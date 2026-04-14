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Hindi Newsविज्ञानआसमान में सजने वाली है ग्रहों की बारात! बुध से लेकर शनि तक सब दिखेंगे एक लाइन में; जानें भारत में किस समय दिखेगा यह अद्भुत नजारा

आसमान में सजने वाली है 'ग्रहों की बारात'! बुध से लेकर शनि तक सब दिखेंगे एक लाइन में; जानें भारत में किस समय दिखेगा यह अद्भुत नजारा

Four Planet Alignment April 2026: अगर आप स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के शौकीन हैं, तो इस सप्ताह रात में अपनी छत पर जाने के लिए तैयार हो जाइए. ब्रह्मांड में एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत घटना होने जा रही है. इस हफ्ते सौरमंडल के चार प्रमुख ग्रह बुध (Mercury), मंगल (Mars), शनि (Saturn) और नेपच्यून (Neptune) आसमान में एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 06:05 AM IST
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आसमान में सजने वाली है 'ग्रहों की बारात'! बुध से लेकर शनि तक सब दिखेंगे एक लाइन में; जानें भारत में किस समय दिखेगा यह अद्भुत नजारा

Four Planet Alignment April 2026: अगर आपको स्पेस में होने वाली घटनाओं से प्रेम है और आप इन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. स्पेस साइंटिस्टों के अनुसार, अप्रैल का यह समय आपके लिए खास होने वाला है. इस महीने सुबह के आसमान में एक ऐसा नजारा बनने जा रहा है, जो हर किसी का ध्यान खींच लेगा. इसमें चार ग्रह एक साथ एक सीध में नजर आने वाले हैं. इसे वैज्ञानिक भाषा में प्लैनेट अलाइनमेंट कहा जाता है, लेकिन आम तौर पर लोग इसे 'प्लैनेट परेड' के नाम से भी जानते हैं. 13 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 के बीच ये चारों ग्रह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व की तरफ एक साथ दिखाई देंगे. आइए जानते हैं कि भारत में इसे देखने का सही समय और तरीका क्या है?

कौन-कौन से ग्रह आ रहे हैं एक साथ?

इस प्लैनेट अलाइनमेंट में चार ग्रह शामिल होने वाले हैं, जिनमें से तीन को आप अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं. इसमें सबसे खास मंगल (Mars) ग्रह है. अपने खास लाल रंग की चमक के साथ इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं. इसके बाद आता है शनि (Saturn), जो आपको पीले-सुनहरे रंग की स्थिर रोशनी के साथ मंगल के पास दिखाई देगा. वहीं इसमें तीसरा ग्रह बुध (Mercury) है. यह सूर्य के सबसे करीब होने के कारण क्षितिज (Horizon) पर काफी नीचे होगा और इसे देखने के लिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इस प्लैनेट अलाइनमेंट का चौथा ग्रह नेपच्यून (Neptune) है. यह ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए इसे देखने के लिए आपको एक अच्छे टेलिस्कोप या दूरबीन (Binoculars) की जरूरत होगी.

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क्या होता है प्लैनेटरी अलाइनमेंट?

इस घटना को खगोलीय भाषा में 'प्लैनेटरी परेड' भी कहा जाता है. यह तब होता है जब कई ग्रह सूरज के चारों तरफ अपनी कक्षा (Orbit) में चक्कर काटते हुए पृथ्वी से देखने पर एक ही सीध में नजर आते हैं. हालांकि, असल में ये एक-दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन हमारे नजरिए से ये एक कतार में दिखते हैं.

भारत में देखने का सही समय

भारत में इस नजारे को देखने के लिए आपको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ सकती है. क्योंकि इसका सबसे अच्छा समय सूर्योदय से लगभग 45 मिनट से 1 घंटा पहले (सुबह करीब 4:45 AM से 5:15 AM के बीच) है. इसे आप अपने घर की छत या किसी खुले मैदान से पूर्व दिशा (East) की तरफ देख सकते हैं. 16 से 23 अप्रैल तक का यह नजारा देखने लायक होगा. अगर आप इसे सबसे साफ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छी सुबह 18 से 20 अप्रैल की होंगी. 20 अप्रैल को शनि, मंगल और बुध इतने करीब दिखाई देंगे कि इन्हें आप अपनी तीन उंगलियों से ढक सकते हैं. दक्षिण भारतीय शहरों (बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि) में यह उत्तर भारत (दिल्ली, लखनऊ) की तुलना में थोड़ा बेहतर और क्षितिज (Horizon) से ऊपर दिखाई देगा. कोलकाता में सूर्योदय जल्दी होने के कारण यह बाकी शहरों से पहले दिखाई देगा.

क्या आंखों से दिख जाएंगे सभी ग्रह?

इन चार ग्रहों में से कुछ को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा मुश्किल होते हैं. बुध, मंगल और शनि आम तौर पर बिना किसी गैजेट के नजर आ जाते हैं. लेकिन नेपच्यून काफी दूर है, इसलिए उसे देखने के लिए दूरबीन या टेलिस्कोप की जरूरत पड़ सकती है.

देखने के लिए बेस्ट टिप्स

अगर आप शहर की चकाचौंध और प्रदूषण से दूर किसी खुले इलाके या छत पर हैं, तो नजारा ज्यादा साफ दिखाई देगा. चूंकि बुध ग्रह जमीन के काफी करीब होगा, इसलिए यह तय करें कि आपकी पूर्व दिशा में कोई बड़ी बिल्डिंग या पेड़ न हो. SkyView या Stellarium जैसे मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके आप ग्रहों की सटीक लोकेशन भी पता कर सकते हैं.

क्या यह दुर्लभ घटना है?

दो या तीन ग्रहों का पास आना आम है, लेकिन चार या उससे ज्यादा ग्रहों का एक साथ दिखना दुर्लभ माना जाता है. इससे पहले ऐसी घटना मार्च 2023 में देखी गई थी. अगली बार इस तरह की बड़ी 'ग्रहों की परेड' अगस्त 2026 में देखने को मिलेगी. ऐसे मौके रोज नहीं आते. कई बार सालों तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर ग्रह इस तरह एक साथ दिखाई देते हैं. यह सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता, बल्कि यह हमें अंतरिक्ष की व्यवस्था को समझने का मौका भी देता है.

क्या इसका हम पर कोई असर होगा?

एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ग्रहों के इस तरह एक कतार में दिखने से पृथ्वी या इंसानी जीवन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता. यह केवल एक दृश्य (Visual) चमत्कार है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल और व्यवस्थित है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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