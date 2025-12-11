Advertisement
समुद्र की 11,000 फीट गहराई में जाएगा फ्रांस का रोबोट, 30 दिन की खोज में करेगा बड़े खुलासे

समुद्र की 11,000 फीट गहराई में जाएगा फ्रांस का 'रोबोट', 30 दिन की खोज में करेगा बड़े खुलासे

Submarine in Water: फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का ऑटोमैटिक अंडरवाटर ग्लाइडर बनाया है. यह ग्लाइडर अब समुद्र में 11,500 फीट की गहराई तक जाने के लिए तैयार है. यह रोबोट गहरे समुद्र से इससे जुड़ा जरूरी डेटा जुटाएगा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:19 PM IST
Deep Sea Research: एक नई और बड़ी घटना में फ्रांस का एक नया अंडरवाटर ग्लाइडर समुद्र की सबसे गहरी परतों में उतरने के लिए तैयार है. इसका लक्ष्य यह पता लगाना है कि जलवायु नियंत्रण में समुद्र की क्या भूमिका है और इससे जुड़ा नया डेटा जमा करना है. इस बिना इंसान वाली सबमरीन को अल्सेमर ने इफ्रेमर और सीएनआरएस के साथ मिलकर बनाया है जो 11,500 फीट की गहराई तक जाएगा. इसका मिशन समुद्र के गहरे रहस्यों को बाहर लाना और समुद्र की खोज में वैज्ञानिकों की जानकारी को और बढ़ाना है. 

कैसी है ये सबमरीन?
इस मिशन में एक अलग तरह का ऑटोमैटिक ग्लाइडर इस्तेमाल हो रहा है. इसका खासियत है कि इसमें कोई प्रोपेलर या इंजन नहीं लगा और यह अपनी श्रेणी में सबसे ज्यादा गहराई तक पहुंच सकता है जहां पानी का दबाव 5,000 PSI से भी ज्यादा होता है. इस ग्लाइडर की बड़ी चुनौती हल्के डिजाइन, मजबूत बनावट और कम ऊर्जा में काम करने के बीच संतुलन बनाना था. इसका ढांचा कार्बन फाइबर से बना है जो हल्का होते हुए भी इतना दबाव सह सकता है. 

गहरे समुद्र का पर्यावरण और डेटा
क्लाइमेट कंट्रोल में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और इनका मुख्य कारण वे प्रक्रियाएं हैं जो समुद्र की सतह से काफी नीचे होती हैं. यह ग्लाइडर समुद्र में 3280 फीट से भी ज्यादा गहराई वाले गहरे समुद्री क्षेत्र में जाएगा. ग्लाइडर तापमान, लवणता (Salinity), घुली ऑक्सजीन, PH लेवल, मीथेन, अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा जमा करेगा. 

इसकी खोज से क्या फायदा होगा?
समुद्र की गहराइयों की खोज से कई चीजों में मदद मिलती है जैसे समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल, भूवैज्ञानिक खतरों का पहले से अंदाजा लगाना, जलवायु परिवर्तन के गंभीर असर को समझना. हालांकि, यह समुद्री जहाजों की जगह नहीं लेगा लेकिन यह उन जगहों तक ज्यादा आसानी से लगातार और टिकाऊ तरीके से पहुंच बनाएगा जहां पहले पहुंचना मुश्किल था. 

