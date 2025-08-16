पहली बार कैमरे में कैद हुआ जमीन पर गिरता हुआ उल्कापिंड, क्या इससे मौत हो सकती है?

इस हफ्ते में पर्सिड उल्का वर्षा (Perseid Meteor Shower) भी जारी है. कहा जाता है कि हर दिन लगभग 44000 किलो उल्कापिंडीय पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है. हालांकि इसमें से ज्यादातर तो वायुमंडर के अंदर ही तबाह हो जाता है लेकिन फिर भी बहुत सारा पदार्थ जमीन पर गिरता है. इस तरह की घटनाओं को कैमरे में कैद कर पाना बेहद दुर्लभ है. हालांकि हाल ही में इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उल्कापिंड को गिरते हुए देखा जा सकता है.

जनवरी 2025 में कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के निवासी जो वेलाइडम ने पहली बार ऐसा नजारा रिकॉर्ड किया. बताया जा रहा है कि वो घर से बाहर अपने कुत्ते को टहलाने ही निकले थे कि तभी एक उल्कापिंड जमीन से टकराया. इसकी रफ्तार लगभग 60000 किलोमीटर प्रति घंटा थी.

देखिए VIDEO

उल्कापिंड पर एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैसे तो उल्कापिंड से किसी इंसान की मौत होने की संभावना बेहद कम है. लेकिन एक रिसर्च में आया है कि किसी इंसान के उल्कापिंड से टकराने की तुलना में हाथी या कोयोट (जंगली भेड़िया) के हमले की संभावना ज्यादा है. इस संबंध में प्रोफेसर कैरी न्यूजेंट का कहना है कि औसतन 140 मीटर से बड़े क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की संभावना, किसी व्यक्ति के बिजली गिरने से मरने की संभावना से भी अधिक हो सकती है. हालांकि यह घटना दुर्लभ है लेकिन बिल्कुल असंभव नहीं.'

यह भी पढ़ें: NASA के रोवर ने भेजा मंगल ग्रह का 360 व्यू, तैरती दिखी बड़ी-बड़ी चट्टानें, चमचमाता पत्थर भी दिखा

उल्कापिंड से हुई सिर्फ एक मौत

कहा जाता है कि उल्कापिंड से इतिहास में सिर्फ एक मौत हुई है, वो भी बहुत पहले. साल 1888 में इराक के एक क्षेत्र में एक व्यक्ति उल्कापिंड से मारा गया था. इस घटना को लेकर ऑटोमन साम्राज्य के अफसरों ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी. इसके अलावा किसी और उल्कापिंड से मौत नहीं हुई. हालांकि 1954, अलबामा (अमेरिका) एक महिला की छत तोड़कर एक उल्कापिंड उनके ऊपर गिरा. वह बच गई लेकिन उनके शरीर पर बड़ा निशान पड़ गया.