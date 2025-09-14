E=mc² से क्वांटम कंप्यूटिंग तक...आइंस्टीन की थ्योरी का कमाल, जानें उनके योगदान
विज्ञान

E=mc² से क्वांटम कंप्यूटिंग तक...आइंस्टीन की थ्योरी का कमाल, जानें उनके योगदान

Albert Einstein: पिछली सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में शुमार अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों ने आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बहुत बदल दिया है. उनकी खोजों का असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:48 AM IST
E=mc² से क्वांटम कंप्यूटिंग तक...आइंस्टीन की थ्योरी का कमाल, जानें उनके योगदान

Albert Einstein Contribution: अल्बर्ट आइंस्टीन को तो हर कोई जानता है कि उनके विचारों ने हमारी दुनिया को कितना बदल दिया है. 100 साल से भी पहले उन्होंने अंतरिक्ष, समय और ऊर्जा के बारे में हमारे सोचने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया. उनकी खोजों का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. हमारे फोन से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवा तक कई सारी चीजों में उनके सिद्धांत काम करते हैं. उन्होंने ब्रह्मांड को देखने का एक नया तरीका दिया और उनके विचारों का असर आज भी महसूस किया जाता है. 

आइंस्टीन ने क्या-क्या सिद्धांत दिए?
आइंस्टीन के सिद्धांतों ने फिजिक्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया. उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत(1905)और सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत(1915) दिया. उनकी फेमस थ्योरी E=mc² बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक बराबर है और इसी सिद्धांत से परमाणु ऊर्जा का विकास हुआ. इसके अलावा आइंस्टीन ने प्रकाश-विद्युत प्रभाव(Photoelectric Effect) की खोज के लिए 1921 में नोबल पुरस्कार मिला. इस खोज से क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी गई जिसने बाद में सोलर पैनल को बनाने में मदद की.

यह भी पढ़ें: NASA vs Harvard: एलियन कॉमेट को लेकर झूठ फैला रहा हार्वर्ड? नासा ने लगाई फटकार, कहा-'सब ठीक है'

आइंस्टीन के सिद्धांतों पर क्या तकनीक काम करती है?
सबसे पहले आता है GPS जिसे सही से काम करने के लिए आइंस्टीन के सिद्धांतों की जरूरत होती है. अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए को GPS में कई किमी की गलती हो जाएगी. इसके अलावा मेडिकल तकनीक जैसे MRI और PET स्कैन जैसी तकनीकें भी आइंस्टीन के सिद्धांतों पर आधारित हैं. फिर आता है परमाणु चिकित्सा जिसे Einstein के E=mc² सिद्धांत से ही परमाणु ऊर्जा मिलती है.

क्या होता है कॉस्मोलॉजी?
आज की ब्रह्मांड विज्ञान(Cosmology)की दुनिया आइंस्टीन के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं. इन सिद्धांतों ने ब्रह्मांड के विस्तार, ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में पहले ही बता दिया था. 2015 में LIGO ने Gravitational Rays का पता लगाकर आइंस्टीन की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया. 

यह भी पढ़ें: दुकान के नीचे 317 कंकाल मिलने से दहल उठे वैज्ञानिक...महामारी-भूख या हत्या, कैसे हुई इन लोगों की मौत?

क्वांटम कंप्यूटिंग में आइंस्टीन का योगदान
आज के क्वांटम कंप्यूटिंग पर हो रही खोजों उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं जिनकी नींव आइंस्टीन ने रखी थी. दुनिया भर की कंपनियां क्वांटम तकनीक में बहुत पैसा लगा रही हैं क्योंकि इससे कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी और AI में क्रांति आ सकती है. आइंस्टीन की थ्योरी याद दिलाती है कि विज्ञान के सिद्धांतों से ही ऐसे आविष्कार होते हैं जो हमारे समाज को पूरी तरह से बदल सकते हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Albert Einstein

