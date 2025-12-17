ISR0-NASA और कैंसर से लेकर AI तक...जानें 2025 की वो खोजें जो बदल सकती हैं विज्ञान का भविष्य

Science News in Hindi: जुलाई 2025 में NASA ने TRACERS नाम का मिशन भेजा जिसका काम सूर्य की गतिविधियों से धरती के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) में होने वाली गड़बड़ियों को देखना था. यह सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ही जरूरी है. इसके बाद सितंबर में NASA ने 3 मिशन SpaceX Falcon 9 रॉकेट से भेजे जिनका मुख्य काम सौर तूफानों पर नजर रखना और धरती की सुरक्षा करना था. यह मिशन भविष्य में चांद और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी बहुत जरूरी है.

ISRO और ESA की उपलब्धि

30 जुलाई 2025 को NASA और ISRO ने मिलकर NISAR नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया जो पूरी पृथ्वी को देखता है. इसस पर्यावरण पर नजर रखना और प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद करना आसान हो जाता है. इसके अलावा ESA के सोलर ऑर्बिटर ने 2025 में सूरज के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की पहली तस्वीरें लीं. साथ ही ESA के Hera मिशन ने मंगल से पास से सफलता से उड़ान भरी.

मेडिकल और बायोलॉजी में नई प्रगति

वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कैंसर सेल्स खुद को ठीक करने के लिए कुछ खास आनुवंशिक तरीके (Genetic Mutation) को कैसे चालू करती है. इस खोज से कैंसर के इलाज के लिए सटीक तरीके से खोजने में मदद मिलेगी. इसके अलावा 2025 में स्टेम सेल पर रिसर्च, ब्रेन सेल्स और इम्यूनिटी की कोशिकाओं के बारे में बहुत नई चीजें पता चलीं जिससे बुढ़ापे, दिमाग की बीमारियों और रोगों से लड़ने की ताकत को समझा जा सका.

अंतरिक्ष में खोजे गए जीवन के संकेत

वैज्ञानिकों ने 3I ATLAS नाम के कॉमेट की स्टडी की जिससे मेथनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड जैसे कार्बनिक अणु (Organic Molecules) मिले जो जीवन शुरू करने के लिए बहुत जरूरी हैं. इससे पता चलता है कि जीवन बनाने वाले ये तत्व एक तारे के सिस्टम से दूसरे तारे के सिस्टम तक कैसे पहुंच सकते हैं.

फिजिक्स के क्षेत्र में भी मिलीं उपलब्धियां

वैज्ञानिकों ने James Webb Telescope का इस्तेमाल करके यूरेनस ग्रह के चारों ओर घूमते हुए एक नए चंद्रमा की खोज की है. इससे हमें सौर मंडल के बाहरी ग्रहों की चाल को समझने में मदद मिलेगी. इसके अलावा ESA के यूक्लिड टेलीस्कोप से मिले डेटा ने कई सारी आकाशगंगाओं की एक लिस्ट बनाई जिससे डार्क मैटर के असर का सबूत मिला.

AI में छलांग लगा रहा है विज्ञान

AI ने रिसर्च के नतीजों में पारंपरिक तरीकों से 3 गुना ज्यादा नए विचार और खोजें लाने की क्षमता दिखाई. हालांकि, इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या सभी वैज्ञानिकों को इन खास टू्ल्स का इस्तेमाल करने का बराबर मौका मिल रहा है या नहीं. साथ ही 2025 में नई तकनीकें सामने आईं जिसे बायोटेक्नोलॉजी, सामग्री विज्ञान, टिकाऊ ऊर्जा (Sustainable Energy) और खेती के उद्योग के लिए नए रास्तों को खोल दिया है. बता दें कि फिजिक्स वर्ल्ड (Physics World) ने 2025 बड़ी सफलताओं को चुना है.