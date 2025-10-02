12,000 साल पहले क्यों दफनाई गई थी इंसान की 'अधूरी मूर्ति'? दुनिया के सबसे पुराने मंदिर में वैज्ञानिकों की शॉकिंग खोज

Science News in Hindi: तुर्की के 12,000 साल पुराने मंदिर में एक बहुत ही अजोबोगरीब पत्थर की आकृति देखने को मिली है. यहां दीवार के अंदर जानबूझकर दबाई गई एक इंसान के आकार की पत्थर-मूर्ति मिली है. मंदर की मरम्मत के दौरान यह मूर्ति लेटी हुई अवस्था में मिली. तुर्की के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक मूर्ति का सिर और धड़ तो मिला है लेकिन पैर गायब हैं. इस खोज से दुनिया के सबसे पुराने समुदायों की धार्मिक परंपराओं के बारे में नई बातों का पता चला है. ये संरचनाएं स्टोनहेंज से भी पुरानी हैं.

कहां मिली ये मूर्ति?

यह मूर्ति गोबेकली टेपे नाम की जगह में मिली जो सानलिउरफा शहर से लगभग 15 किमी दूर मिली है. इस जगह को विशाल टी शेप के चूना पत्थर के खंभों के कारण पूरी दुनिया भर में जाना जाता है. ये खंभे 6 मीटर ऊंचे होने के साथ 10 टन तक वजनी है. इन संरचनाओं को 12,000 साल पहले बनाया गया था जो स्टोनहेंज से भी पुरानी हैं.

क्यो रखी गई थी इंसान के आकार की मूर्ति?

Ancient Origins नाम की संस्था के मुताबिक, हो सकता है कि मूर्ति को किसी धार्मिर रस्म के तौर पर या रक्षा करने वाली आकृति के रूप में रखा गया हो. खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों का कहना है कि मूर्ति को बहुत ही सावधानी से एक खास दिशा और जगह पर रखा गया था जो इस जगह की दूसरी पवित्र चीजों से मेल खाता है.

इस जगह की क्या खासियत है?

गोबेकली टेपे के टी-आकार के खंभों पर लोमड़ियां, सांप, सूअर, और गिद्ध जैसे जानवरों की नक्काशी बनी है. माना जाता है कि हर प्रतीक का कोई धार्मिक मतलब रहा होगा. अब दीवार में मिली इंसान की यह आकृति इसे एक 3D रूप देती है. मूर्ति का कुछ ही हिस्सा बचा है, सिर और धड़ सही हैं जबकि पैर गायब हैं. यह भी हो सकता है कि मूर्ति को दीवार में लगाने से पहले जानबूझकर बदला गया हो जो दिखाता है कि किसी औपचारिक व्यवस्था में इसकी एक खास भूमिका थी.