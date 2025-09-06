200 साल बाद घर वापसी...ओहायो के जंगलों में फिर दिखा ये 'शिकारी', मान लिया गया था विलुप्त

Extinct Animal in Ohio Reappears: OHIO के जंगलों में एक ऐसा जीव दिखा है जिसे लंबे समय से गायब माना जा रहा था, 200 सालों के बाद दोबारा देखा गया है. एश्टाबुला काउंटी के एक रिटायर्ड डॉक्टर पॉल मेचलिंग को एक दुर्लभ फिशर मिला. फिशर एक नेवले जैसा शिकारी होता है जिसे पिछले लगभग 200 सालों से ओहायो में नहीं देखा गया था. हालांकि यह जानवर मरा हुआ मिला लेकिन इस खोज से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. फिशर नेवले के परिवार का ही मांसाहारी जीव है जो पहले उत्तर-पूर्वी ओहायो के जंगलों में पाए जाते थे.

कब मान लिया गया था विलुप्त?

अपनी पतली बॉडी गहरे फर और घनी पूंछ के लिए जाना जाने वाला ये जानवर सन् 1800 की शुरुआती दशक में इस क्षेत्र से पूरी तरह गायब हो गया था. इसके गायब होने के पीछे की वजह थी इसके रहने की जगहों का खत्म होना. ओहायो के प्राकृतिक संसाधन विभाग ने 2013 तक इस प्रजाति को लुप्त मान लिया था.

अब तक कितनी बार देखा गया?

पहली खोज के बाद ओहायो के वन्यजीन विभाग ने ट्रेल कैमरों में 40 से ज्यादा बार इस जानवर को देखा है. इससे पता चलता है कि यहां उनकी आबादी कम है लेकिन स्थिर हो सकती है. यह इस बात का संकेत है कि ये जानवर चुपचाप और धीरे-धीरे अपने पुराने ठिकानों पर लौट रहे हैं. इनके ठिकाने ऐसे जंगल है जिनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता.

इनकी वापसी अच्छी बात है या खतरा?

भले ही फिशर का वापस आना एक अच्छी बात मानी जा रही है लेकिन वन्यजीव अधिकारियों ने पालतू जानवरों के लिए खतरे की चेतावनी जारी की है. फिशर बहुत ही चालाक शिकारी होते हैं जो मुर्गियों, बत्तख और दूसरे छोटे से छोटे जानवरों का शिकार कर सकते हैं. जहां इसान और ये जानवर साथ रहते हैं वहां इनके बीच झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है. वन्यजीव वैज्ञानिक कैटी डेनिसन ने कहा, फिशर लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं