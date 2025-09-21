500 साल बाद मिला डूबा हुआ शाही जहाज, इसमें मिली ऐसी चीजें की 'शॉक' हो गए वैज्ञानिक
500 साल बाद मिला डूबा हुआ शाही जहाज, इसमें मिली ऐसी चीजें की 'शॉक' हो गए वैज्ञानिक

Science News: पुरातत्वविदों को एक शाही डेनिश-नॉर्वेजियन जहाज ग्रिबशुंडेन के डूबे हुए मलबे से 1495 में खोई हुई चीजें मिली हैं. इस जहाज से उन्हें मध्य युग के अंत में नौसेना की ताकत की झलक मिली है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:17 AM IST
500 साल बाद मिला डूबा हुआ शाही जहाज, इसमें मिली ऐसी चीजें की 'शॉक' हो गए वैज्ञानिक

500 Year old Warship: स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शाही डेनिश-नॉर्वेजियन जहाज ग्रिबशुंडेन के डूबे हुए मलबे में कुछ खास चीजों की खोज की है. ये चीजें मध्ययुग के अंत के तोपखानों के बारे में बताती है. जहाज का यह मलबा इसलिए खास है क्योंकि यह अपने समय का एक अकेला उदाहरण है जिसमें जहाज और हथियार दोनों स्पेनिश और पुर्तगाली खोजकर्ताओं के जहाजों जैसी ही हैं. इस नए शोध से पता चलता है कि शुरुआती समुद्री यात्री दुनिया भर में कब्जा करने और राज करने के लिए किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे.

यह खोज क्यों खास है?
डेनिश-नॉर्वेजियन राजा हंस का ग्रिबशुंडेन जहाज 1495 में स्वीडव के रोनेबी तट के पास रहस्यमय तरीके से डूब गया था. यह मलबा इसलिए खास है क्योंकि यह खोज के समय का सबसे अच्छी तरह के सुरक्षित जहाज है. यह क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा के जहाजों जैसा ही था. इन जहाजों से ही अमेरिका और हिंद महासागर तक की यात्राएं की गईं जिसकी वजह से दुनिया भर में यूरोपीय राज फैल गया.

यह भी पढ़ें: जंगल की आग का धुआं बन रहा है 'साइलेंट किलर', 2050 तक हर साल होंगी 70,000 मौतें! 

जहाज पर क्या-क्या मिला?
इस जहाज पर 50 या उससे ज्यादा छोटी बंदूकें थीं जो लोहे के अंदर सीसे की गोलियां चलाती थीं. इन्हें पास से दुश्मन के जहाजों पर हमला करने के लिए बनाया गया था ताकि दुश्मन के लोगों को चोट पहुंचाकर या मारकर उनके जहाज पर कब्जा किया जा सके. वैज्ञानिकों की टीम ने प्रोफेसर निकोलो डेल उन्टो की देखरेख में इन तोपों का 3D मॉडल बनाकर उन्हें फिर से तैयार किया.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों का बड़ा दावा...हिल रही है धरती की नींव, बोले-'2 हिस्सों में टूट सकती है भारत की जमीन'

कैसे होता था इस जहाज का इस्तेमाल?
इस जहाज का इस्तेमाल दूसरे राजाओं से अलग तरीके से होता था. राजा हंस खुद ही इसपर यात्रा करते थे और इसका इस्तेमाल खोजबीन के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य पर पकड़ मजबूत करने के लिए करते थे. यह जहाज किसी तैरते हुए किले की तरह इस्तेमाल होता था जिसमें उनका शाही परिवार पूरे डेनिश साम्राज्य में आसानी से घूम पाते थे. इसके अलावा इसका इस्तेमाल आर्थिक, कूटनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए भी होता था. इस सभी कामों के पीछ इस जहाज की सैन्य ताकत खी जो इसमें रखें हथियारों से साफ दिखती है.

