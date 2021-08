Pterosaur Fossils: ऑस्ट्रेलिया में मिले 10 करोड़ साल पुराने सबसे बड़े ड्रैगन के जीवाश्म

कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के वैज्ञानिकों को एक ऐसे ड्रैगन के जीवाश्म मिले हैं, जो करीब 10 करोड़ 50 लाख साल पहले क्वींसलैंड के ऊपर उड़ान भरता था.

साइंस न्यूज़ डॉट कॉम के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने ये खोज की है. जीवाश्म वैज्ञानिक और रिसर्च के वरिष्ठ लेखक टिम रिचर्ड्स ने जीव के जबड़े की जांच की और इसके आधार पर पाया कि यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला सरीसृप था.

वैज्ञानिकों की मानें तो Thapunngaka Shawi नाम का टेरोसॉर (Pterosaur fossils) 105 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ 50 लाख साल पहले क्वींसलैंड के आसमान में उड़ता था. इसका मुंह भाले जैसा था और यह 23 फीट तक अपने पंख फैला सकता था.

टिम ने कहा कि टेरोसॉर की 3 फीट लंबी खोपड़ी थी, जो लंबी गर्दन और दो लंबे पंखों से जुड़ी थी. इसकी खोपड़ी में करीब 40 दांत थे, जो ऑस्ट्रेलिया के एरोमंगा सागर में मछलियों को पकड़ने के लिए अनुकूल थे.

Our paper describing a new crested anhanguerian pterosaur from the Lower Cretaceous Toolebuc Fm of NW Qld is out today in @JVP_vertpaleo. Thapunngaka means 'spear mouth' in Wanamara, the language of the people on whose Country the fossils were found. #UQ https://t.co/kb0HX16hq1 pic.twitter.com/iRiwwjMvrR

