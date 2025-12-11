कीड़े ढूंढ रहा था मछुआरा और मिला 800 साल पुराना खजाना, 20,000 चांदी के सिक्कों से चमचमा रहा था घड़ा

Advertisement
Treasure Hunting: सवीडन में मछली पकड़ने के लिए चारा खोद रहे मछुआरे को मिट्टी के नीचे एक बहुत ही कीमती खजाना मिला जो 800 सालों से मिट्टी में दबा हुआ था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:25 AM IST
Science News in Hindi: स्टॉकहोम के पास कीड़े खोद रहे एक मछुआरे ने गलती से आधुनिक स्वीडन के इतिहास की सबसे जरूरी खोजों में से एक को सामने लाया है. जंग लगे तांबे के बर्तन के अंदर लगभग 20,000 चांदी के सिक्के मिले हैं जिसके साथ चांदी के गहने, अंगूठियां, लटकन और मोती भी थे. माना जाता है कि इसे 1100 के दशक के आखिर में जमीन में दबाया गया था. कई सिक्कों पर KANUTUS लिखा है जो राजा नट एरिस्कन का नाम है जिनका शासनकाल 12वीं शताब्दी के अंत में स्वीडन में राजशादी को मजबूत करने का एक बड़ा मोड़ था. 

क्या है इस खोज का महत्व?
काउंटी प्रशासनिक बोर्ड की पुरातत्वविद सोफिया एंडरसन की टीम अभी उस जगह का नक्शा बना रही है और हर एक चीज का रिकॉर्ड तैयार कर रही है. शुरुआती जांच से पता चला है कि चांदी बहुत ही अच्छी स्थिति सुरक्षित है और सदियों तक जमीन में रहने के बाद भी सिक्कों के विवरण साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं.  सिक्कों पर राजा और चर्च दोनों ही तरह के निशान मौजूद हैं. 

सिक्के बनाने की खास तकनीक
इस खोज से पता चलता है कि मध्यकाल में सिक्के बनाने के लिए कैसी खास तकनीक इस्तेमाल होती थी. इसमें चांदी की पतली पट्टियों, बिंदु वाले किनारों और हाथ से तराशे गए सांचों का इस्तेमाल शामिल है. ये विशेषताएं वहीं हैं को रोजर स्वेन्सन जैसे विषेशज्ञों ने स्वीडन की मध्यकालीन सिक्का नीति पर अपने अध्ययन में बताई है. 

खजाने को क्यों दफनाया गया था?
माना जाता है कि कड़ाही में रखी सामग्री को जानबूझकर जमीन में छिपाया गया था शायद किसी गृहयुद्ध की वजह से. चीजों के दफनाने के तरीके और आस-पास के माहौल से पता चलता है कि इसे जल्दी और योजना बनाकर छिपाया गया था. इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि इसका मालिक इसे वापस लेने के लिए लौटा.

कितना बड़ा है खजाना?
इस चांदी का कुल वजन लगभग 6 किलोग्राम है और सिक्कों की संख्या 20,000 से भी ज्यादा होने की उम्मीद है. सिक्कों के साथ चांदी की अंगूठी और मोतियों की मालाएं भी मिली हैं. ये चीजें दिखाती हैं कि किसी की निजी संपत्ति थी ना कि किसी सरकारी खजाने या व्यापार का सामान. खजाना ढूंढने वाले मछुआरे ने भी नियमों का पालन किया जिसके बाद खुदाई का काम शुरू हुआ. 

