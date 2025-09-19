आग की लपटें, प्लाज्मा की लहरें...स्पेसएक्स रॉकेट ने सूरज को 'चीरकर' बनाया रास्ता, पहली बार हैरतअंगेज तस्वीर कैमरे में कैद
आग की लपटें, प्लाज्मा की लहरें...स्पेसएक्स रॉकेट ने सूरज को 'चीरकर' बनाया रास्ता, पहली बार हैरतअंगेज तस्वीर कैमरे में कैद

Falcon-9: खगोल फोटोग्राफर एंड्रयू मैककार्थी ने एक हैरतअंगेज तस्वीर खींची है. इसके लिए उन्होंने खास सौर दूरबीन और खगोल कैमरे का इस्तेमाल किया. तस्वीर में रॉकेट सूर्य की चमकती परतों में से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:59 PM IST
आग की लपटें, प्लाज्मा की लहरें...स्पेसएक्स रॉकेट ने सूरज को 'चीरकर' बनाया रास्ता, पहली बार हैरतअंगेज तस्वीर कैमरे में कैद

खगोल फोटोग्राफर एंड्रयू मैककार्थी ने एक नायाब तस्वीर खींची है. उन्होंने स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट को सूरज की क्रोमोस्फेयर (यानी सतह के ऊपर की उथल-पुथल भरी परत) से गुजरते हुए कैद किया है. यह अनोखी तस्वीर 6 सितंबर 2025 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च के दौरान ली गई. इसमें सूरज की क्रोमोस्फेयर को हाइड्रोजन-एल्फा रोशनी में दिखाया गया है, जिससे उसकी आग जैसी लपटें और घूमती हुई प्लाज्मा की परतें साफ दिखाई देती हैं. पहली बार किसी तस्वीर में रॉकेट और सूरज की ये परत इतनी शानदार तरह से एक साथ दिखाई दी है.

पहले जो रॉकेट की तस्वीरें सूरज के सामने से गुजरते वक्त ली जाती थीं, वो सिर्फ सफेद रोशनी (white light) में होती थीं. लेकिन मैकार्थी की तस्वीर ने पूरी दुनिया को सूरज की क्रोमोस्फेयर की असली और रंगीन झलक दिखा दी. उन्होंने ये तस्वीर एक खास तरह के सोलर टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमी कैमरे की मदद से खींची, जिसमें रॉकेट की परछाईं सूरज की जलती हुई लपटों और प्लाज्मा की लहरों के बीच से गुजरती दिख रही है. रॉकेट की आग की वजह से रोशनी बिखरती और बदलती भी दिखी.

Starlink 10-57 मिशन 

इसके अलावा, मैकार्थी ने Canon R5 कैमरे और सोलर फिल्टर के साथ टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल कर सफेद रोशनी में भी तस्वीर ली. लेकिन हाइड्रोजन-एल्फा कैमरे से खींची गई नारंगी रंग वाली फोटो ज्यादा खास रही, क्योंकि उसमें सूरज के बारीक और सुंदर पैटर्न साफ नजर आए. ये लॉन्च Starlink 10-57 मिशन का हिस्सा था, जिसमें बूस्टर 1069 ने अपनी 27वीं उड़ान भरी और 28 सैटेलाइट्स को लो-अर्थ ऑर्बिट (निचली कक्षा) में पहुंचाया.

'यह तस्वीर स्पेस पर एक अलग नजरिया पेश करती है'

मैकार्थी ने इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'यह तस्वीर स्पेस पर एक अलग नजरिया पेश करती है, यह साइंस और कला को एक साथ लाकर हमारे ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासा जगाती है.' खास बात यह है कि उन्होंने लॉन्च पैड से आठ मील पश्चिम में अपने कैमरे लगाकर शूटिंग की. रॉकेट के सूरज के सामने से गुजरने के सही वक्त को पकड़ने के लिए उन्होंने अन्य रॉकेट फोटोग्राफर्स के साथ तजुर्बे और कोऑर्डिनेशन का सहारा लिया.

 क्रोमोस्फेयर के सामने से गुजरते रॉकेट की पहली तस्वीर

 ये तस्वीर सूरज की क्रोमोस्फेयर के सामने से गुजरते रॉकेट की पहली ज्ञात तस्वीर है, जिससे यह खगोल फोटोग्राफी और स्पेस में स्टडी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई. मैकार्थी का ये काम दिखाता है कि स्पेस में क्या कुछ मंजर मुमकिन है. यह टेक्नोलॉजी की सुंदरता को हमारे सबसे नज़दीकी तारे की जलती पृष्ठभूमि के सामने पेश करता है.

