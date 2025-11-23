Advertisement
ऑस्ट्रेलिया में 11 करोड़ साल पुराने 'राक्षसी शार्क' की खोज, मिल गया डायनासोर युग का असली बॉस

115 Million Year old Fossil: लगभग 11.5 करोड़ साल पहले उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में एक शार्क पाई जाती थी. इस खोज ने शुरुआती समुद्री शिकारियों के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 23, 2025, 12:05 PM IST
Science News: आज से लगभग 11.5 करोड़ साल उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में एक शार्क रहती थी. यह शार्क उन जीवों की पुरानी रिश्तेदार थी जिनसे जॉज जैसी प्रसिद्ध आधुनिक शार्क बनी हैं. वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो जीवाश्म देखे हैं उनसे पता चलता है कि आधुनिक शार्कों ने वैज्ञानिकों के अंदाजे से बहुत पहले ही अपना शरीर बहुत बड़ा करना शुरू कर दिया था. ये सबूत दिखाते हैं कि डायनासोर युग में भी विशाल शार्क बड़े समुद्री छिपकलियों के साथ शिकारियों की कतार में सबसे ऊपर थीं. 

कैसा है इस शार्क का इतिहास?
आधुनिक शार्क की जड़ें 40 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी हैं. लेकिन, जिन शाखाओं से आज की शार्क प्रजातियां विकसित हुईं उनकी उत्पत्ति डायनासोर के युग में हुई थी. इसे आधुनिक शार्क वंशों के सबसे पुराने जीवाश्म लगभग 13.5 करोड़ साल पहले के हैं. ये शुरुआती शार्क जिसे लैम्निफॉर्म कहा जाता है, काफी छोटी थीं लेकिन लाखों सालों में ये बहुत बड़े आकार में बदल गईं. 

कहां हुई ये खोज?
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आज के डार्विन शहर के पास की चट्टानी तटरेखाएं कभी टेथिस महासागर के तल का हिस्सा थीं. यह एक विशाल समुद्र था जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था. यहां के तलछटी चट्टानों में शार्क के दांत आमतौर पर मछलियों और बड़े समुद्री सरीसृपों की हड्डियों के साथ मिलते हैं जो पुराने समय के समुद्री जीवन पर हावी थे. 

डार्विन शार्क का आकार और महत्व
वैज्ञानिकों को 5 रीढ़ की हड्डी के टुकड़े मिले हैं जो आंशिक रूप से कठोर होने की वजह से सुरक्षित रह पाएं. इनकी बनावट आज की ग्रेट व्हाइट शार्क से लगभग मिलती-जुलती है. जहां एक वयस्क ग्रेट व्हाइट शार्क की कशेरुकाएं लगभग 8 सेंटीमीटर चौड़ी हैं वहीं डार्विन शार्क की कशेरुकाएं 12 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ी थीं. डार्विन का यह नमूना इसलिए खास है क्योंकि यह इस समूह के अन्य ज्ञात शार्कों से लगभग 15 करोड़ साल पुराना है. 

