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Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों ने किया जमीन का X-Ray और फट गई आंखें! नमक की झील के नीचे से अचानक फूटने लगा अमृत

वैज्ञानिकों ने किया जमीन का 'X-Ray' और फट गई आंखें! नमक की झील के नीचे से अचानक फूटने लगा 'अमृत'

The Hidden Reservoir: Great Salt Lake जो अपनी खारी मिट्टी और जहरीली धूल के कारण दुनिया के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, वहां से एक ऐसी खबर आई है, जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. इस सूखती हुई खारी झील के ठीक नीचे मीठे पानी (Freshwater) का एक विशाल भंडार मिला है. यह खोज Utah में मंडरा रहे पर्यावरणीय संकट के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:38 PM IST
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वैज्ञानिकों ने किया जमीन का 'X-Ray' और फट गई आंखें! नमक की झील के नीचे से अचानक फूटने लगा 'अमृत'

The Hidden Reservoir: अमेरिका के यूटा राज्य में स्थित प्रसिद्ध Great Salt Lake पिछले कई सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी. झील का पानी सूखने से वहां की जहरीली धूल (जिसमें आर्सेनिक होता है) हवा में उड़कर पूरे इलाके के लिए 'हेल्थ इमरजेंसी' बन गई थी. लेकिन अब कुदरत ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. वैज्ञानिकों ने इस खारी झील की सतह के काफी नीचे मीठे पानी (Freshwater) का एक बड़ा जलाशय खोज निकाला है. इससे अब दुनिया भर के उन इलाकों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो जल संकट और सूखे की मार झेल रहे हैं. आइए, समझते हैं इस छिपे हुए खजाने का राज.

खारी झील के नीचे मीठा पानी कैसे?

वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे की परतों का अध्ययन (Subsurface Mapping) करते समय पता चला कि झील के तल के काफी नीचे ताजे और मीठे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार छिपा है. यह पानी पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ और बारिश से आता है, जो सदियों से चट्टानों और रेत के नीचे रिसकर जमा होता रहा है. हजारों साल पहले, जब यहां की भौगोलिक स्थिति अलग थी, तब मीठा पानी जमीन के नीचे जमा हो गया था. अब इस नए पानी के स्रोत का इस्तेमाल झील के जलस्तर को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है.

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जहरीली धूल के संकट का समाधान

ग्रेट साल्ट लेक का सूखना एक बड़ी तबाही की निशानी थी. झील के सूखने से उसमें मौजूद आर्सेनिक और अन्य जहरीले तत्व धूल बनकर हवा में फैल रहे थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस भूमिगत मीठे पानी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो झील के जलस्तर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. यह पानी न केवल झील को बचा सकता है, बल्कि भविष्य में सूखे के समय आसपास के शहरों के लिए पीने के पानी का जरिया भी बन सकता है.

वैज्ञानिकों के लिए क्यों है यह 'जैकपॉट'?

यह खोज केवल पानी मिलने तक सीमित नहीं है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जलाशय हजारों सालों से जमीन के नीचे सुरक्षित था. शुरुआती अनुमान बताते हैं कि इसमें इतना पानी हो सकता है, जो आने वाले कई दशकों तक साल्ट लेक सिटी की प्यास बुझा सके और खेती के काम आ सके. इसके साथ ही जमीन की परतों के नीचे होने के कारण यह पानी रसायनों से मुक्त और पीने लायक शुद्ध होने की संभावना है.

इंसानी सूझबूझ और तकनीक की जीत

यह खोज एडवांस मैपिंग और 'सब-सरफेस' सेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन हो पाई है. वैज्ञानिक अब इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि इस पानी को बिना इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए कैसे बाहर निकाला जाए. वहां के गवर्नर ने इसे 'उम्मीद की किरण' बताया है. वहीं यूटा के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के लिए यह खोज एक 'वरदान' की तरह है. जहां दुनिया भर में पानी के स्रोत सूख रहे हैं, वहीं एक सूखती हुई झील के नीचे से नया पानी मिलना प्रकृति का एक अद्भुत संकेत है. अब बस चुनौती इसे सही तरीके से मैनेज करने की है.

पर्यावरण प्रेमियों की चिंता

हालांकि यह अच्छी खबर है, लेकिन पर्यावरणविदों ने वार्निंग दी है कि हमें इस पानी का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करना होगा. अगर हमने अंधाधुंध पानी निकाला, तो जमीन धंसने का खतरा भी पैदा हो सकता है. इसे 'शॉर्टकट' के बजाय एक 'बैकअप प्लान' की तरह देखना चाहिए.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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