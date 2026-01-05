अचानक गायब हुआ ब्रह्मांड का 'भूतिया ग्रह'... हबल ने दोबारा कैप्चर की ये घटना; वैज्ञानिक बोले ये...

A planet-forming collision: वैज्ञानिकों ने जब नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को पास के चमकीले तारे फोमलहॉट की ओर घुमाया, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको चौंका दिया, तारे के चारों ओर मौजूद धूल के घेरे के पास एक चमकदार बिंदु नजर आया, जो बिल्कुल किसी नए ग्रह जैसा लग रहा था. लेकिन कुछ समय बाद वह चमक गायब हो गई. फिर उसी इलाके में एक और चमकीला बिंदु दिखा, जो बाद में वह भी खत्म हो गया. पहले लगा कि कोई ग्रह दिखा और फिर गायब हो गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली निकली.

पत्थरीले पिंडों की जोरदार टक्कर

असल में ये कोई ग्रह नहीं थे, बल्कि बड़े पत्थरीले पिंडों की जोरदार टक्कर से बने धूल के बादल थे. ये पिंड ग्रह बनने की शुरुआती अवस्था में होते हैं और इन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है. हबल ने करीब 20 साल के भीतर एक ही तारा प्रणाली में ऐसी दो अलग-अलग टक्करों को देखा, जो बहुत ही दुर्लभ है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहली बार हमें यह समझने का मौका मिला है कि ग्रह बनने की प्रक्रिया कितनी तेज, जोरदार और टकराव से भरी हुई होती है.

फोमलहॉट तारा पृथ्वी से करीब 25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह हमारे सूर्य से ज्यादा बड़ा और ज्यादा गर्म है. इसके चारों ओर धूल और मलबे की मोटी परतें मौजूद हैं, जो ग्रह बनने के बाद बची हुई सामग्री मानी जाती हैं. साल 2008 में यहां एक चमकीली चीज दिखी थी, जिसे फोमलहॉट-बी कहा गया। तब इसे एक ग्रह माना गया, लेकिन बाद में यह गायब हो गई. साल 2023 में फिर एक नई चमक दिखी, जिसने वैज्ञानिकों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है.

दो अलग-अलग टक्करों के निशान

गहराई से जांच करने पर पता चला कि ये दोनों चमक असल में दो अलग-अलग टक्करों के निशान थे. वैज्ञानिकों ने पहले वाले को cs1 और नए को cs2 नाम दिया गया. ये धूल के बादल शुरुआत में इतने सघन होते हैं कि दूर से बिल्कुल ग्रह जैसे दिखते हैं. लेकिन समय के साथ ये फैल जाते हैं और उनकी चमक खत्म हो जाती है. यही वजह है कि ग्रह की तरह दिखने वाली चीज कुछ सालों बाद गायब हो जाती है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी टक्करें आमतौर पर हर एक लाख साल में एक बार होती हैं, लेकिन यहां 20 साल में दो घटनाएं दिखना बहुत ही असाधारण है. अब वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन धूल के बादलों का और बारीकी से अध्ययन करेंगे. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ये पिंड कितने बड़े थे, किस चीज से बने थे और ग्रह बनने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है. यह खोज भविष्य में नए ग्रहों की पहचान को और ज्यादा सटीक बनाने में भी मदद करेगी.

