिस्सा माना जाता है. इस शोध से जुड़े वैज्ञानिक एलन जैमीसन ने बताया कि टीम को वहां शार्क मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी. हमेशा से सबको यही लगता था कि अंटार्कटिका के समुद्र में शार्क नहीं रहती है. इसलिए ये खोज अपने आप में बहुत बड़ी मानी जा रही है.

पहले से हो सकती है उनकी मौजूदगी

शार्क को करीब सोलह सौ आठ फुट की गहराई पर देखा गया. उसी समय समुद्र तल पर एक स्केट मछली भी दिखाई दी थी. ये शार्क की रिश्तेदार मानी जाती है. स्केट मछली को देखकर वैज्ञानिकों को हैरानी नहीं हुई. लेकिन शार्क की मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से जुड़े एलन जैमीसन ने बताया कि उन्हें अब तक अंटार्कटिका के समुद्र में किसी दूसरी शार्क का प्रमाण नहीं मिला है. उनका मानना है कि संभव है ऐसी शार्क पहले से वहां रहती रही हों. लेकिन इतनी गहराई में बहुत कम कैमरे लगाए जाते हैं.

अंटार्कटिका की समंदर का पहला शार्क

इस खोज पर अपनी राय रखते हुए संरक्षण विशेषज्ञ पीटर काइन ने भी कहा कि इतनी दक्षिण दिशा में शार्क का यह पहला रिकॉर्ड माना जा सकता है. वे चार्ल्स डार्विन विश्वविद्यालय से जुड़े हैं. उनके अनुसार समुद्र का तापमान बदलने और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जीव अपने इलाकों में बदलाव कर सकते हैं. लेकिन अंटार्कटिका इतना दूर और दुर्गम क्षेत्र है कि वहां जीवों के फैलाव से जुड़ी जानकारी बहुत सीमित है. इसलिए यह तय करना मुश्किल है कि यह शार्क हाल में वहां पहुंची है या पहले से मौजूद थी.

वैज्ञानिकों के अनुसार यह शार्क समुद्र की उस परत में तैर रही थी जहां पानी बाकी परतों की तुलना में थोड़ा गर्म था. अंटार्कटिका का समुद्र कई परतों में बंटा रहता है. ऊपर पिघलती बर्फ से बना हल्का पानी और नीचे भारी ठंडा पानी आपस में आसानी से नहीं मिल पाता. इसी कारण समुद्र की बनावट परतों वाली बन जाती है. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ऐसी शार्क व्हेल और विशाल समुद्री जीवों के मरने के बाद नीचे गिरने वाले शवों पर भोजन करती होंगी. इस गहराई पर बहुत कम कैमरे लगाए जाते हैं. वे भी साल में केवल कुछ महीनों तक ही काम कर पाते हैं. इसी वजह से समुद्र की दुनिया के ऐसे रहस्य बहुत देर से सामने आते हैं.

