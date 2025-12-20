Advertisement
trendingNow13047375
Hindi Newsविज्ञानफ्रांस में समंदर के 2 किमी नीचे मिली मौत की जहाज, 500 साल बाद भी सही-सलामत मिला खजाना

फ्रांस में समंदर के 2 किमी नीचे मिली 'मौत की जहाज', 500 साल बाद भी सही-सलामत मिला खजाना

Shipwreck Found: समंदर की गहराई में सदियों पुराना खजाना मिला है जो एक पुरानी फ्रांसीसी जहाज का मलबा है. यह खोज लगभग 2.5 किमी की गहराई पर यह पुराना जहाज का मलबा मिला है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 20, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्रांस में समंदर के 2 किमी नीचे मिली 'मौत की जहाज', 500 साल बाद भी सही-सलामत मिला खजाना

Science News: फ्रांस के समुद्री तट पर वैज्ञानिकों को एक बहुत ही पुरानी और अनोखी चीज मिली है जो एक समुद्री जहाज है. इश जहाज के मलबे सैकड़ों की संख्या में मिट्टी के जग और प्लेटें मिली हैं. ये बर्तन पुराने जमान में व्यापार के लिए ले जाए जा रहे थे. यह जहाज समुद्र की सतह से लगभग 2.5 किमी नीचे मिला है. इसने 1968 में डूबी एक परडुब्बी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस जहाज का नाम कैमरत 4 है और यह 98 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है. इसका पता फ्रांसीसी नौसेना के एक अभियान के दौरान मार्च महीने में इस मलबे का पता चला. 

कैसे हुई इसकी खोज?
जब समुद्र की गहराई में कैमरे भेजे गए तो वहां एक विशाल परछाई दिखाई दी जिसकी जांच करने पर पता चला कि यह एक बहुत ही पुराना जहाज है. मलबे की जांच के दौरान हां 6 तोपें, 2 छोटी नाव और कुछ एंकर मिले. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह जहाज उत्तरी इटली के किसी बंदरगाह से अपनी यात्रा पर निकला था.  

यह भी पढ़ें: शार्क और व्हेल भी जिनके सामने थे बौने...13 करोड़ साल पहले समुद्र में राज करते थे ऐसे 'महा-दानव'

Add Zee News as a Preferred Source

क्या रही होगी हादसे की वजह?
वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि शायद जहज पर सामान सही तरीके से नहीं रखा गया था जिस वजह से यह पलट गया और डूब गया. जहाज में मिट्टी के लगभहग 200 जग मिले हैं. सबसे हैरानी की बात है कि उन पर बनी डिजाइन और बर्तन आज भी साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा वहां कई सारी प्लेटें और खाने-पीने का सामान रखने वाली चीजें भी मिली हैं. 

इतिहासकारों के लिए खजाना है ये खोज?
वैज्ञानिकों की मानें तो यह जहाज 16वीं शताब्दी का है. इस जहाज के सुरक्षित होने से यह समझने में मदद मिलेगी कि उस समय लोग समुद्र के जरिए व्यापार कैसे करते थे, उनके बर्तन कैसे थे और समुद्र मे कैसे रहते थे. बता दें कि, 2023 में इटली के तटल पर रोम के जमाने के मिट्टी के बर्तम मिले थे और 2018 में बुल्गारिया के पास एक ग्रीक व्यापारी जहाज की खोज हुई थी. 

यह भी पढ़ें: कल आसमान में बदलेगी सूरज की चाल...क्यों 21 दिसंबर को होती है साल की सबसे लंबी रात, समझें पूरा विज्ञान

अभी खुलने बाकी हैं कई राज
इस कैमरत 4 जहाज की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जैसे-जैसे वे आगे बढ़ेंगे उन्हें और भी चौंकाने वाली चीजें मिलेंगी. इस जहाज से हमें यह सीखने को मिलेगा कि 500 साल पहले लोग इतने बड़े जहाज कैसे बनाते थे. इतनी गहराई पर किसी जहाज का इतनी अच्छी हालत में मिला बहुत दुर्लभ है क्योंकि आमतौर पर कई सालों तक समुद्र में रहने पर चीजें खराब हो जाती हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
elephants accident
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि