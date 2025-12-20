फ्रांस में समंदर के 2 किमी नीचे मिली 'मौत की जहाज', 500 साल बाद भी सही-सलामत मिला खजाना

Science News: फ्रांस के समुद्री तट पर वैज्ञानिकों को एक बहुत ही पुरानी और अनोखी चीज मिली है जो एक समुद्री जहाज है. इश जहाज के मलबे सैकड़ों की संख्या में मिट्टी के जग और प्लेटें मिली हैं. ये बर्तन पुराने जमान में व्यापार के लिए ले जाए जा रहे थे. यह जहाज समुद्र की सतह से लगभग 2.5 किमी नीचे मिला है. इसने 1968 में डूबी एक परडुब्बी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस जहाज का नाम कैमरत 4 है और यह 98 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है. इसका पता फ्रांसीसी नौसेना के एक अभियान के दौरान मार्च महीने में इस मलबे का पता चला.

कैसे हुई इसकी खोज?

जब समुद्र की गहराई में कैमरे भेजे गए तो वहां एक विशाल परछाई दिखाई दी जिसकी जांच करने पर पता चला कि यह एक बहुत ही पुराना जहाज है. मलबे की जांच के दौरान हां 6 तोपें, 2 छोटी नाव और कुछ एंकर मिले. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह जहाज उत्तरी इटली के किसी बंदरगाह से अपनी यात्रा पर निकला था.

यह भी पढ़ें: शार्क और व्हेल भी जिनके सामने थे बौने...13 करोड़ साल पहले समुद्र में राज करते थे ऐसे 'महा-दानव'

Add Zee News as a Preferred Source

क्या रही होगी हादसे की वजह?

वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि शायद जहज पर सामान सही तरीके से नहीं रखा गया था जिस वजह से यह पलट गया और डूब गया. जहाज में मिट्टी के लगभहग 200 जग मिले हैं. सबसे हैरानी की बात है कि उन पर बनी डिजाइन और बर्तन आज भी साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा वहां कई सारी प्लेटें और खाने-पीने का सामान रखने वाली चीजें भी मिली हैं.

इतिहासकारों के लिए खजाना है ये खोज?

वैज्ञानिकों की मानें तो यह जहाज 16वीं शताब्दी का है. इस जहाज के सुरक्षित होने से यह समझने में मदद मिलेगी कि उस समय लोग समुद्र के जरिए व्यापार कैसे करते थे, उनके बर्तन कैसे थे और समुद्र मे कैसे रहते थे. बता दें कि, 2023 में इटली के तटल पर रोम के जमाने के मिट्टी के बर्तम मिले थे और 2018 में बुल्गारिया के पास एक ग्रीक व्यापारी जहाज की खोज हुई थी.

यह भी पढ़ें: कल आसमान में बदलेगी सूरज की चाल...क्यों 21 दिसंबर को होती है साल की सबसे लंबी रात, समझें पूरा विज्ञान

अभी खुलने बाकी हैं कई राज

इस कैमरत 4 जहाज की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जैसे-जैसे वे आगे बढ़ेंगे उन्हें और भी चौंकाने वाली चीजें मिलेंगी. इस जहाज से हमें यह सीखने को मिलेगा कि 500 साल पहले लोग इतने बड़े जहाज कैसे बनाते थे. इतनी गहराई पर किसी जहाज का इतनी अच्छी हालत में मिला बहुत दुर्लभ है क्योंकि आमतौर पर कई सालों तक समुद्र में रहने पर चीजें खराब हो जाती हैं.