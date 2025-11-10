मंगल ग्रह पर मंडराती दिखी रहस्यमयी आकृति, वैज्ञानिक बोले लगता है मिल गया है..

Mars UFO Spotting: नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से कुछ समय पहले मंगल ग्रह पर खींची गई एक कथित "तैरती हुई चम्मच" की तस्वीर ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी थी. सोशल मीडिया पर लोग यह अटकलें लगा रहे हैं कि क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता या एलियन गतिविधि का संकेत है. हालांकि, अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह रहस्यमय वस्तु वास्तव में मंगल की तूफानी हवाओं द्वारा समय के साथ तराशी गई एक अनोखी चट्टानी संरचना है.

क्या यह सच में चम्मच है?

क्यूरियोसिटी रोवर ने 30 अगस्त को मंगल पर अपने 1,089वें दिन यह अजीबोगरीब चम्मच के आकार की चट्टान की तस्वीर खींची थी. तस्वीर में, एक चट्टानी टीले से एक हैंडल जैसी संरचना निकली हुई दिखाई देती है, जो अंत में एक गोल सिरे पर खत्म होती है, बिल्कुल एक चम्मच की तरह. यह चट्टान नीचे ज़मीन पर भी अपनी चम्मच के आकार की छाया डाल रही थी, जिसने लोगों के संदेह को और मजबूत कर दिया.

लेकिन नासा के अनुसार, यह "चम्मच" किसी मंगल कैंपसाइट या रसोई का बचा हुआ मलबा नहीं है. मंगल ग्रह पर 'देखी' गई कई अन्य अजीबोगरीब आकृतियों की तरह, यह भी केवल एक असामान्य आकार की चट्टान है. नासा के अधिकारियों ने एक इमेज डिस्क्रिप्शन में लिखा, "कोई चम्मच नहीं है. मंगल की यह अजीब विशेषता संभवतः एक 'वेंटिफैक्ट' (Ventifact) है — यानी हवा द्वारा तराशी गई चट्टान."

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है यह 'वेंटिफैक्ट' और 'परेइडोलिया'?

नासा का कहना है कि यह घटना 'परेइडोलिया' (Pareidolia) कहलाती है. परेइडोलिया एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें मानव मस्तिष्क उन आकृतियों और पैटर्न को देखता है जो वास्तव में वहाँ मौजूद नहीं होते हैं. यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन (दृष्टि भ्रम) है जो मानव आँख और मस्तिष्क को धोखा देता है.

उदाहरण: मंगल ग्रह पर इस तरह की अजीबोगरीब आकृतियाँ देखने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1976 में नासा के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा खींची गई भयानक "मंगल पर चेहरा" (Face on Mars) की तस्वीर से हुई थी.

क्यूरियोसिटी रोवर अभी कहाँ है?

नासा का क्यूरियोसिटी रोवर अगस्त 2012 में मंगल पर उतरा था और अब यह लाल ग्रह पर अपने तीसरे वर्ष में है. यह रोवर वर्तमान में विशाल Gale Crater के अंदर Stimson unit नामक एक चट्टानी संरचना का अध्ययन कर रहा है. क्यूरियोसिटी जल्द ही पास के एक नए स्थान, जिसे Bridger Basin कहा जाता है, की ओर बढ़ने की उम्मीद है, और अंततः Bagnold Dunes नामक स्थान की ओर जाएगा.