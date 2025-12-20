36 साल से चल रही है 'टाइम मशीन'! 80,000 पीढ़ियों का तैयार किया DNA, वैज्ञानिकों ने पकड़ी...

Evolution Theory: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम लाखों साल पीछे जाकर अपने पूर्वजों को देख पाते तो वे हमसे कितने अलग होते? विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा प्रयोग चल रहा है जो कुछ ऐसा ही मुमकिन बना रहा है जिसे लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट (LTEE) कहा जाता है. यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला जैविक प्रयोग है जिसकी शुरुआत 1988 से आज तक लगातार जारी है. इस प्रयोग की शुरुआत वैज्ञानिक रिचर्ड लेंस्की ने 24 फरवरी 1988 को की थी.

क्या था इस खोज के पीछे का मकसद?

इसके पीछे लक्ष्य था कि प्रकृति में विकास कैसे होता है. क्या यह हमेशा धीमा होता है या कभी तेजी से भी हो सकता? क्या इसकी कोई सीमा है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उन्होंने ई.कोलाई नाम के बैक्टीरिया का चयन किया. लेकिन अब सवाल आता है कि इसके लिए उन्होने बैक्टीरिया को ही क्यों चुना.

क्यों किया बैक्टीरिया का चयन?

बैक्टीरिया को चुनने की वजह बहुत ही दिलचस्प है. इंसान की एक पीढ़ी आने में 20-30 साल लग जाते हैं लेकिन बैक्टीरिया कुछ ही घंटों में अपनी संख्या दोगुनी कर लेते हैं. इसका मतलब है कि हम उनकी हजारों पीढ़ियों का अध्ययन बहुत कम समय में कर सकते हैं. लेकिन ये प्रयोग किया कैसे जाता है.

कैसे होता है ये प्रयोग?

लेंस्की ने इस बैक्टीरिया की 12 अलग-अलग कॉलोनियां बनाईं और हर दिन वे इनमें से 1 प्रतिशत बैक्टीरिया निकालते हैं और उन्हें चीनी वाले एक नए घोल में डाल देते हैं. वहां ये बैक्टीरिया फिर से बढ़ते हैं और अलग होते हैं. हर रोज इनकी लगभग 6-7 पीढ़ियां तैयार हो जाती हैं. अगस्त 2024 तक यह प्रयोग 80,000 पीढ़ियों को पार कर चुका है.

इस प्रयोग की सबसे खास बात क्या है?

इस स्टडी की सबसे खास बात है कि हर 500 पीढ़ी के बाद वैज्ञानिक कुछ बैक्टीरिया को बहुत कम तापमान पर जमा कर देते हैं. रिसर्च लेंस्की इसे वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल कहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सालों बाद वे पुराने जमे पूर्वज बैक्टीरिया को वापस जिंदा कर सकते हैं और उनकी तुलना आज के विकसित बैक्टीरिया ही कर सकते हैं. इससे पता चलेगा कि समय के साथ उनके DNA में क्या-क्या बदलाव आए.

अब तक की जांच में क्या सामने आया?

12 में से 6 आबादियां हाइपरम्यूटेटर बन गईं यानी उसमें बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो गई. वैज्ञानिक यह देख पाए कि कैसे ये जीव अपने माहौल में बेहतर तरीके से जीने के लिए खुद को ढाल लेते हैं. यह प्रयोग आज भी जारी है जो बताता है कि जीवन कभी रुकता नहीं है और विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है. यह सिर्फ बैक्टीरिया की कहानी नहीं है बल्कि यह समझने की कोशिश है कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक हम सब यहां तक कैसे पहुंचे.