पहली बार कैमरे में कैद हुआ जमीन पर गिरता हुआ उल्कापिंड, क्या इससे मौत हो सकती है?
Perseid Meteor Shower: उल्कापिंडों को जमीन पर गिरते हुए रिकॉर्ड करना बेहद दुर्लभ है, हालांकि इसी साल एक कैमरे ये मंजर कैद हुआ है. ऐसे में कुछ सवाल यह भी उठते हैं कि किया इसके गिरने से किसी की मौत हो सकती है? चलिए जानते हैं इस खबर में.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:56 PM IST
इस हफ्ते में पर्सिड उल्का वर्षा (Perseid Meteor Shower) भी जारी है. कहा जाता है कि हर दिन लगभग 44000 किलो उल्कापिंडीय पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है. हालांकि इसमें से ज्यादातर तो वायुमंडर के अंदर ही तबाह हो जाता है लेकिन फिर भी बहुत सारा पदार्थ जमीन पर गिरता है. इस तरह की घटनाओं को कैमरे में कैद कर पाना बेहद दुर्लभ है. हालांकि हाल ही में इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उल्कापिंड को गिरते हुए देखा जा सकता है.

जनवरी 2025 में कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के निवासी जो वेलाइडम ने पहली बार ऐसा नजारा रिकॉर्ड किया. बताया जा रहा है कि वो घर से बाहर अपने कुत्ते को टहलाने ही निकले थे कि तभी एक उल्कापिंड जमीन से टकराया. इसकी रफ्तार लगभग 60000 किलोमीटर प्रति घंटा थी.

उल्कापिंड पर एक्सपर्ट्स की राय 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैसे तो उल्कापिंड से किसी इंसान की मौत होने की संभावना बेहद कम है. लेकिन एक रिसर्च में आया है कि किसी इंसान के उल्कापिंड से टकराने की तुलना में हाथी या कोयोट (जंगली भेड़िया) के हमले की संभावना ज्यादा है. इस संबंध में प्रोफेसर कैरी न्यूजेंट का कहना है कि औसतन 140 मीटर से बड़े क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की संभावना, किसी व्यक्ति के बिजली गिरने से मरने की संभावना से भी अधिक हो सकती है. हालांकि यह घटना दुर्लभ है लेकिन बिल्कुल असंभव नहीं.'

यह भी पढ़ें: NASA के रोवर ने भेजा मंगल ग्रह का 360 व्यू, तैरती दिखी बड़ी-बड़ी चट्टानें, चमचमाता पत्थर भी दिखा

उल्कापिंड से हुई सिर्फ एक मौत

कहा जाता है कि उल्कापिंड से इतिहास में सिर्फ एक मौत हुई है, वो भी बहुत पहले. साल 1888 में इराक के एक क्षेत्र में एक व्यक्ति उल्कापिंड से मारा गया था. इस घटना को लेकर ऑटोमन साम्राज्य के अफसरों ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी. इसके अलावा किसी और उल्कापिंड से मौत नहीं हुई. हालांकि 1954, अलबामा (अमेरिका) एक महिला की छत तोड़कर एक उल्कापिंड उनके ऊपर गिरा. वह बच गई लेकिन उनके शरीर पर बड़ा निशान पड़ गया.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

meteorite

