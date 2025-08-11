दुल्हन जमीन पर, दूल्हा अंतरिक्ष में! ऐसे हुई थी दुनिया की पहली स्पेस वेडिंग

यूरी मैलेनचेंको और उनकी अमेरिकी प्रेमिका को एक सैटेलाइट के जरिए जोड़ा गया था. उस वक्त यूरी मैलेनचेंको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में थे और ह्यूस्टन में नासा के अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र के बीच ही ये दोनों जुड़े थे क्योंकि उस समय यूरी मैलेनचेंको के स्टेशन पर रहने का समय बढ़ा दिया गया था.

कब हुई थी शादी

उस दिन शादी के लिए यूरी मैलेनचेंको ने अपने स्पेस सूट के ऊपर एक बो टाई को पहना था और एकातेरिना दिमित्रिव ने अपनी पारंपरिक हाथी दांत के रंग की ड्रेस को पहना था. उस दिन एकातेरिना दिमित्रिव ने ह्यूस्टन में मौजूद नासा का स्पेस सेंटर जिसका नाम जॉनसन स्पेस सेंटर है वहां पर अपने नए पति के कटआउट के पास खड़े होकर तस्वीरों को खिंचवाया था. आपको बता दें कि यह शादी 10 अगस्त 2003 को हुई थी.

एकातेरिना दिमित्रिव में न्यूयॉर्क टाइम्स बताते हुए कहा कि यूरी बहुत दूर रहते थे, लेकिन फिर भी बातचीत की वजह से वे मेरे सबसे ज्यादा करीब थे, उन्होंने यह भी कहा कि मेरी अंतरिक्ष में हुई शादी इस बात को बताती है कि इंसान को आगे बढ़ने की इच्छा और जरूरत है. उन्होने बताया कि उनकी शादी के लिए यह पहले तय हो चुका था कि हमारी शादी धरती पर होगी और उसमें लगभग 200 मेहमानों को बुलाया जाएगा, लेकिन यूरी मैलेनचेंको का अंतरिक्ष में रुकने का समय बढ़ गया और इसके बाद ही उन्होंने अपने इस प्यार को शादी में बदलने का फैसला लिया. उन्होंने बताया कि जब शादी की रस्म के वक्त उन्होंने डेविड बॉवी के चलते हुए गाने पर मालेनचेंको के कार्डबोर्ड वाले कटआउट को गले लगाया था.