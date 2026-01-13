चर्च के नीचे मिला 'लाशों का शहर'! 400 साल पहले से ही नीचे था दफन, मरम्मत के दैरान खुल गया राज

Ancient Burial Vault: फ्रांस के डिजॉन शहर में मौजूद सेंट फिलिबर्ट चर्च करीब 800 साल पुराना है. हाल ही में इस चर्च में मरम्मत का काम शुरू हुआ था. 1970 के दशक में की गई एक गलती से इमारत को नुकसान पहुंचने लगा था. उस समय चर्च के नीचे गर्म कंक्रीट का फर्श डाला गया था. पहले यह जगह नमक रखने के लिए इस्तेमाल होती थी. जमीन में नमक जमा था. गर्मी पड़ने पर नमक ने पत्थरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और चर्च की नींव में दरारें आने लगी थीं.

मरम्मत के दौरान पता चला

मरम्मत के दौरान जब टीम ने चर्च की नींव खोदनी शुरू की तो यह काम धीरे-धीरे एक बड़ी पुरातात्विक खोज में बदल गया. बता दें, खुदाई करते समय उन्हें एक संकरी और घुमावदार सीढ़ी मिली जो काफी समय से बंद थी. जब विशेषज्ञ इस सीढ़ी से नीचे उतरे तो उन्हें चर्च के अंदर ही छिपा हुआ एक पुराना दफन कक्ष मिला था.

400 साल पुराना कक्ष

इस दफन कक्ष में बच्चों और बड़ों के ताबूत पाए गए है. इनमें शवों को साधारण कपड़ों या कफन में लपेटकर दफनाया गया था. कुछ ताबूतों के साथ पुराने सिक्के और माला भी मिलीं हैं. फ्रांस की राष्ट्रीय पुरातत्व संस्था इनरैप के मुताबिक यह दफन कक्ष करीब 400 साल पुराना है. लंबे समय से लोगों की नजरों से छुपा हुआ था.

इससे भी पुरानी कब्रें मिलीं

पुरातत्व टीम की अगुवाई क्लैरिस कूडरक और कैरोल फॉस्यूरियर कर रही थीं. उन्हें 11वीं से 13वीं शताब्दी की पत्थर की कब्रें भी मिलीं हैं. इसके अलावा छह ऐसे ताबूत भी मिले जो बहुत पुराने हैं. इन्हें लेट एंटिक और मेरॉविंजियन दौर के बताए जा रहा है. इनमें से एक ताबूत का ढक्कन खास डिजाइन में तराशा गया था.

एक के ऊपर एक बने कई चर्च

आज जो सेंट फिलिबर्ट चर्च दिखाई देता है, उसकी नींव 12वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में रखी गई थी. बाद के समय में इसमें बरामदा, घंटाघर, शिखर और एक साइड चैपल जोड़ा गया. खुदाई में यह साफ हुआ कि यह चर्च पुराने चर्चों और इमारतों के ऊपर बना है. इससे पहले भी 1923 की खुदाई में यहां एक पुराने चर्च के निशान मिले थे. जब टीम और गहराई में गई तो शुरुआती मध्यकाल की दीवारों के अवशेष पाए गए. इन दीवारों को खास मछली की हड्डी जैसे पैटर्न में बनाया गया था. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये दीवारें करीब 10वीं शताब्दी की हो सकती हैं.

छठी शताब्दी तक इतिहास

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मिले हुए कुछ ताबूत छठी शताब्दी के हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अलग-अलग दौर की इतनी कब्रों का मिलना बताता है, यह जगह रोमन दौर से लेकर शुरुआती मध्यकाल तक एक अहम अंतिम संस्कार स्थल रही है. ऐसा माना जा रहा है कि जब ये पुराने ताबूत रखे गए थे, तब यहां कोई और प्राचीन इमारत मौजूद थी.

