हवा में 400 मीटर तक उड़ती है ये रहस्यमयी मछली! जानकर होगी हैरानी
हवा में 400 मीटर तक उड़ती है ये रहस्यमयी मछली! जानकर होगी हैरानी

मछली पानी में रहने वाली एक एक जीव होती है. लेकिन क्या आपने सुना है की कोई मछली हवा में उड़ती हो? आज हम आपको एक खास मछली के बारे में बताएंगे जो 400 मीटर तक उड़ान भर सकती है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:16 AM IST
हवा में 400 मीटर तक उड़ती है ये रहस्यमयी मछली! जानकर होगी हैरानी

flying fish: इस दुनिया में कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो बहुत ही रहस्यमयी होते हैं. ऐसे में मछली की भी एक ऐसी प्रजाति होती है जो हवा में उड़ सकती है, आप सुन कर हैरान जरूर हो गए होंगे, जी हां एक ऐसी मछली है जो 400 मीटर तक उड़ सकती है. अगर ऐसा कुछ हमरी नजरों के सामने आ जाए तो हम देखकर हैरान हो जाएंगे. आज हम आपको जिस मछली के बारे में बताएंगे ये मछली सिर्फ पानी में नहीं रहती है बल्कि हवा में भी अच्छी रफ्तार से उड़ती है. इसको देखेंगे तो लगेगा जैसे कोई चिड़िया हवा में उड़ रही हो. इससे हमे ये पता चलता है कि बदलते वक्त के साथ कैसे जीवों ने अपने आप को ढाल लिया है. तो चलिए आपको बताते हैं कि यह हवा में उड़ने वाली मछली कौन सी है. 

हवा में उड़ने वाली मछली
सबसे आपको बताते चलें कि मछलियां एक्सोकोएटिडे परिवार की होती हैं और इन्हे सामानय्ता उड़ने वाली मछली कहते हैं. आपको बता दें कि इन मछलियों को नाम सही से नहीं मिल पाया है. यह मछलियां पानी के बाहर अपने फैसे हुए पेक्टोरल पंख की मदद से लंबी दूरी कर उड़ते हुए जा सकती हैं. टारपीडो के आकार की ये मछलियां पानी में बहुत तेज चल सकती है. और जब भी यह मछलियां पानी से निकलती हैं तो इनके पंखों की मदद से यह लंबी दूरी तक जा सकती हैं, ये मछलियां आमतौर पर 50 मीटर तक उड़ सकती हैं. लेकिन आपको बता दें कि कुछ मछलियों को 200 मीटर तक फ्लाई करते हुए रिकॉर्ड किया गया है. 

समुद्र में 31,000 फीट की गहराई में दिखे एलियन जैसे जीव! वैज्ञानिक भी हैं हैरान
 

400 मीटर तक उड़ सकती हैं मछलियां
मछलियों की कुछ प्रजातियां ऐसी होता है 400 मीटर तक उड़ सकती हैं. इस प्रजाति की मछलियों में पेल्विक पंख होते हैं और इन मछलियों को चार पंखों वाली मछली वाली उड़ती मछली के रूप में जाना जाता है. जानकार बताते हैं कि जो मछली हवा में उड़ती है वो 1 सेकंड में अपने पूंछ को 70 बार तक हिलाती है और पंखों को फैलाती है ताकि वह हवा में उड़ सके और जब समुद्र के अंदर डाइव करना होता है तो वह अपने पंखों को मोड़ लेती है. 

About the Author
author img
रितेश जायसवाल

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

