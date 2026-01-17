मिस्र के पिरामिड में मिला 'सीक्रेट कमरे' का रास्ता, रोबोट ने कैमरे में कैद किया 4500 साल पुराना रहस्य

Egypt Pyramid Secrets: गीजा के पिरामिडों को बने हजारों साल बीत चुके हैं लेकिन वैज्ञानिक आज भी इनके बारे में हैरान करने वाली नई चीजें खोजी जा रही हैं. हाल ही में हुई एक स्टडी में मेनकाउरे पिरामिड की जांच की गई जो गीजा के 3 मशहूर पिरामिडों में से सबसे छोटा है जिसकी ऊंचाई 200 फीट है. माना जाता है कि इसे लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था. यह पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजा मेनकाउरे का मकबरा माना जाता है. अब मिस्र और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है कि इसके अंदर एक सीक्रेट इंट्रेंस खोज निकाला है.

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी खोज?

वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही आधुनिक स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल करके पिरामिड के अंदर दो खाली जगहों का पता लगाया है. ये खाली जगहें पिरामिड के पूर्वी हिस्से में एक पॉलिश किए हुए पत्थर के पीछि छिपी हुई हैं. न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, इन पॉलिश किए हुए पत्थरों ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि ऐसा सिर्फ मुख्य दरवाजे पर ही मिलते हैं.

बिना तोड़-फोड़ के कैसे की खोज?

वैज्ञानिकों को अब पक्का विश्वास है कि उन्हें पिरामिड का एक गुप्त रास्ता मिल गया है. स्कैनपिरामिड्स नाम के इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने रडार और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया. खास बात यह है कि इस तकनीक से पिरामिड के ऐतिहासिक ढांचे को एक भी खरोंच नहीं आई.

इसके बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है?

प्रोफेसर क्रिश्चियन ग्रोस ने बताया कि, 2023 में उन्होंने सबसे बड़े पिरामिड चेओप्स में एक सीक्रेट गलियारा खोजा था और अब इस पिरामिड में भी हमें बड़ी कामयाबी मिली है. हमारी नई मशीनों की मदद से हम कीमती इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना उनके अंदर की सटीक जानकारी निकाल सकते हैं. यहां एक और प्रवेश द्वार होने की बात बिल्कुल सच लगती है.

क्या इंसानों तक इसकी पहुंच है?

इस नए खोजे गए गुप्त रास्ते तक किसी इंसान का पहुंच पाना मुश्किल है. लेकिन वैज्ञानिकों के पास इसका का एक तरीका है, रोबोट. पहले भी पिरामिडों के ऐसे गुप्त रास्तों के अंदर क्या है यह देखने के लिए छोटे रोबोटिक कैमरों का इस्तेमाल किया जा चुका है. मिस्र के सबसे बड़े पिरामिड में भी वैज्ञानिकों को कुछ बेहद तंग और संकरे रास्ते मिले थे.

फिर कैसे की वैज्ञानिकों ने खोज?

इस चुनौती को देखते हुए ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी ने एक खास रोबोट तैयार किया जो इतना छोटा था कि वह पिरामिड के बहुत ही तंग रास्तों में आसानी से जा सकता था. इस नन्हें रोबोट को बनाने में वैज्ञानिकों को 5 साल का लंबा समय लगा. रोबोट ने पिरामिड के अंदर जाकर करीब 9 घंटे का वीडियो बनाया जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को उन संकरे रास्तों के बारे में ऐसी नई जानकारियां मिलीं जो दुनिया से छिपी हुई थी.