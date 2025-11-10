Advertisement
trendingNow12996564
Hindi Newsविज्ञान

मंगल ग्रह पर मंडराती दिखी रहस्यमयी आकृति, वैज्ञानिक बोले लगता है मिल गया है..

Mars UFO Spotting: दुनियाभर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह आज भी एक रहस्य का विषय है क्योंकि आए दिन, इसके बारे में कुछ बड़े खुलासे होते हैं और रहस्यमयी चीजें सामने आती रहती हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह पर मंडराती दिखी रहस्यमयी आकृति, वैज्ञानिक बोले लगता है मिल गया है..

Mars UFO Spotting: नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से कुछ समय पहले मंगल ग्रह पर खींची गई एक कथित "तैरती हुई चम्मच" की तस्वीर ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी थी. सोशल मीडिया पर लोग यह अटकलें लगा रहे हैं कि क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता या एलियन गतिविधि का संकेत है. हालांकि, अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह रहस्यमय वस्तु वास्तव में मंगल की तूफानी हवाओं द्वारा समय के साथ तराशी गई एक अनोखी चट्टानी संरचना है.

क्या यह सच में चम्मच है?
क्यूरियोसिटी रोवर ने 30 अगस्त को मंगल पर अपने 1,089वें दिन यह अजीबोगरीब चम्मच के आकार की चट्टान की तस्वीर खींची थी. तस्वीर में, एक चट्टानी टीले से एक हैंडल जैसी संरचना निकली हुई दिखाई देती है, जो अंत में एक गोल सिरे पर खत्म होती है, बिल्कुल एक चम्मच की तरह. यह चट्टान नीचे ज़मीन पर भी अपनी चम्मच के आकार की छाया डाल रही थी, जिसने लोगों के संदेह को और मजबूत कर दिया.

लेकिन नासा के अनुसार, यह "चम्मच" किसी मंगल कैंपसाइट या रसोई का बचा हुआ मलबा नहीं है. मंगल ग्रह पर 'देखी' गई कई अन्य अजीबोगरीब आकृतियों की तरह, यह भी केवल एक असामान्य आकार की चट्टान है. नासा के अधिकारियों ने एक इमेज डिस्क्रिप्शन में लिखा, "कोई चम्मच नहीं है. मंगल की यह अजीब विशेषता संभवतः एक 'वेंटिफैक्ट' (Ventifact) है — यानी हवा द्वारा तराशी गई चट्टान."

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है यह 'वेंटिफैक्ट' और 'परेइडोलिया'?
नासा का कहना है कि यह घटना 'परेइडोलिया' (Pareidolia) कहलाती है. परेइडोलिया एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें मानव मस्तिष्क उन आकृतियों और पैटर्न को देखता है जो वास्तव में वहाँ मौजूद नहीं होते हैं. यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन (दृष्टि भ्रम) है जो मानव आँख और मस्तिष्क को धोखा देता है.

उदाहरण: मंगल ग्रह पर इस तरह की अजीबोगरीब आकृतियाँ देखने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1976 में नासा के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा खींची गई भयानक "मंगल पर चेहरा" (Face on Mars) की तस्वीर से हुई थी.

क्यूरियोसिटी रोवर अभी कहाँ है?
नासा का क्यूरियोसिटी रोवर अगस्त 2012 में मंगल पर उतरा था और अब यह लाल ग्रह पर अपने तीसरे वर्ष में है. यह रोवर वर्तमान में विशाल Gale Crater के अंदर Stimson unit नामक एक चट्टानी संरचना का अध्ययन कर रहा है. क्यूरियोसिटी जल्द ही पास के एक नए स्थान, जिसे Bridger Basin कहा जाता है, की ओर बढ़ने की उम्मीद है, और अंततः Bagnold Dunes नामक स्थान की ओर जाएगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

mars

Trending news

फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
delhi red fort blast
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
Budgam By Election
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 8 की मौत; मौके पर NSG-NIA
Lal Quila Blast
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 8 की मौत; मौके पर NSG-NIA
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
Terror Module
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
Guru Tegh Bahadur
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
CJI
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
Actor Dharmendra News
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
Giriraj Singh
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?